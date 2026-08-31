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Liverpool poderia vender Florian Wirtz por £ 116 milhões? Meia alemão foi informado sobre quando os rumores de transferência vão surgir após ter dificuldade para se firmar na Premier League
Quantos gols Wirtz marcou pelo Liverpool?
Wirtz vinha sendo tratado como um talento geracional quando deixou seu país natal em uma transferência recorde. Ele havia se tornado campeão da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen e a expectativa era de que causasse grande impacto no futebol inglês, dada a capacidade criativa que possui.
Houve, porém, um início lento, já que o Liverpool tropeçou na largada em 2025-26 e nunca realmente engrenou. Wirtz somou apenas sete gols e outras tantas assistências pelo Liverpool, com uma expectativa muito maior sobre ele. Inevitavelmente, muitas perguntas incômodas foram feitas sobre seu valor para a causa coletiva.
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Quando o Liverpool pode se abrir a propostas
Apesar do pesado investimento em Wirtz, que ainda busca um lampejo neste início de 2026-27, o Liverpool não pode esperar para sempre que ele deslanche, e duas temporadas podem ser tudo o que ele terá para garantir um futuro de longo prazo em Merseyside.
Talvez ele nem tenha tanto tempo assim, com Hamann, falando em associação com Betinia NJ, dizendo à GOAL, ao ser questionado sobre o que Wirtz precisa desta temporada e quando os rumores de saída poderiam surgir: “Ele precisa começar a jogar bem. Ele precisa começar a influenciar o jogo.
“Acho que ele é um jogador que flutua. Provavelmente ele não tem aquele respeito dos outros jogadores que, às vezes, talvez permita que ele pare de defender, porque acho que é preciso dar a ele certas liberdades e uma certa liberdade, com jogadores que recuperem a bola para ele. E os jogadores não se importam em fazer isso se, quando ele pega na bola 10 vezes, em seis, sete, oito vezes, alguma coisa vai acontecer. Só que não é esse o caso.
“Agora ele está trabalhando muito duro na recomposição. Acho que às vezes ele está fazendo demais. Ele quer ajudar o time porque vê que pode influenciar o jogo ofensivamente. Então acho que o equilíbrio no jogo dele tem estado errado, mas ele só vai conquistar o respeito dos jogadores quando começar a influenciar o jogo ofensivamente. Ele não está lá para ganhar bolas, está lá para dar assistências e fazer gols.
“Acho que houve talvez um punhado de jogos em que ele fez isso na temporada passada. E simplesmente não é suficiente. E, obviamente, todo mundo fala do lado físico da Premier League. Sim, é mais física. E alguns dos melhores jogadores levaram algum tempo para se adaptar. Acho que [Juan Sebastian] Veron chegou elogiado como o melhor meio-campista. Acho que ele durou uma temporada e voltou para a Itália. Então alguns simplesmente não conseguem ou não querem fazer isso.
“E obviamente, quanto mais isso se prolonga agora, porque eu disse nos primeiros dois ou três meses: deem tempo a ele. Eu disse que ele é bom demais para fracassar. Mas, quando passou do Natal, eu disse: não acho mais que ele vá dar certo, porque já faz tempo demais. Porque as expectativas não estão diminuindo.
“Acho que, se ele não começar a jogar bem, ele saiu de novo no primeiro jogo após 60 minutos. Acho que, se ele não começar a influenciar os jogos nas próximas três ou quatro semanas, quando chegarmos àquela pausa para jogos internacionais, que é mais longa neste ano, acho que teremos muita especulação na imprensa, muitas discussões sobre se o clube deveria tê-lo contratado, o que obviamente já é tarde demais porque ele está lá. E talvez ele pensando: ‘bem, talvez isso não seja para mim’.
“Acho que alguma coisa vai acontecer porque, para um jogador dessa magnitude, desse tamanho, pela quantia que ele custou, simplesmente não é suficiente. É preciso encontrar uma solução de alguma forma, talvez até no inverno, se as coisas não melhorarem.”
Camisa 10 ou ponta aberto: qual é a melhor posição de Wirtz?
Wirtz gerou um debate intenso sobre qual é sua melhor posição, e ainda não está claro se ele é um camisa 10 articulador ou um atacante que seria mais produtivo atuando pela esquerda e puxando para dentro.
Questionado sobre essa discussão, Hamann, que venceu a Champions League durante sua passagem por Anfield, disse: “Eu sei que todo mundo falou sobre como ele vai bem nos treinamentos e tudo isso. E chega um momento, e acho que esse momento foi no ano passado, depois do Natal, em que alguém deveria ter dito: ‘escuta, garoto, ou você faz isso ou, no verão, vamos ver o que acontece na Copa do Mundo, talvez tenhamos que encontrar uma solução’. Porque eles não podem esperar para sempre.
“Ele foi contratado para ser o principal jogador. E eu não colocaria a culpa na posição em que ele joga pela esquerda. Acho que um ano antes, eu disse no verão que ele o vê como um camisa 10. Mas, se você tem um camisa 10 que não cria chances nem marca gols o suficiente, então obviamente outra pessoa tem que jogar, especialmente com [Bradley] Barcola chegando. É uma situação complicada para os jogadores na Inglaterra.”
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Liverpool 2026-27: dois pontos conquistados nos jogos de abertura
Wirtz está vinculado a um contrato de longo prazo com o Liverpool até 2030. No entanto, ele precisará evoluir rapidamente, acrescentando mais poder de decisão ao seu jogo, para que esses termos sejam honrados.
O Liverpool, que agora trabalha sob o comando do técnico espanhol Andoni Iraola, empatou por 2 a 2 com Newcastle e Nottingham Forest em seus dois primeiros jogos da campanha 2026-27. A equipe voltará a campo na sexta-feira, quando fará uma visita ao recém-promovido Ipswich.
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