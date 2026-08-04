AFP
Traduzido por
Liverpool recusa opção de recompra de £ 70 milhões por Jarell Quansah apesar da crescente crise de lesões na defesa
Liverpool ignora cláusula de retorno de Quansah
O Liverpool não pretende acionar a cláusula de recompra de Quansah junto ao Leverkusen, apesar de atualmente lidar com uma grave crise de lesões na defesa antes da nova temporada. O Liverpool tem uma opção contratual para recontratar o jogador da seleção inglesa por £ 70 milhões, valor exatamente duas vezes maior do que a quantia recebida quando o vendeu no verão passado. No entanto, a talkSPORTafirma que reforçar outras áreas do elenco é atualmente visto como uma prioridade muito maior pela cúpula de Anfield.
- getty
Iraola lida com uma defesa desfalcada
A decisão de não avançar por Quansah acontece em um momento extremamente desafiador para o novo comandante Iraola. Recentemente, o treinador admitiu que está "carente" de opções defensivas com a aproximação da campanha da Premier League.
Joe Gomez deve perder o início da temporada depois de sair lesionado durante a vitória por 4 a 2 sobre o Sunderland na pré-temporada. Sua ausência repentina apenas agrava os problemas já existentes no sistema defensivo. Os jovens muito bem avaliados Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni ainda se recuperam de lesões de longa duração, deixando o elenco com uma enorme falta de zagueiros experientes.
Contratações milionárias seguem fora de ação
O Liverpool investiu pesado em sua defesa no início deste ano, acertando um pacote de £ 60 milhões com o Rennes por Jacquet. O jogador de 21 anos ainda sente "algum desconforto" por conta de uma grave lesão no ombro, o que significa que o novo camisa 5 do clube ainda não fez sua estreia.
Enquanto isso, Leoni, de 19 anos, contratado junto ao Parma como sucessor de longo prazo de Virgil van Dijk, não joga desde sofrer uma lesão no LCA em sua estreia na Copa da Liga na última setembro. O clube também perdeu Ibrahima Konate em uma transferência sem custos para o Real Madrid em junho, esvaziando ainda mais suas opções defensivas.
- Getty Images Sport
Auxiliar técnico convocado para o treino
Com Van Dijk atualmente desfrutando de uma pausa prolongada, as opções limitadíssimas de Iraola ficaram totalmente expostas na recente derrota por 4 a 2 para o Leeds, na pré-temporada. O adolescente Ifeanyi Ndukwe, que não poderá atuar oficialmente devido a problemas com a permissão de trabalho, foi forçado a formar dupla com o lateral-esquerdo de origem Luke Chambers e com o jogador de 18 anos Mor Talla Ndiaye na zaga.
A carência é tão severa que, segundo relatos, o auxiliar técnico Tommy Elphick foi convocado para os treinos para completar o grupo, enquanto o Liverpool segue sua desesperada preparação de pré-temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.