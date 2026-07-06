Getty Images Sport
Traduzido por
Liverpool ou Arsenal? Bradley Barcola é a “prioridade” de transferência de um gigante da Premier League - e o atacante do PSG deve ser alvo de uma oferta “gorducha”
A disputa pela Premier League em Barcola
A disputa por Barcola está oficialmente aberta, com Liverpool e Arsenal supostamente acompanhando de perto a situação do atacante altamente cotado. O jogador de 21 anos causou ótima impressão na Ligue 1, demonstrando a velocidade e a habilidade técnica que o tornaram um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol europeu.
Embora o PSG seja notoriamente difícil de negociar, o apelo da Premier League continua sendo um fator significativo. De acordo com Fabrizio Romano no YouTube, o jogador da seleção francesa é agora considerado uma prioridade para um dos gigantes da Premier League, o que sugere que uma abordagem formal pode estar iminente, já que os clubes buscam reforçar suas opções de ataque para a nova temporada.
- AFP
O Arsenal está acompanhando a situação como opção secundária
O Arsenal também está firmemente na disputa pelo jogador de 21 anos, embora sua tentativa de contratação dependa, no momento, de outros movimentos no mercado.
Mikel Arteta está empenhado em reforçar as laterais do time para competir com jogadores como Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, mas os Gunners têm outras prioridades nesta fase delicada da janela de transferências. Para o time do norte de Londres, o interesse no jogador do PSG continua ativo, mas serve, no momento, como um plano de contingência de alto nível.
As informações sugerem que os Gunners estão concentrando grande parte de sua energia em outras frentes, mas Barcola continua sendo um nome que eles não estão dispostos a ignorar. Especificamente, uma contratação de Barcola pelo Arsenal é considerada uma possibilidade caso os esforços para contratar Morgan Rogers não deem certo. Caso seus principais alvos no mercado interno se mostrem inatingíveis, o Arsenal está pronto para voltar ao mercado francês e testar a determinação do PSG com uma oferta financeira significativa.
A busca do Liverpool por novos talentos
O Liverpool também está firmemente na disputa, ao entrar em uma nova era após a nomeação de Andoni Iraola como técnico. Os Reds buscam renovar seu ataque e garantir que tenham cobertura adequada e concorrência para suas estrelas consagradas. A habilidade de Barcola de enfrentar defensores em situações de um contra um se alinha ao estilo de alta intensidade preferido em Anfield.
Com as especulações em torno do futuro a longo prazo de algumas de suas atuais estrelas, garantir um talento como Barcola representaria uma importante demonstração de intenções. A equipe de contratações do clube tem um histórico de buscar jovens jogadores com grande potencial, e o francês certamente atende a esses critérios.
- Getty Images Sport
Mudança na postura do PSG em relação ao status de “intocável”
Talvez o desdobramento mais significativo nessa saga de transferência seja a postura mais flexível adotada pelo Parc des Princes. Anteriormente, um jogador com o potencial de Barcola teria sido considerado totalmente fora de questão, mas o atual projeto esportivo em Paris está se tornando mais flexível no que diz respeito à renovação do elenco e à sustentabilidade financeira. O jogador é muito valorizado pela diretoria, mas não é mais considerado “intocável” da mesma forma que certas superestrelas foram no passado.
O aspecto financeiro da negociação ainda será um grande obstáculo para qualquer interessado, já que espera-se que os campeões franceses exijam um valor que reflita o potencial do jogador e a duração de seu contrato. Entende-se que o Paris Saint-Germain quer uma quantia elevada para sequer considerar a aprovação de uma venda neste verão.
Como o Liverpool e o Arsenal possuem, ambos, poder financeiro para concretizar uma negociação dessa magnitude, a segunda metade da janela de transferências poderá testemunhar uma corrida frenética pela contratação do ponta assim que seus compromissos na Copa do Mundo forem concluídos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.