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Liverpool fracassa em tentativa tardia de empréstimo no último dia da janela de transferências por zagueiro do Chelsea, Malo Gusto
Drama no último dia da janela de transferências em Anfield
Segundo o jornalista Fabrice Hawkins, o Liverpool fez uma tentativa de última hora no último dia da janela para contratar Gusto por empréstimo. O clube de Merseyside queria adicionar o lateral-direito de 23 anos ao elenco de Andoni Iraola para oferecer profundidade de alta qualidade e concorrência.
No entanto, a investida terminou sem sucesso porque os dois clubes não conseguiram chegar a um acordo sobre a estrutura fundamental do negócio. O Liverpool estava disposto a negociar apenas um acordo de empréstimo simples, sem obrigação de compra ao fim da temporada. No geral, o clube teve um verão discreto, mas garantiu as contratações de Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo e Bradley Barcola antes do fechamento da janela.
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Obstáculos financeiros impedem transferência em definitivo
O Chelsea não estava disposto a aceitar uma saída temporária de Gusto e, em vez disso, insistiu em uma venda em definitivo. O clube londrino teria avaliado o defensor em aproximadamente £ 75 milhões no início do verão, quando o Manchester City demonstrou interesse.
O Liverpool relutou em assumir esse tipo de acordo e não conseguiu viabilizar uma negociação em definitivo desse porte, já tendo comprometido recursos em outras frentes.
O choque de ideias tornou impossível uma separação limpa, encerrando na prática qualquer esperança de Gusto concretizar a mudança. O Chelsea deixou claro que só autorizaria a saída se ela envolvesse um compromisso financeiro significativo de longo prazo por parte do clube comprador.
Xabi Alonso confia em seu lateral-direito
O fracasso da transferência significa que Gusto permanecerá em Stamford Bridge, onde o técnico Xabi Alonso já destacou sua importância para a equipe. O francês esteve entre os titulares nas duas vitórias do Chelsea sobre Fulham e Brighton pela Premier League nas últimas duas semanas. Gusto também foi titular na vitória sobre o Luton pela Copa da Liga Inglesa.
Ele tem impressionado com seu atletismo desde que chegou à Inglaterra e segue sendo um encaixe tático perfeito para Alonso. Agora, a expectativa é que o defensor ganhe mais uma chance entre os titulares quando o Chelsea enfrentar o atual campeão Arsenal pela Premier League nesta terça-feira.
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O que vem a seguir para o Liverpool?
Com o negócio do último dia da janela fracassando, o Liverpool agora precisa atravessar a primeira metade da temporada com as opções defensivas atuais. Iraola dependerá bastante de Jeremie Frimpong como seu lateral-direito titular. O técnico também espera que Conor Bradley possa se recuperar rapidamente de uma lesão no joelho sofrida em janeiro, à medida que a lista de jogos fica cada vez mais congestionada com compromissos nacionais e europeus.
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