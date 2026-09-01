Segundo o jornalista Fabrice Hawkins, o Liverpool fez uma tentativa de última hora no último dia da janela para contratar Gusto por empréstimo. O clube de Merseyside queria adicionar o lateral-direito de 23 anos ao elenco de Andoni Iraola para oferecer profundidade de alta qualidade e concorrência.

No entanto, a investida terminou sem sucesso porque os dois clubes não conseguiram chegar a um acordo sobre a estrutura fundamental do negócio. O Liverpool estava disposto a negociar apenas um acordo de empréstimo simples, sem obrigação de compra ao fim da temporada. No geral, o clube teve um verão discreto, mas garantiu as contratações de Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo e Bradley Barcola antes do fechamento da janela.