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Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Liverpool se preocupa com a condição física de Cody Gakpo após novo e frustrante susto com duas lesões

C. Gakpo
Liverpool
Premier League
A. Iraola

O atacante do Liverpool, Cody Gakpo, foi vetado da partida contra o Atletico após sofrer problemas no adutor em sua última atuação. O técnico Andoni Iraola não pode garantir que o atacante, em boa fase, se recuperará a tempo do importante jogo da liga de sábado contra o Fulham, em Anfield.

  • Gakpo desfalca duelo contra o Atlético de Madrid

    O Liverpool foi forçado a enfrentar sua estreia na fase de liga da Champions League contra o Atletico sem contar com Gakpo. O holandês ficou completamente fora da lista de relacionados após perder a sessão crucial de treino de terça-feira.

    O técnico Iraola confirmou depois que o atacante sofreu incômodos em ambos os adutores após sua última atuação de 90 minutos. Embora a comissão técnica não considere que se trate de uma lesão séria e de longo prazo, o desconforto foi forte o bastante para tirá-lo completamente da partida, que o Liverpool venceu por 2 a 1.

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  • Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Iraola explica ausência de Gakpo

    Apesar do revés frustrante no meio da semana, o técnico do Liverpool segue otimista quanto à condição física geral de Gakpo daqui para frente. No entanto, o intervalo extremamente curto até os próximos jogos do fim de semana criou um grande problema de escalação para a comissão técnica.

    "Não sei [se ele estará de volta contra o Fulham]. Espero que sim, mas não sei. Ele não tem uma lesão propriamente dita, mas terminou o outro dia com incômodos em ambos os adutores", afirmou Iraola ao site oficial do clube.

    "Esperávamos tê-lo hoje, [mas] não foi possível. Não é nada grave, mas o problema é que jogamos aqui [de novo] em dois dias e meio."

  • Grande fase interrompida por pequenos problemas físicos

    A ausência de Gakpo interrompe um início realmente fulminante na atual temporada sob o comando de seu novo treinador. O atacante dinâmico já soma um gol e impressionantes três assistências em apenas seus três primeiros jogos da temporada.

    Sua forma recente eletrizante incluiu os 90 minutos completos na noite de sexta-feira. Naquela atuação dominante, ele deu duas assistências para o companheiro de equipe Alexander Isak para ajudar o Liverpool a garantir uma confortável vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town.

    Reconhecendo o exigente desgaste físico de seu elenco, Iraola afirmou: "Acho que agora é um momento de recuperação nestes dois dias. Vamos ver como Bradley terminou, como Cody está [e] se ele pode nos dar alguns minutos. Se não, Rio, Victor, acho que hoje todo mundo fez um grande esforço.

    "Precisamos nos recuperar, precisamos nos reagrupar e pensar porque em dois dias e meio jogamos aqui de novo [contra o] Fulham, é mais um jogo muito importante para nós. Então, espero poder contar com Cody, mas não posso garantir."

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    Corrida contra o tempo para o Fulham

    O Liverpool agora enfrenta uma recuperação incrivelmente rápida enquanto se prepara para receber o Fulham pela liga em Anfield no sábado. A equipe médica do clube precisará monitorar de perto a recuperação de Gakpo nos próximos dois dias.

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