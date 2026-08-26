Se a transferência for concluída, Barcola se tornará a segunda contratação mais cara da história do Liverpool. A taxa de £115 milhões fica pouco abaixo dos £125 milhões pagos ao Newcastle United por Alexander Isak no verão passado.

Embora o pacote total por Florian Wirtz tenha sido de £116 milhões, o Liverpool só pagará £16 milhões desse valor ao Bayer Leverkusen se Wirtz ajudar o clube a vencer a Premier League e a Champions League. Agora, dirigentes do clube precisam decidir se Barcola justifica um investimento tão alto.

No entanto, os termos pessoais não devem ser um problema, já que detalhes provisórios de um contrato de longo prazo já estão definidos, e Barcola estaria priorizando uma transferência para o Liverpool.