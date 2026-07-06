O Arsenal também está firmemente na disputa pelo jogador de 21 anos, embora sua tentativa de contratação dependa, no momento, de outros movimentos no mercado.

Mikel Arteta está empenhado em reforçar as laterais do time para competir com jogadores como Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, mas os Gunners têm outras prioridades nesta fase delicada da janela de transferências. Para o time do norte de Londres, o interesse no jogador do PSG continua ativo, mas serve, no momento, como um plano de contingência de alto nível.

As informações sugerem que os Gunners estão concentrando grande parte de sua energia em outras frentes, mas Barcola continua sendo um nome que eles não estão dispostos a ignorar. Especificamente, uma contratação de Barcola pelo Arsenal é considerada uma possibilidade caso os esforços para contratar Morgan Rogers não deem certo. Caso seus principais alvos no mercado interno se mostrem inatingíveis, o Arsenal está pronto para voltar ao mercado francês e testar a determinação do PSG com uma oferta financeira significativa.