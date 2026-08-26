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Bradley Barcola France 2026 World CupGetty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Liverpool recebe enorme impulso na busca pelo atacante do Paris Saint-Germain Bradley Barcola após queda no valor pedido

B. Barcola
Mercado da bola
Liverpool
PSG
Premier League
Campeonato Francês

O Liverpool recebeu um impulso significativo em sua busca pelo atacante do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Segundo relatos, o PSG reduziu o preço pedido, dando ao Liverpool uma confiança renovada de que um acordo pode ser fechado antes do fim da janela de transferências. As negociações avançam rapidamente neste momento, à medida que o prazo se aproxima para os dois clubes.

  • Liverpool avança por transferência de Barcola

    Após negociações iniciais difíceis, o Liverpool agora está fazendo progressos substanciais em sua tentativa de contratar Barcola. De acordo com The Times, o Paris Saint-Germain reduziu sua avaliação inicial de € 170 milhões para cerca de £ 115 milhões após novos contatos nesta semana.

    O PSG havia mantido sua posição anteriormente, mas cortar cerca de £ 30 milhões de suas exigências representa um grande avanço. O Liverpool voltou toda a sua atenção para Barcola após não conseguir fechar um acordo por Yan Diomande. Com menos de uma semana restante para concluir seus negócios de verão, dirigentes do Liverpool estão trabalhando duro para finalizar o acordo antes do prazo de terça-feira.

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  • Possível negócio recorde para o Liverpool

    Se a transferência for concluída, Barcola se tornará a segunda contratação mais cara da história do Liverpool. A taxa de £115 milhões fica pouco abaixo dos £125 milhões pagos ao Newcastle United por Alexander Isak no verão passado.

    Embora o pacote total por Florian Wirtz tenha sido de £116 milhões, o Liverpool só pagará £16 milhões desse valor ao Bayer Leverkusen se Wirtz ajudar o clube a vencer a Premier League e a Champions League. Agora, dirigentes do clube precisam decidir se Barcola justifica um investimento tão alto.

    No entanto, os termos pessoais não devem ser um problema, já que detalhes provisórios de um contrato de longo prazo já estão definidos, e Barcola estaria priorizando uma transferência para o Liverpool.

  • A busca por um ponta-direita continua

    Paralelamente às negociações por Barcola, o Liverpool está explorando ativamente o mercado para contratar um ponta-direita antes do prazo final das 23h de 1º de setembro. O diretor esportivo Richard Hughes está avaliando vários alvos após a negociação fracassada por Diomande.

    O Liverpool considerou Ibrahim Mbaye e apresentou duas propostas por Yankuba Minteh, mas o Brighton rejeitou ambas as ofertas enquanto pedia £ 80 milhões. Hughes também fez consultas por Endrick e Ismaila Sarr, embora Real Madrid e Crystal Palace tenham se recusado a autorizar uma venda.

    Além disso, Said El Mala e Matias Fernandez-Pardo despertaram interesse, mas ainda não está claro se o Liverpool avançou por eles desde a contratação de Victor Munoz, em junho.

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  • Barcola(C)Getty images

    O que vem a seguir para o Liverpool?

    A expectativa é de que Liverpool e Paris Saint-Germain cheguem a um acordo total por Barcola nos próximos dias. Hughes precisa agir de forma decisiva para finalizar a documentação e os exames médicos antes de a janela de transferências se fechar. Se o Liverpool conseguir garantir Barcola e contratar com sucesso mais um ponta-direita, será um verão transformador para o clube.

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