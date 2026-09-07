Warnock admite isso, com o ex-zagueiro do Aston Villa, que falou exclusivamente à GOAL, cortesia da Gambler Media, dizendo, ao ser perguntado se uma reformulação desestabilizadora pode acabar sendo benéfica a longo prazo: “Acho que a parte difícil é que você quer fazer isso aos poucos, não é?

“Mas simplesmente chegou a um ponto em que seis jogadores do time titular da final da Liga Europa deixaram o clube. Toda a sua experiência está nisso.

“Eu entendo completamente Emi Martinez. Ele vem querendo sair do clube há algum tempo. Na verdade, acho que eles têm um goleiro brilhante nessa posição, o Suzuki. Eu estava na Copa do Mundo e fiz o jogo dele contra o Brasil. Achei que ele foi brilhante naquela partida. Acho que provavelmente poderia ter feito melhor no primeiro gol, mas a saída de bola dele é brilhante. Olho para o Liverpool [com Alisson caminhando para ficar sem contrato] e penso: vocês perderam uma ali, para ser completamente honesto.

“Mas, sim, não é uma situação ideal. O que você vai encontrar com Unai Emery é que ele é o homem certo para reconstruir esse clube, reconstruir esse time, esse entendimento de como jogar. Acho que eles estarão em uma posição melhor nos próximos dois ou três anos, em vez de no curto prazo. Mas, nos próximos dois ou três anos, acho que isso será uma bênção disfarçada.”