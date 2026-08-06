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Liverpool planeja investida sensacional por herói da Copa do Mundo da Inglaterra, enquanto Tottenham define preço pedido
Iraola mira reforços para a defesa
O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, estaria vasculhando o mercado em busca de novos talentos para reforçar sua linha defensiva, e Spence surgiu como alvo principal, segundo o The Sun. Depois de um período de altos e baixos no norte de Londres, que incluiu vários empréstimos a Rennes, Leeds United e Genoa, o jogador de 25 anos finalmente encontrou seu ritmo no Tottenham Hotspur Stadium na reta final da campanha 2025-26.
O Liverpool agora monitora a situação de perto, pronto para agir se a oportunidade certa surgir antes de a janela de transferências se fechar. O Liverpool enfrenta forte concorrência por sua contratação, mas a perspectiva de trabalhar sob o comando de Iraola pode ser decisiva.
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Tottenham define preço pedido altíssimo
Apesar de seus feitos heroicos no cenário internacional, o futuro de Spence no Tottenham segue envolto em incerteza sob o comando de Roberto De Zerbi. A reportagem sugere que o treinador italiano prefere Pedro Porro e Andy Robertson como suas principais opções para as laterais, deixando a porta aberta para uma possível saída. No entanto, o Tottenham não está disposto a liberar seu ativo por um valor baixo, especialmente depois de sua valorização durante o verão.
O lateral assinou uma renovação de contrato em agosto passado, que o mantém vinculado ao clube até junho de 2028, dando ao Tottenham uma posição forte nas negociações. Alega-se que o Tottenham está “aberto” à possibilidade de vender Spence e estaria preparado para fazer negócio caso receba uma oferta adequada na casa de £ 35 milhões.
Inter lidera a corrida
A investida do Liverpool fica ainda mais complicada pelo forte interesse vindo da Itália, especificamente do lado azul de Milão. A Inter identificou o internacional inglês como um alvo prioritário para reforçar a posição de lateral após suas atuações no cenário global. Os nerazzurri estão desesperados para encontrar um substituto de longo prazo para Denzel Dumfries, que recentemente saiu para o Real Madrid, e veem Spence como o nome perfeito para o sistema de Cristian Chivu.
O gigante italiano já teve conversas com os representantes do jogador e, segundo relatos, está disposto a aumentar seu orçamento inicial para afastar a concorrência de Anfield. A cúpula da Inter, incluindo Beppe Marotta e Piero Ausilio, está preocupada com o fato de que sua crescente projeção só fará seu preço subir ainda mais.
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Uma decisão se aproxima para o lateral-direito
À medida que a nova temporada da Premier League se aproxima, Spence recebeu um período extra de férias depois de ajudar a Inglaterra a garantir o terceiro lugar na Copa do Mundo. O defensor ficou fora da turnê de pré-temporada do Tottenham pela Nova Zelândia e pela Austrália, perdendo partidas contra equipes como Auckland FC e Sydney FC.
Segundo informações, o jogador vê com bons olhos a ideia de retornar à Itália, onde teve uma passagem de sucesso pelo Genoa, mas o apelo de um clube como o Liverpool segue sendo um fator importante. Com o prazo final da janela de transferências se aproximando rapidamente, a disputa por uma das estrelas inglesas que mais evoluíram está esquentando.
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