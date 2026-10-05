O Liverpool definiu o lateral Kayode, do Brentford, como alvo prioritário de transferência para 2027, com o bem avaliado internacional italiano firmemente no radar do clube. De acordo com o CaughtOffside, o clube de Merseyside também monitora ativamente seu companheiro de equipe Schade enquanto considera fazer uma grande investida dupla.

Kayode tem sido uma revelação desde que trocou a Fiorentina pelo oeste de Londres em um empréstimo inicial, em janeiro de 2025. Após uma transferência em definitivo por £ 15 milhões naquele verão, o jogador de 22 anos se firmou como um dos defensores mais confiáveis da Premier League. Embora Arsenal e Tottenham também estejam acompanhando de perto o versátil lateral-direito, é o Liverpool quem demonstra o interesse mais forte.