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Liverpool não tem "NENHUMA CHANCE" nesta temporada! Emmanuel Petit dá veredicto brutal sobre a contratação de £ 123 milhões de Bradley Barcola e as chances dos Reds de terminar no top 4
Barcola recebe alerta sobre estilo do PSG
Barcola chegou a Anfield com enorme reputação e com um valor que pode eventualmente chegar aos impressionantes £123 milhões, o que faz dele a segunda contratação mais cara da história do Liverpool. No entanto, o ex-internacional francês Emmanuel Petit acredita que o ponta tem uma curva de aprendizado íngreme pela frente se quiser ter sucesso sob os holofotes da elite do futebol inglês.
Petit está convencido de que o ex-jogador do Lyon não pode simplesmente reproduzir o que fez na Ligue 1. "Bradley Barcola precisa aprender uma maneira diferente de jogar", disse Petit à Boyle Sports. "O Paris Saint-Germain joga um tipo de futebol muito específico. Isso está no DNA deles, na forma como reagem à posição da bola, tudo funciona quase como um automatismo.
"O Liverpool é diferente, mas Barcola vai trazer algo que eles vêm sentindo falta nas últimas duas temporadas: um jogador capaz de conduzir a bola, atacar o espaço às costas dos defensores, tentar romper até o terço final e buscar o um contra um o tempo todo. Esse tipo de jogador pode ser perigoso toda vez que toca na bola."
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A pressão mental de £ 123 milhões
Embora Barcola tenha mostrado lampejos de seu talento durante a vitória no meio de semana pela Champions League sobre o Atletico Madrid, a transição para um estilo de jogo mais físico e direto continua sendo seu maior obstáculo. Petit questionou se o jovem tem a força psicológica para lidar com o escrutínio que acompanha uma taxa de transferência de nove dígitos.
"Barcola vai jogar da mesma forma que jogava pelo Paris Saint-Germain? Não, porque o Liverpool não joga da mesma forma, mas ele vai jogar com a mesma capacidade", explicou Petit. "A única pergunta é se ele tem a força mental para lidar com o valor de sua transferência. Teremos que ver isso."
Petit acrescentou: "Agora ele tem a chance de fazer isso pelo Liverpool, e precisa causar impacto imediatamente. Eles não podem esperar por ele como podem por Florian Wirtz ou Alexander Isak.
"Acho que Barcola é um jogador que vai se adaptar muito rapidamente ao Liverpool. Foi isso que aconteceu no Paris Saint-Germain quando ele deixou o Lyon. Levou algumas semanas, mas depois ele passou a mostrar sua grande capacidade."
Liverpool e United descartados
Além das dificuldades individuais de Barcola, o panorama mais amplo para os gigantes de Merseyside parece desanimador, de acordo com a avaliação de Petit. O Liverpool já deixou pontos pelo caminho em três dos seus quatro primeiros jogos da Premier League, uma tendência preocupante para um time que terminou em quinto lugar na última temporada.
"Liverpool e Manchester United não têm esperança nesta temporada", afirmou o campeão da Copa do Mundo de forma direta. "Eles estão sofrendo gols demais, assim como o Chelsea, mas eu fiquei ainda menos convencido com os dois clubes e com o que fizeram no mercado de transferências.
"Ambos têm desfalques e é difícil ver como podem ser apontados como favoritos para terminar no G-4, especialmente os dois juntos. Eles podem disputar essa última vaga depois de Arsenal, Manchester City e Chelsea, mas essa vaga pode ir para outro time."
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Uma temporada de luta pela frente
A previsão pessimista destaca a diferença crescente entre os atuais líderes e as tradicionais potências que estão, neste momento, em transição. Embora Barcola tenha sido contratado para dar uma nova dimensão a um ataque que havia se tornado um tanto previsível, a falta de equilíbrio em outras áreas do elenco continua sendo um problema evidente para a cúpula de Anfield.
Por enquanto, o foco segue no desenvolvimento de Barcola e em sua capacidade de deixar para trás seus hábitos do PSG em favor das exigências de alta intensidade da Premier League. O ponta tem os atributos brutos para mudar um jogo, mas, como alerta Petit, o aspecto mental do jogo será tão importante quanto sua habilidade técnica.
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