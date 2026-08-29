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Liverpool fecha acordo sensacional de £ 106 milhões para contratar a estrela do PSG Bradley Barcola como sucessor de Mohamed Salah
Liverpool acerta taxa milionária por estrela do PSG
O Liverpool chegou a um acordo final para contratar o atacante francês Barcola, do PSG. The Athletic afirma que o clube de Merseyside pagará um pacote inicial de £ 106 milhões (€ 125 mi), com bônus por desempenho que podem elevar o valor total em mais £ 17 mi (€ 20 mi). O jogador de 23 anos deve assinar um contrato de cinco anos em Anfield.
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Assumindo o papel de Salah
Barcola foi identificado como o principal alvo do Liverpool para substituir Salah, que deixou o clube ao fim da temporada passada. Preencher o vazio deixado pelo ícone egípcio é uma tarefa monumental, mas o Liverpool demonstrou enorme confiança no jovem ponta. Um avanço nas negociações de alto risco finalmente aconteceu após conversas cruciais realizadas na terça-feira.
A cúpula do Liverpool, liderada pelo diretor esportivo Richard Hughes, pelo CEO Billy Hogan e pelo presidente do Fenway Sports Group, Mike Gordon, conseguiu fechar um acordo diretamente com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Apesar de ainda ter dois anos de contrato na capital francesa, Barcola seguiu totalmente comprometido em garantir uma transferência para Anfield.
Brilhando nos maiores palcos
Revelado pela base do Lyon, Barcola provou seu valor em um elenco estrelado do PSG na temporada passada sob o comando de Luis Enrique. Ele disputou 49 partidas, com 13 gols e sete assistências, enquanto o time parisiense defendeu com sucesso os títulos da Ligue 1 e da Champions League.
Barcola conquistou seus minutos apesar da forte concorrência de Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue. Desde que se firmou no time principal na temporada 2021-22, o atacante soma impressionantes 39 gols e 37 assistências em 152 partidas como profissional.
Sua qualidade foi ainda mais evidenciada durante a Copa do Mundo deste verão. O atacante teve papel de destaque pela França, atuando em todos os oito jogos da seleção e marcando três gols no torneio.
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Exames médicos e próximos passos
A transferência agora está em seus estágios finais, com Barcola devendo passar por exames médicos em Merseyside nas próximas 24 horas. Assim que as formalidades forem concluídas, ele será oficialmente apresentado como a mais nova arma ofensiva do Liverpool.
A transferência iminente explica suas ausências recentes do elenco do PSG. Enrique deixou o atacante fora da estreia da equipe na liga de 2026-27 contra o Rennes, no domingo, e ele ficou ausente novamente no empate por 2 a 2 fora de casa com o Lille, na sexta-feira. Com a tinta secando em seu contrato de cinco anos, Barcola em breve iniciará o próximo capítulo de sua carreira sob o comando de Iraola em Anfield.
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