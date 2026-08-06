O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, estaria vasculhando o mercado em busca de novos talentos para reforçar sua linha defensiva, e Spence surgiu como alvo principal, segundo o The Sun. Depois de um período de altos e baixos no norte de Londres, que incluiu vários empréstimos a Rennes, Leeds United e Genoa, o jogador de 25 anos finalmente encontrou seu ritmo no Tottenham Hotspur Stadium na reta final da campanha 2025-26.

O Liverpool agora monitora a situação de perto, pronto para agir se a oportunidade certa surgir antes de a janela de transferências se fechar. O Liverpool enfrenta forte concorrência por sua contratação, mas a perspectiva de trabalhar sob o comando de Iraola pode ser decisiva.



