O Liverpool deve apresentar uma nova proposta por Barcola na próxima semana, com o clube da Premier League cada vez mais confiante de que conseguirá fechar um acordo. O clube de Merseyside mantém conversas com o Paris Saint-Germain ao longo de todo o verão, mas um avanço agora parece mais próximo do que nunca após a confirmação, por parte do PSG, da contratação de Mika Godts, do Ajax.

O acordo pelo jovem ponta belga, que pode chegar a £47 milhões, é visto como um precursor direto da saída de Barcola do Parc des Princes.

A chegada de Godts aumenta ainda mais a concorrência em um ataque do PSG que já está inchado e que conta com nomes como Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue. Esse influxo de talento, segundo informações, convenceu a diretoria do Liverpool de que há um negócio possível de ser fechado, apesar de atritos anteriores em relação à avaliação do jogador.

Embora o gigante francês tenha se mantido firme em um valor na casa de £145 milhões, a necessidade de equilibrar o elenco e o desejo do jogador por minutos garantidos no time principal podem forçar um meio-termo nos próximos dias.