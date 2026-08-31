Apesar do pesado investimento em Wirtz, que ainda busca um lampejo neste início de 2026-27, o Liverpool não pode esperar para sempre que ele deslanche, e duas temporadas podem ser tudo o que ele terá para garantir um futuro de longo prazo em Merseyside.

Talvez ele nem tenha tanto tempo assim, com Hamann, falando em associação com Betinia NJ, dizendo à GOAL, ao ser questionado sobre o que Wirtz precisa desta temporada e quando os rumores de saída poderiam surgir: “Ele precisa começar a jogar bem. Ele precisa começar a influenciar o jogo.

“Acho que ele é um jogador que flutua. Provavelmente ele não tem aquele respeito dos outros jogadores que, às vezes, talvez permita que ele pare de defender, porque acho que é preciso dar a ele certas liberdades e uma certa liberdade, com jogadores que recuperem a bola para ele. E os jogadores não se importam em fazer isso se, quando ele pega na bola 10 vezes, em seis, sete, oito vezes, alguma coisa vai acontecer. Só que não é esse o caso.

“Agora ele está trabalhando muito duro na recomposição. Acho que às vezes ele está fazendo demais. Ele quer ajudar o time porque vê que pode influenciar o jogo ofensivamente. Então acho que o equilíbrio no jogo dele tem estado errado, mas ele só vai conquistar o respeito dos jogadores quando começar a influenciar o jogo ofensivamente. Ele não está lá para ganhar bolas, está lá para dar assistências e fazer gols.

“Acho que houve talvez um punhado de jogos em que ele fez isso na temporada passada. E simplesmente não é suficiente. E, obviamente, todo mundo fala do lado físico da Premier League. Sim, é mais física. E alguns dos melhores jogadores levaram algum tempo para se adaptar. Acho que [Juan Sebastian] Veron chegou elogiado como o melhor meio-campista. Acho que ele durou uma temporada e voltou para a Itália. Então alguns simplesmente não conseguem ou não querem fazer isso.

“E obviamente, quanto mais isso se prolonga agora, porque eu disse nos primeiros dois ou três meses: deem tempo a ele. Eu disse que ele é bom demais para fracassar. Mas, quando passou do Natal, eu disse: não acho mais que ele vá dar certo, porque já faz tempo demais. Porque as expectativas não estão diminuindo.

“Acho que, se ele não começar a jogar bem, ele saiu de novo no primeiro jogo após 60 minutos. Acho que, se ele não começar a influenciar os jogos nas próximas três ou quatro semanas, quando chegarmos àquela pausa para jogos internacionais, que é mais longa neste ano, acho que teremos muita especulação na imprensa, muitas discussões sobre se o clube deveria tê-lo contratado, o que obviamente já é tarde demais porque ele está lá. E talvez ele pensando: ‘bem, talvez isso não seja para mim’.

“Acho que alguma coisa vai acontecer porque, para um jogador dessa magnitude, desse tamanho, pela quantia que ele custou, simplesmente não é suficiente. É preciso encontrar uma solução de alguma forma, talvez até no inverno, se as coisas não melhorarem.”