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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Liverpool "não confia" em Alexander Isak, e grande problema em Anfield é apontado para estrela de £ 125 milhões

A. Isak
Liverpool
Liverpool x Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League

Alexander Isak marcou seu primeiro gol da temporada pelo Liverpool, mas Joe Hart acredita que seus companheiros de equipe em Anfield ainda não confiam no atacante de £ 125 milhões. Apesar de balançar as redes em um empate frustrante com o Nottingham Forest, o internacional sueco pareceu em grande parte isolado no sistema de Andoni Iraola.

  • Início vacilante da vida em Anfield

    O internacional sueco se juntou ao Liverpool vindo do Newcastle United no verão passado, em uma transferência de £ 125 milhões. No entanto, sua campanha de estreia em Anfield foi fortemente prejudicada por lesões, limitando o atacante a apenas quatro gols em toda a temporada.

    Isak desencantou na atual campanha durante o empate por 2 a 2 de sábado contra o Nottingham Forest. Apesar de ter balançado as redes, o atacante pareceu desconectado do restante da equipe. O ex-goleiro do Manchester City Joe Hart acredita que a atual configuração tática do Liverpool sob Iraola deixa o atacante completamente isolado.


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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Hart destaca conexão em falta

    Em entrevista à BBC Sport, Hart apontou um contraste gritante entre a passagem bem-sucedida de Isak pelo Newcastle e suas dificuldades atuais em Merseyside. O comentarista destacou que o atacante era o principal ponto de referência no St James' Park, onde os meio-campistas sabiam instintivamente onde ele estava e jogavam com confiança absoluta.

    "Está claro que o Liverpool ainda não descobriu como jogar com Alexander Isak", observou Hart. "No Newcastle, tudo passava por ele.

    "Isso se devia a uma questão de confiança que eles haviam construído ao longo do tempo, o meio-campo sabia exatamente onde ele estava e nem precisava levantar a cabeça, porque ele estaria lá esperando.

    "No Liverpool, essa confiança simplesmente não existe no momento. Ninguém está sentindo isso, e ele não é esse ponto central, o que faz com que pareça perdido e isolado."

    Hart também enviou um aviso direto a Iraola em relação ao enorme investimento. Ele pediu ao treinador que monte seu sistema ofensivo em torno do sueco ou encontre uma solução tática alternativa. Ele acrescentou: "Andoni Iraola tem algumas decisões importantes a tomar. Ele monta o time em torno dele [Isak] ou tenta encontrar uma solução diferente dentro do elenco? Na minha opinião, ele tem de se comprometer com o que o clube fez ao investir tanto em Isak.

    "Não faz sentido contratar esses jogadores se você não vai utilizá-los corretamente e explorar seus pontos fortes. Não há dúvidas sobre a qualidade de Isak, eles apenas estão em uma encruzilhada no momento."

  • Isak segue positivo apesar das dificuldades

    Apesar das críticas, Isak segue otimista. Ao avaliar o frustrante empate com o Forest, o atacante elogiou o espírito de luta de sua equipe e a determinação de nunca desistir. No entanto, reconheceu o início ruim na partida e criticou o hábito de sofrer gols logo depois de ganhar embalo com um gol.

    Refletindo sobre o empate com o Forest, Isak disse: "Acho que não há problema no espírito de luta e em nunca desistir. Acho que mostramos isso na semana passada também. Obviamente, começamos o jogo muito mal hoje também. Quando ganhamos embalo ao marcar um gol, é aí que precisamos ser melhores, eu acho, porque de novo hoje sofremos um gol muito rapidamente depois disso."


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    Semanas cruciais pela frente para Isak

    Iraola precisa decidir rapidamente se vai integrar Isak por completo como o ponto focal indiscutível de seu ataque ou alterar seu sistema tático para acomodar as forças mais amplas do elenco. Desbloquear o verdadeiro potencial do atacante sueco será vital para transformar empates frustrantes em vitórias valiosas.

    O modelo de jogo em evolução do Liverpool será imediatamente testado nos próximos dias. O Liverpool enfrenta o Ipswich nesta sexta-feira antes de voltar a Anfield para dar início à sua campanha na Liga dos Campeões contra o Atletico Madrid.

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