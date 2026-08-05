O Liverpool demonstra interesse no ponta do PSG Mbaye, enquanto o jogador de 18 anos busca mais tempo de jogo regular, segundo o GiveMeSport. O internacional senegalês deve deixar Paris neste verão europeu em busca de minutos garantidos no time principal. O PSG deve pedir pelo menos € 50 milhões pelo talentoso atacante, com o valor podendo subir ainda mais em um mercado inflacionado.

Embora o Liverpool ainda não tenha feito uma oferta oficial, entende-se que Mbaye vê com bons olhos uma possível transferência para Anfield. O Liverpool enfrenta forte concorrência por sua contratação, com o Bayer Leverkusen já mantendo conversas diretas de clube para clube com a diretoria do PSG. No entanto, Mbaye segue disposto a avaliar todas as opções e receberia bem uma abordagem formal do clube da Premier League.