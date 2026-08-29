Liverpool fecha acordo sensacional de £ 106 milhões para contratar a estrela do PSG Bradley Barcola como sucessor de Mohamed Salah

Revelado pela base do Lyon, Barcola provou seu valor em um elenco estrelado do PSG na temporada passada sob o comando de Luis Enrique. Ele disputou 49 partidas, com 13 gols e sete assistências, enquanto o time parisiense defendeu com sucesso os títulos da Ligue 1 e da Champions League.

Barcola conquistou seus minutos apesar da forte concorrência de Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue. Desde que se firmou no time principal na temporada 2021-22, o atacante soma impressionantes 39 gols e 37 assistências em 152 partidas como profissional.

Sua qualidade foi ainda mais evidenciada durante a Copa do Mundo deste verão. O atacante teve papel de destaque pela França, atuando em todos os oito jogos da seleção e marcando três gols no torneio.