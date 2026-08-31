Em entrevista à BBC Sport, Hart apontou um contraste gritante entre a passagem bem-sucedida de Isak pelo Newcastle e suas dificuldades atuais em Merseyside. O comentarista destacou que o atacante era o principal ponto de referência no St James' Park, onde os meio-campistas sabiam instintivamente onde ele estava e jogavam com confiança absoluta.

"Está claro que o Liverpool ainda não descobriu como jogar com Alexander Isak", observou Hart. "No Newcastle, tudo passava por ele.

"Isso se devia a uma questão de confiança que eles haviam construído ao longo do tempo, o meio-campo sabia exatamente onde ele estava e nem precisava levantar a cabeça, porque ele estaria lá esperando.

"No Liverpool, essa confiança simplesmente não existe no momento. Ninguém está sentindo isso, e ele não é esse ponto central, o que faz com que pareça perdido e isolado."

Hart também enviou um aviso direto a Iraola em relação ao enorme investimento. Ele pediu ao treinador que monte seu sistema ofensivo em torno do sueco ou encontre uma solução tática alternativa. Ele acrescentou: "Andoni Iraola tem algumas decisões importantes a tomar. Ele monta o time em torno dele [Isak] ou tenta encontrar uma solução diferente dentro do elenco? Na minha opinião, ele tem de se comprometer com o que o clube fez ao investir tanto em Isak.

"Não faz sentido contratar esses jogadores se você não vai utilizá-los corretamente e explorar seus pontos fortes. Não há dúvidas sobre a qualidade de Isak, eles apenas estão em uma encruzilhada no momento."