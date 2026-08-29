Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
브래들리 바르콜라 (Bradley Barcola)Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Liverpool fecha acordo sensacional de £ 106 milhões para contratar a estrela do PSG Bradley Barcola como sucessor de Mohamed Salah

Mercado da bola
Liverpool
B. Barcola
PSG
Campeonato Francês
Premier League

O Liverpool finalizou um enorme acordo de £ 106 milhões para contratar o atacante do Paris Saint-Germain Bradley Barcola. O internacional francês foi identificado como o substituto ideal de Mohamed Salah e chegará a Anfield com um contrato de cinco anos após um avanço significativo nas negociações.

  • Liverpool acerta taxa milionária por estrela do PSG

    O Liverpool chegou a um acordo final para contratar o atacante francês Barcola, do PSG. The Athletic afirma que o clube de Merseyside pagará um pacote inicial de £ 106 milhões (€ 125 mi), com bônus por desempenho que podem elevar o valor total em mais £ 17 mi (€ 20 mi). O jogador de 23 anos deve assinar um contrato de cinco anos em Anfield.

    • Publicidade
  • Barcola(C)Getty images

    Assumindo o papel de Salah

    Barcola foi identificado como o principal alvo do Liverpool para substituir Salah, que deixou o clube ao fim da temporada passada. Preencher o vazio deixado pelo ícone egípcio é uma tarefa monumental, mas o Liverpool demonstrou enorme confiança no jovem ponta. Um avanço nas negociações de alto risco finalmente aconteceu após conversas cruciais realizadas na terça-feira.

    A cúpula do Liverpool, liderada pelo diretor esportivo Richard Hughes, pelo CEO Billy Hogan e pelo presidente do Fenway Sports Group, Mike Gordon, conseguiu fechar um acordo diretamente com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Apesar de ainda ter dois anos de contrato na capital francesa, Barcola seguiu totalmente comprometido em garantir uma transferência para Anfield.

  • Brilhando nos maiores palcos

    Revelado pela base do Lyon, Barcola provou seu valor em um elenco estrelado do PSG na temporada passada sob o comando de Luis Enrique. Ele disputou 49 partidas, com 13 gols e sete assistências, enquanto o time parisiense defendeu com sucesso os títulos da Ligue 1 e da Champions League.

    Barcola conquistou seus minutos apesar da forte concorrência de Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue. Desde que se firmou no time principal na temporada 2021-22, o atacante soma impressionantes 39 gols e 37 assistências em 152 partidas como profissional.

    Sua qualidade foi ainda mais evidenciada durante a Copa do Mundo deste verão. O atacante teve papel de destaque pela França, atuando em todos os oito jogos da seleção e marcando três gols no torneio.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

    Exames médicos e próximos passos

    A transferência agora está em seus estágios finais, com Barcola devendo passar por exames médicos em Merseyside nas próximas 24 horas. Assim que as formalidades forem concluídas, ele será oficialmente apresentado como a mais nova arma ofensiva do Liverpool.

    A transferência iminente explica suas ausências recentes do elenco do PSG. Enrique deixou o atacante fora da estreia da equipe na liga de 2026-27 contra o Rennes, no domingo, e ele ficou ausente novamente no empate por 2 a 2 fora de casa com o Lille, na sexta-feira. Com a tinta secando em seu contrato de cinco anos, Barcola em breve iniciará o próximo capítulo de sua carreira sob o comando de Iraola em Anfield.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Campeonato Francês
PSG crest
PSG
PSG
Mônaco crest
Mônaco
ASM