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'Liverpool ficou para trás' - Aston Villa supera rival no mercado de transferências enquanto ex-zagueiro reage à reformulação forçada após as vendas de Emi Martinez, Youri Tielemans e Ollie Watkins
Problemas de PSR para o Villa
Com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) causando muitas dores de cabeça nas West Midlands, apesar de o Villa ter se tornado candidato ao top 4 e vencedor de grandes troféus, o clube sempre soube que caminhava numa linha tênue entre construção e demolição.
Muito mais da segunda tem sido feito ultimamente, em campo e nas arquibancadas, com várias figuras de destaque se despedindo do Villa Park. Youri Tielemans foi um dos primeiros a partir, com o meio-campista belga indo para o Manchester United.
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Rogers e Watkins entre os vendidos
Uma taxa de transferência recorde para um clube britânico foi então gerada com a venda de Morgan Rogers ao Chelsea, antes de Lucas Digne se juntar ao campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain. O êxodo em massa não parou por aí, com Ezri Konsa se transferindo para o Arsenal, Emi Martinez seguindo Rogers para Stamford Bridge e Ollie Watkins se tornando outro reforço de destaque para a Saudi Pro League.
Johan Manzambi, Joao Gomes, Matteo Ruggeri, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho, Aaron Wan-Bissaka, Taylor Harwood-Bellis e Ibrahim Mbaye ajudaram a preencher algumas dessas lacunas, enquanto o goleiro Zion Suzuki, internacional japonês de 24 anos nascido em Nova Jersey, é considerado uma contratação particularmente astuta.
Suzuki é uma adição inteligente
Warnock admite isso, com o ex-zagueiro do Aston Villa, que falou exclusivamente à GOAL, cortesia da Gambler Media, dizendo, ao ser perguntado se uma reformulação desestabilizadora pode acabar sendo benéfica a longo prazo: “Acho que a parte difícil é que você quer fazer isso aos poucos, não é?
“Mas simplesmente chegou a um ponto em que seis jogadores do time titular da final da Liga Europa deixaram o clube. Toda a sua experiência está nisso.
“Eu entendo completamente Emi Martinez. Ele vem querendo sair do clube há algum tempo. Na verdade, acho que eles têm um goleiro brilhante nessa posição, o Suzuki. Eu estava na Copa do Mundo e fiz o jogo dele contra o Brasil. Achei que ele foi brilhante naquela partida. Acho que provavelmente poderia ter feito melhor no primeiro gol, mas a saída de bola dele é brilhante. Olho para o Liverpool [com Alisson caminhando para ficar sem contrato] e penso: vocês perderam uma ali, para ser completamente honesto.
“Mas, sim, não é uma situação ideal. O que você vai encontrar com Unai Emery é que ele é o homem certo para reconstruir esse clube, reconstruir esse time, esse entendimento de como jogar. Acho que eles estarão em uma posição melhor nos próximos dois ou três anos, em vez de no curto prazo. Mas, nos próximos dois ou três anos, acho que isso será uma bênção disfarçada.”
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Início lento na campanha de 2026-27
Emery pode ter tido dificuldade para enxergar o panorama geral quando seu elenco estava sendo dizimado, mas o espanhol está há tempo suficiente no ramo de treinador para saber que uma eventual renovação no grupo principal não faz mal a ninguém.
Como destacou Warnock, o Aston Villa preferia que seu projeto de reformulação tivesse acontecido ao longo de várias janelas de transferência, em vez de ser espremido em uma só, mas o clube precisa jogar com as cartas que tem.
O time fez isso bem, apesar de um início lento na temporada 2026-27 da Premier League, que rendeu um ponto e nenhum gol em três partidas. O elenco reformulado ainda está em processo de entrosamento, com a Liga dos Campeões programada para fazer parte disso quando mais uma campanha europeia começar fora de casa, contra o Club Brugge, na terça-feira.
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