A chave para viabilizar essa enorme transferência pode estar na possível saída de Gakpo. O atacante holandês tem sido fortemente ligado a transferências para Tottenham e Manchester City, o que daria ao Liverpool o poder financeiro necessário para garantir a contratação de Barcola.

O PSG também não fechou completamente a porta para uma possível saída. Falando no domingo, o diretor esportivo do PSG, Luis Campos, reconheceu abertamente que a janela de transferências segue muito ativa, observando que "muitas coisas ainda podem acontecer" antes do prazo final.