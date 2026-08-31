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Liverpool "não confia" em Alexander Isak, e grande problema em Anfield é apontado para estrela de £ 125 milhões
Início vacilante da vida em Anfield
O internacional sueco se juntou ao Liverpool vindo do Newcastle United no verão passado, em uma transferência de £ 125 milhões. No entanto, sua campanha de estreia em Anfield foi fortemente prejudicada por lesões, limitando o atacante a apenas quatro gols em toda a temporada.
Isak desencantou na atual campanha durante o empate por 2 a 2 de sábado contra o Nottingham Forest. Apesar de ter balançado as redes, o atacante pareceu desconectado do restante da equipe. O ex-goleiro do Manchester City Joe Hart acredita que a atual configuração tática do Liverpool sob Iraola deixa o atacante completamente isolado.
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Hart destaca conexão em falta
Em entrevista à BBC Sport, Hart apontou um contraste gritante entre a passagem bem-sucedida de Isak pelo Newcastle e suas dificuldades atuais em Merseyside. O comentarista destacou que o atacante era o principal ponto de referência no St James' Park, onde os meio-campistas sabiam instintivamente onde ele estava e jogavam com confiança absoluta.
"Está claro que o Liverpool ainda não descobriu como jogar com Alexander Isak", observou Hart. "No Newcastle, tudo passava por ele.
"Isso se devia a uma questão de confiança que eles haviam construído ao longo do tempo, o meio-campo sabia exatamente onde ele estava e nem precisava levantar a cabeça, porque ele estaria lá esperando.
"No Liverpool, essa confiança simplesmente não existe no momento. Ninguém está sentindo isso, e ele não é esse ponto central, o que faz com que pareça perdido e isolado."
Hart também enviou um aviso direto a Iraola em relação ao enorme investimento. Ele pediu ao treinador que monte seu sistema ofensivo em torno do sueco ou encontre uma solução tática alternativa. Ele acrescentou: "Andoni Iraola tem algumas decisões importantes a tomar. Ele monta o time em torno dele [Isak] ou tenta encontrar uma solução diferente dentro do elenco? Na minha opinião, ele tem de se comprometer com o que o clube fez ao investir tanto em Isak.
"Não faz sentido contratar esses jogadores se você não vai utilizá-los corretamente e explorar seus pontos fortes. Não há dúvidas sobre a qualidade de Isak, eles apenas estão em uma encruzilhada no momento."
Isak segue positivo apesar das dificuldades
Apesar das críticas, Isak segue otimista. Ao avaliar o frustrante empate com o Forest, o atacante elogiou o espírito de luta de sua equipe e a determinação de nunca desistir. No entanto, reconheceu o início ruim na partida e criticou o hábito de sofrer gols logo depois de ganhar embalo com um gol.
Refletindo sobre o empate com o Forest, Isak disse: "Acho que não há problema no espírito de luta e em nunca desistir. Acho que mostramos isso na semana passada também. Obviamente, começamos o jogo muito mal hoje também. Quando ganhamos embalo ao marcar um gol, é aí que precisamos ser melhores, eu acho, porque de novo hoje sofremos um gol muito rapidamente depois disso."
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Semanas cruciais pela frente para Isak
Iraola precisa decidir rapidamente se vai integrar Isak por completo como o ponto focal indiscutível de seu ataque ou alterar seu sistema tático para acomodar as forças mais amplas do elenco. Desbloquear o verdadeiro potencial do atacante sueco será vital para transformar empates frustrantes em vitórias valiosas.
O modelo de jogo em evolução do Liverpool será imediatamente testado nos próximos dias. O Liverpool enfrenta o Ipswich nesta sexta-feira antes de voltar a Anfield para dar início à sua campanha na Liga dos Campeões contra o Atletico Madrid.
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