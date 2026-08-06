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Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Liverpool planeja investida sensacional por herói da Copa do Mundo da Inglaterra, enquanto Tottenham define preço pedido

Mercado da bola
Liverpool
Copa do Mundo
Inglaterra
Tottenham
D. Spence
Premier League

O Liverpool avalia de forma surpreendente uma investida para levar a estrela revelação da Copa do Mundo da Inglaterra, Djed Spence, para Anfield neste verão. O defensor do Tottenham viu seu valor disparar após uma série de atuações dominantes na América do Norte, o que levou o Liverpool a considerar um grande reforço defensivo.

  • Iraola mira reforços para a defesa

    O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, estaria vasculhando o mercado em busca de novos talentos para reforçar sua linha defensiva, e Spence surgiu como alvo principal, segundo o The Sun. Depois de um período de altos e baixos no norte de Londres, que incluiu vários empréstimos a Rennes, Leeds United e Genoa, o jogador de 25 anos finalmente encontrou seu ritmo no Tottenham Hotspur Stadium na reta final da campanha 2025-26.

    O Liverpool agora monitora a situação de perto, pronto para agir se a oportunidade certa surgir antes de a janela de transferências se fechar. O Liverpool enfrenta forte concorrência por sua contratação, mas a perspectiva de trabalhar sob o comando de Iraola pode ser decisiva.


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  • Spence InghilterraGetty Images

    Tottenham define preço pedido altíssimo

    Apesar de seus feitos heroicos no cenário internacional, o futuro de Spence no Tottenham segue envolto em incerteza sob o comando de Roberto De Zerbi. A reportagem sugere que o treinador italiano prefere Pedro Porro e Andy Robertson como suas principais opções para as laterais, deixando a porta aberta para uma possível saída. No entanto, o Tottenham não está disposto a liberar seu ativo por um valor baixo, especialmente depois de sua valorização durante o verão.

    O lateral assinou uma renovação de contrato em agosto passado, que o mantém vinculado ao clube até junho de 2028, dando ao Tottenham uma posição forte nas negociações. Alega-se que o Tottenham está “aberto” à possibilidade de vender Spence e estaria preparado para fazer negócio caso receba uma oferta adequada na casa de £ 35 milhões.


  • Inter lidera a corrida

    A investida do Liverpool fica ainda mais complicada pelo forte interesse vindo da Itália, especificamente do lado azul de Milão. A Inter identificou o internacional inglês como um alvo prioritário para reforçar a posição de lateral após suas atuações no cenário global. Os nerazzurri estão desesperados para encontrar um substituto de longo prazo para Denzel Dumfries, que recentemente saiu para o Real Madrid, e veem Spence como o nome perfeito para o sistema de Cristian Chivu.

    O gigante italiano já teve conversas com os representantes do jogador e, segundo relatos, está disposto a aumentar seu orçamento inicial para afastar a concorrência de Anfield. A cúpula da Inter, incluindo Beppe Marotta e Piero Ausilio, está preocupada com o fato de que sua crescente projeção só fará seu preço subir ainda mais.


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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma decisão se aproxima para o lateral-direito

    À medida que a nova temporada da Premier League se aproxima, Spence recebeu um período extra de férias depois de ajudar a Inglaterra a garantir o terceiro lugar na Copa do Mundo. O defensor ficou fora da turnê de pré-temporada do Tottenham pela Nova Zelândia e pela Austrália, perdendo partidas contra equipes como Auckland FC e Sydney FC.

    Segundo informações, o jogador vê com bons olhos a ideia de retornar à Itália, onde teve uma passagem de sucesso pelo Genoa, mas o apelo de um clube como o Liverpool segue sendo um fator importante. Com o prazo final da janela de transferências se aproximando rapidamente, a disputa por uma das estrelas inglesas que mais evoluíram está esquentando.