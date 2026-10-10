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Liverpool prepara investida surpreendente de £ 60 milhões por zagueiro do Barcelona em baixa
Liverpool monitora estrela do Brca sem espaço no time
O Liverpool entrou em estado de alerta máximo em relação à disponibilidade do zagueiro do Barcelona Kounde. De acordo com o Football Insider, o clube da Premier League foi informado de que uma oferta de £ 60 milhões (€ 71 mi) pode ser suficiente para garantir sua contratação.
O francês viu seu status no Barça se enfraquecer significativamente nos últimos meses. Antes considerado um ativo intocável, o defensor agora enfrenta um futuro incerto sob o comando do técnico Flick.
Embora £ 60 milhões sigam sendo um compromisso financeiro elevado, o estabelecimento de um preço pedido claro representa um grande avanço. Isso sinaliza a disposição do Barça em negociar um jogador que antes parecia completamente fora do mercado.
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Kounde sofre queda drástica em minutagem
A situação de Kounde na Catalunha se deteriorou rapidamente durante a atual temporada. O jogador de 27 anos participou de apenas quatro partidas de La Liga até aqui nesta temporada. Ainda mais preocupante para o internacional francês é seu recente período à margem. Ele permaneceu no banco como reserva não utilizado nas últimas três partidas de liga do Barcelona.
Essa alarmante falta de tempo de jogo inevitavelmente alimentou especulações sobre uma transferência. Além disso, as bem documentadas limitações financeiras e salariais do Barcelona fazem de Kounde um forte candidato a ser sacrificado para equilibrar as contas.
Analisando a crise de lesões na defesa do Liverpool
Desde que chegou do Sevilla em 2022, Kounde tem sido muito valorizado no Barcelona, somando 193 partidas pelo clube. Sua capacidade de atuar com tranquilidade tanto como lateral-direito quanto como zagueiro faz dele uma opção muito atraente para possíveis interessados.
O interesse do Liverpool surge em um momento em que o clube enfrenta sérias incertezas pelo lado direito de sua defesa. Segundo relatos, Conor Bradley deve ficar fora até o próximo ano por causa de lesão, enquanto Jeremie Frimpong tem dificuldade para causar um impacto convincente.
Além disso, Ronald Araujo chegou por empréstimo do Barcelona durante o verão, mas o Liverpool ainda não decidiu seu futuro a longo prazo. Com Joe Gomez também podendo deixar Anfield no fim da temporada, reforços são desesperadamente necessários.
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Avaliando um investimento enorme de £ 60 milhões
Apesar do interesse evidente, nenhuma negociação formal aconteceu entre Liverpool e Barça até este momento. A diretoria de Anfield agora precisa determinar se gastar £ 60 milhões em Kounde é a solução mais inteligente para seus dilemas defensivos. No entanto, o cenário dessa possível transferência mudou inegavelmente. A diminuição do papel de Kounde sob o comando de Flick criou uma oportunidade real no mercado.
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