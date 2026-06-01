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Liverpool fica de fora na disputa pelo sucessor de Mohamed Salah, já que o PSG chega a um acordo verbal com a sensação da Bundesliga
O PSG passa à frente na disputa pela estrela da Costa do Marfim
Luis Campos não está perdendo tempo para reformular o elenco do PSG após os recentes sucessos. O diretor esportivo está plenamente ciente da necessidade de renovar as opções de Luis Enrique para evitar a “fadiga extrema” e o desgaste físico que afetaram o time durante a maratona de jogos.
Com foco na sustentabilidade a longo prazo, os parisienses identificaram uma clara necessidade de uma presença dinâmica na ala direita.
Enquanto jogadores como Khvicha Kvaratskhelia e Bradley Barcola preferem atuar pela esquerda, e Ousmane Dembélé tem assumido cada vez mais uma função central, a ala direita surgiu como uma área prioritária para reforço.
Yan Diomande foi identificado como o perfil ideal para preencher essa lacuna, colocando o PSG em competição direta com o Liverpool, que havia apontado o jovem como a contratação prioritária para, eventualmente, substituir Mohamed Salah.
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Foi alcançado um acordo verbal com Diomande
A disputa pelo jogador de 19 anos sofreu uma reviravolta decisiva a favor do gigante francês. De acordo com a Sky Germany, Diomande já deu sinal verde para se juntar ao PSG, uma decisão que representa um avanço significativo no processo de contratação. A diretoria do clube estaria aguardando essa demonstração de interesse mútuo antes de finalizar suas estratégias no mercado.
O jogador da seleção da Costa do Marfim teria se mostrado pouco entusiasmado com a perspectiva de se juntar ao Bayern de Munique, apesar do clube bávaro demonstrar forte interesse em seus serviços. Embora ele continue intrigado com o projeto em Anfield, o ímpeto mudou claramente para Paris, deixando o clube de Merseyside com uma grande batalha pela frente para convencer o jogador do contrário.
A postura firme de Leipzig
O RB Leipzig encontra-se numa posição de força nas negociações. Diomande chegou à Alemanha apenas no verão passado, vindo do Leganés, e está atualmente vinculado a um contrato válido até 2030. Tendo sido eleito o melhor jovem jogador da temporada da Bundesliga após uma campanha em que marcou 13 gols e deu nove assistências em 36 partidas, seu valor nunca esteve tão alto.
Espera-se que o clube alemão exija uma quantia elevada por seu valioso jogador. O PSG, no entanto, está determinado a não pagar a mais, mantendo a postura de que já possui um elenco repleto de talentos de primeira linha.
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A competição vai perdendo força à medida que o PSG lidera a disputa
A complexidade da negociação fez com que outros interessados começassem a desistir. Embora o interesse do Liverpool continue sendo genuíno, a existência de várias propostas por parte do jogador complicou as negociações para muitos interessados.
A abordagem proativa do PSG e sua capacidade de garantir a preferência do jogador desde o início lhes deram uma vantagem distinta sobre seus rivais europeus.
No fim das contas, a transferência dependerá da capacidade do PSG e do Leipzig de chegarem a um acordo sobre o valor da transferência. Com o jogador aparentemente decidido a se transferir para a França, o Liverpool pode ser forçado a procurar em outro lugar por um ponta de classe mundial capaz de preencher a lacuna que a saída de Salah acabará deixando.