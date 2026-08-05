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Liverpool mira a joia do PSG Ibrahim Mbaye, avaliada em € 50 milhões, enquanto as conversas por Bradley Barcola emperram
Liverpool mira a joia do PSG Mbaye
O Liverpool demonstra interesse no ponta do PSG Mbaye, enquanto o jogador de 18 anos busca mais tempo de jogo regular, segundo o GiveMeSport. O internacional senegalês deve deixar Paris neste verão europeu em busca de minutos garantidos no time principal. O PSG deve pedir pelo menos € 50 milhões pelo talentoso atacante, com o valor podendo subir ainda mais em um mercado inflacionado.
Embora o Liverpool ainda não tenha feito uma oferta oficial, entende-se que Mbaye vê com bons olhos uma possível transferência para Anfield. O Liverpool enfrenta forte concorrência por sua contratação, com o Bayer Leverkusen já mantendo conversas diretas de clube para clube com a diretoria do PSG. No entanto, Mbaye segue disposto a avaliar todas as opções e receberia bem uma abordagem formal do clube da Premier League.
- AFP
Leverkusen lidera a corrida à medida que a concorrência aumenta
O Leverkusen fez avanços significativos em sua busca por Mbaye após conversas entre Nasser Al-Khelaifi e Fernando Carro. Os dois dirigentes mantêm uma excelente relação, dando ao clube alemão uma posição forte nas negociações. Ainda assim, a situação de Mbaye no PSG está ficando cada vez mais concorrida. Apelidado de “fenômeno” africano, o ponta fez 24 partidas e marcou três gols na Ligue 1 na última temporada, mas enfrentou forte concorrência de Desire Doue e Bradley Barcola.
Além disso, o PSG está buscando ativamente mais atacantes de lado, com Maghnes Akliouche, do Monaco, prestes a chegar por cerca de € 50 milhões. Com o PSG também de olho em outro ponta após perder Yan Diomande, a caminho do Real Madrid, o tempo de jogo de Mbaye em Paris ficará ainda mais limitado.
Conversas por Barcola esbarram em impasse sobre avaliação
Mbaye não é o único ponta do PSG no radar do Liverpool, já que o clube segue explorando uma movimentação de impacto por Barcola. Conversas preliminares já aconteceram entre os dois clubes europeus sobre o internacional francês. O Liverpool está preparado para oferecer cerca de €100 milhões por Barcola, que quer ativamente se transferir para o clube de Merseyside.
Os termos pessoais não devem representar qualquer problema, mas as negociações seguem travadas por causa da pedida gigantesca de €170 milhões do PSG. Fontes internas do PSG argumentam que o valor de Barcola é reforçado por sua forte atuação na Copa do Mundo, na qual marcou três gols e deu uma assistência pela França. O PSG também aponta seu status de bicampeão consecutivo da Champions League ao exigir uma taxa recorde.
- (C)Getty images
Quedas de preço podem desencadear movimentações de última hora
O PSG insiste que qualquer venda de Barcola precisa superar taxas recentes de alto perfil da Premier League, como a transferência de £ 116 milhões de Elliot Anderson e a transferência de £ 117 milhões de Morgan Rogers. Essa posição segue firme apesar de Barcola ter apenas mais dois anos de contrato e se recusar a assinar um novo vínculo. No entanto, há a percepção de que a alta avaliação do PSG pode cair conforme agosto avança. Assim que o gigante francês concluir seu próprio recrutamento para as pontas, sua posição sobre saídas de jogadores pode se tornar muito mais flexível. O Liverpool agora vai avaliar com cuidado se fará uma oferta formal por Mbaye ou se vai esperar o PSG reduzir sua pedida por Barcola à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.
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