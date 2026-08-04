A decisão de não avançar por Quansah acontece em um momento extremamente desafiador para o novo comandante Iraola. Recentemente, o treinador admitiu que está "carente" de opções defensivas com a aproximação da campanha da Premier League.

Joe Gomez deve perder o início da temporada depois de sair lesionado durante a vitória por 4 a 2 sobre o Sunderland na pré-temporada. Sua ausência repentina apenas agrava os problemas já existentes no sistema defensivo. Os jovens muito bem avaliados Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni ainda se recuperam de lesões de longa duração, deixando o elenco com uma enorme falta de zagueiros experientes.