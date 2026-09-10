A ausência de Gakpo interrompe um início realmente fulminante na atual temporada sob o comando de seu novo treinador. O atacante dinâmico já soma um gol e impressionantes três assistências em apenas seus três primeiros jogos da temporada.

Sua forma recente eletrizante incluiu os 90 minutos completos na noite de sexta-feira. Naquela atuação dominante, ele deu duas assistências para o companheiro de equipe Alexander Isak para ajudar o Liverpool a garantir uma confortável vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town.

Reconhecendo o exigente desgaste físico de seu elenco, Iraola afirmou: "Acho que agora é um momento de recuperação nestes dois dias. Vamos ver como Bradley terminou, como Cody está [e] se ele pode nos dar alguns minutos. Se não, Rio, Victor, acho que hoje todo mundo fez um grande esforço.

"Precisamos nos recuperar, precisamos nos reagrupar e pensar porque em dois dias e meio jogamos aqui de novo [contra o] Fulham, é mais um jogo muito importante para nós. Então, espero poder contar com Cody, mas não posso garantir."