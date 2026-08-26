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Liverpool recebe ENORME impulso por transferência de Bradley Barcola com saída de Cody Gakpo no horizonte
Conversas são retomadas por principal alvo
O Liverpool retomou oficialmente as conversas com o PSG sobre a transferência bombástica de Barcola, segundo a ESPN. O clube da Premier League faz uma nova tentativa de fechar um acordo pelo internacional francês antes de o prazo da janela de transferências se encerrar oficialmente. Uma oferta inicial na casa de £ 90 milhões (US$ 122,3 milhões) foi rapidamente rejeitada pelo PSG no início deste mês. O PSG busca atualmente a impressionante quantia de £ 135 milhões (US$ 184,2 milhões) para se desfazer de seu valioso ponta.
- Getty Images Sport
Saída de Gakpo para financiar contratação?
A chave para viabilizar essa enorme transferência pode estar na possível saída de Gakpo. O atacante holandês tem sido fortemente ligado a transferências para Tottenham e Manchester City, o que daria ao Liverpool o poder financeiro necessário para garantir a contratação de Barcola.
O PSG também não fechou completamente a porta para uma possível saída. Falando no domingo, o diretor esportivo do PSG, Luis Campos, reconheceu abertamente que a janela de transferências segue muito ativa, observando que "muitas coisas ainda podem acontecer" antes do prazo final.
Termos pessoais já acordados com sucesso
Barcola tem sido a prioridade absoluta de contratação do clube de Merseyside durante todo o verão, e o Liverpool acertou os termos pessoais com o ponta há algum tempo. Apesar dessas negociações em andamento, o atacante não está tentando ativamente forçar uma saída da capital francesa. Com dois anos restantes em seu contrato atual, Barcola não se opõe a permanecer onde está se uma taxa final não puder ser acertada.
No entanto, sua atual situação no elenco naturalmente alimentou rumores de saída. Ele ainda não atuou em nenhum dos três primeiros jogos do PSG na nova temporada, depois de ter participado das oito partidas da França em sua campanha até o quarto lugar na Copa do Mundo deste verão.
- AFP
Dias cruciais pela frente nas negociações
Apesar da persistente diferença financeira entre as duas potências europeias, há um otimismo crescente de todas as partes de que um acordo é totalmente possível antes do fechamento da janela de transferências em 1º de setembro.
O próximo passo depende totalmente do clube da Premier League. O PSG espera plenamente que o Liverpool apresente uma oferta significativamente melhorada nas próximas 24 a 48 horas, algo amplamente visto como um momento decisivo nessa novela. Se um meio-termo for finalmente alcançado, o Liverpool contratará um alvo muito cobiçado, que completa 24 anos na próxima semana.
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