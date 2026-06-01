Liverpool fica de fora na disputa pelo sucessor de Mohamed Salah, já que o PSG chega a um acordo verbal com a sensação da Bundesliga

Luis Campos não está perdendo tempo para reformular o elenco do PSG após os recentes sucessos. O diretor esportivo está plenamente ciente da necessidade de renovar as opções de Luis Enrique para evitar a “fadiga extrema” e o desgaste físico que afetaram o time durante a maratona de jogos.

Com foco na sustentabilidade a longo prazo, os parisienses identificaram uma clara necessidade de uma presença dinâmica na ala direita.

Enquanto jogadores como Khvicha Kvaratskhelia e Bradley Barcola preferem atuar pela esquerda, e Ousmane Dembélé tem assumido cada vez mais uma função central, a ala direita surgiu como uma área prioritária para reforço.

Yan Diomande foi identificado como o perfil ideal para preencher essa lacuna, colocando o PSG em competição direta com o Liverpool, que havia apontado o jovem como a contratação prioritária para, eventualmente, substituir Mohamed Salah.



