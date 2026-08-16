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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Liverpool prepara nova proposta por Bradley Barcola após movimentação do Paris Saint-Germain abrir caminho para transferência de £ 145 milhões

B. Barcola
Liverpool
Mercado da bola
M. Godts
Premier League
PSG
Campeonato Francês

Segundo informações, o Liverpool prepara uma nova oferta significativa pela estrela do Paris Saint-Germain Bradley Barcola, enquanto tenta garantir seu principal alvo para o ataque antes de a janela de transferências se fechar. O Liverpool recebeu um grande impulso em sua busca pelo francês após movimentações recentes no mercado por parte do campeão da Ligue 1.

  • Movimentação do PSG no mercado alimenta otimismo em Anfield

    O Liverpool deve apresentar uma nova proposta por Barcola na próxima semana, com o clube da Premier League cada vez mais confiante de que conseguirá fechar um acordo. O clube de Merseyside mantém conversas com o Paris Saint-Germain ao longo de todo o verão, mas um avanço agora parece mais próximo do que nunca após a confirmação, por parte do PSG, da contratação de Mika Godts, do Ajax.

    O acordo pelo jovem ponta belga, que pode chegar a £47 milhões, é visto como um precursor direto da saída de Barcola do Parc des Princes.

    A chegada de Godts aumenta ainda mais a concorrência em um ataque do PSG que já está inchado e que conta com nomes como Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue. Esse influxo de talento, segundo informações, convenceu a diretoria do Liverpool de que há um negócio possível de ser fechado, apesar de atritos anteriores em relação à avaliação do jogador.

    Embora o gigante francês tenha se mantido firme em um valor na casa de £145 milhões, a necessidade de equilibrar o elenco e o desejo do jogador por minutos garantidos no time principal podem forçar um meio-termo nos próximos dias.

    • Publicidade
  • Mika Godts(C)Getty Images

    Barcola é deixado de fora enquanto rumores de saída se intensificam

    As especulações sobre o futuro de Barcola atingiram o auge nesta semana, quando o jogador de 23 anos ficou completamente fora da lista relacionada para a partida. O atacante foi uma ausência notável nos compromissos competitivos recentes do PSG, servindo como um claro indicativo de que seu tempo na capital francesa está se aproximando do fim.

    O especialista em transferências Fabrizio Romano aumentou ainda mais esses relatos ao observar que o jogador nem sequer ficou no banco do Paris Saint-Germain em seu compromisso mais recente, confirmando que o Liverpool segue em conversas ativas para levá-lo a Anfield.

    Essa exclusão segue um padrão de perda de espaço do jogador com Luis Enrique, que optou por escalar Maghnes Akliouche na vitória sobre o Aston Villa na Supercopa da Uefa, enquanto Barcola permaneceu como opção não utilizada no banco. Diz-se que o internacional francês está interessado na mudança para a Inglaterra, especialmente porque busca dar sequência a uma temporada em que se firmou como um dos jovens talentos mais empolgantes da Europa.


  • Arsenal fica para trás na corrida por francês

    A notícia da iminente oferta do Liverpool será um duro golpe para o Arsenal, que também mantém interesse de longa data no atacante. A equipe de Mikel Arteta vinha monitorando a situação de perto, mas relatos sugerem que o Arsenal hesita em igualar o preço astronômico pedido pelo PSG.

    No momento, o Liverpool parece ter saído na frente de seus rivais nacionais, posicionando-se como o principal interessado em um jogador que brilhou pela França durante a campanha até as semifinais da Copa do Mundo no início deste verão.

    Para o Liverpool, a contratação de Barcola representaria uma grande demonstração de ambição para o novo técnico Andoni Iraola. Depois de já ter acertado as chegadas de Victor Munoz, do Osasuna, e de Ronald Araujo, por empréstimo do Barcelona, a adição de um ponta de alto nível é vista como a peça final do quebra-cabeça.

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  • Andoni IraolaGetty Images

    Iraola busca opções de elenco antes da abertura da temporada

    Com a nova temporada da Premier League a apenas uma semana de começar, Iraola está desesperado para dar mais profundidade a um elenco que atualmente parece enxuto em várias áreas-chave. As saídas de nomes experientes como Andy Robertson e Ibrahima Konate em transferências sem custos deixaram lacunas no sistema defensivo, mas o técnico está igualmente preocupado com suas opções no terço final do campo.

    A contratação de Godts pelo PSG foi o catalisador de que o Liverpool precisava, já que as 30 participações em gols do belga na Eredivisie na temporada passada fizeram dele um substituto inquestionável para o Barcola, que está de saída.

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