O Liverpool entrou em estado de alerta máximo em relação à disponibilidade do zagueiro do Barcelona Kounde. De acordo com o Football Insider, o clube da Premier League foi informado de que uma oferta de £ 60 milhões (€ 71 mi) pode ser suficiente para garantir sua contratação.

O francês viu seu status no Barça se enfraquecer significativamente nos últimos meses. Antes considerado um ativo intocável, o defensor agora enfrenta um futuro incerto sob o comando do técnico Flick.

Embora £ 60 milhões sigam sendo um compromisso financeiro elevado, o estabelecimento de um preço pedido claro representa um grande avanço. Isso sinaliza a disposição do Barça em negociar um jogador que antes parecia completamente fora do mercado.