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Liverpool planeja investida dupla de £ 115 milhões sobre rivais da Premier League para resolver enorme crise defensiva
Liverpool planeja investida de £ 115 milhões no Brentford
O Liverpool definiu o lateral Kayode, do Brentford, como alvo prioritário de transferência para 2027, com o bem avaliado internacional italiano firmemente no radar do clube. De acordo com o CaughtOffside, o clube de Merseyside também monitora ativamente seu companheiro de equipe Schade enquanto considera fazer uma grande investida dupla.
Kayode tem sido uma revelação desde que trocou a Fiorentina pelo oeste de Londres em um empréstimo inicial, em janeiro de 2025. Após uma transferência em definitivo por £ 15 milhões naquele verão, o jogador de 22 anos se firmou como um dos defensores mais confiáveis da Premier League. Embora Arsenal e Tottenham também estejam acompanhando de perto o versátil lateral-direito, é o Liverpool quem demonstra o interesse mais forte.
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O lateral definitivo do futebol moderno
A brilhante adaptação de Kayode ao futebol inglês lhe rendeu comparações elogiosas com Aaron Wan-Bissaka. No entanto, a estrela do Brentford é vista como um jogador superior com a bola, frequentemente arrancando em corridas intensas para iniciar ataques e superar as linhas adversárias.
O internacional italiano de duas partidas também é muito valorizado por sua solidez defensiva e versatilidade posicional, com capacidade de atuar sem dificuldades na lateral esquerda, se necessário. Além disso, o Brentford tem utilizado de forma consistente o arremesso lateral longo de Kayode como uma arma ofensiva potente. Dada a sua juventude, há uma forte convicção de que ele vai se desenvolver e se tornar um lateral verdadeiramente de elite nas próximas temporadas.
Schade amplia as opções de ataque
As ambições do Liverpool vão muito além de reforços para a defesa, com o atacante Schade também firmemente na mira do clube. O diretor esportivo Julian Ward estaria planejando uma investida significativa pelo jogador de 24 anos na próxima janela de transferências de janeiro.
Schade teve um início de temporada promissor, marcando três vezes em suas primeiras cinco partidas da liga. Embora o Brentford tenha iniciado conversas para tentar assegurar o internacional alemão com um contrato melhorado, um fracasso em chegar a um acordo pode desencadear uma proposta rápida de Anfield.
Um acordo duplo por Kayode e Schade representaria um investimento enorme, podendo custar ao Liverpool até £115 milhões no total. A expectativa é de que o Brentford exija pelo menos £60 milhões por Schade, enquanto o contrato de Kayode vai até 2032, fixando seu preço entre £51 milhões e £55 milhões.
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Resolvendo o dilema defensivo de Iraola
Garantir a contratação de Kayode seria um grande reforço para o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, que atualmente lida com preocupações crescentes na lateral direita. Jeremie Frimpong não conseguiu substituir Trent Alexander-Arnold de forma adequada, e Conor Bradley segue fora de ação com uma lesão de longo prazo no joelho.
No momento, negociações concretas por Kayode ainda não aconteceram. No entanto, essa situação tem grande chance de mudar no próximo ano se o Liverpool decidir avançar formalmente por seu principal alvo.
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