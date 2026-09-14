Barcola chegou a Anfield com enorme reputação e com um valor que pode eventualmente chegar aos impressionantes £123 milhões, o que faz dele a segunda contratação mais cara da história do Liverpool. No entanto, o ex-internacional francês Emmanuel Petit acredita que o ponta tem uma curva de aprendizado íngreme pela frente se quiser ter sucesso sob os holofotes da elite do futebol inglês.

Petit está convencido de que o ex-jogador do Lyon não pode simplesmente reproduzir o que fez na Ligue 1. "Bradley Barcola precisa aprender uma maneira diferente de jogar", disse Petit à Boyle Sports. "O Paris Saint-Germain joga um tipo de futebol muito específico. Isso está no DNA deles, na forma como reagem à posição da bola, tudo funciona quase como um automatismo.

"O Liverpool é diferente, mas Barcola vai trazer algo que eles vêm sentindo falta nas últimas duas temporadas: um jogador capaz de conduzir a bola, atacar o espaço às costas dos defensores, tentar romper até o terço final e buscar o um contra um o tempo todo. Esse tipo de jogador pode ser perigoso toda vez que toca na bola."