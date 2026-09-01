O técnico do Liverpool, Iraola, estava disposto a ajustar seu elenco após um verão movimentado, e um novo lateral-direito estava no topo de sua lista de prioridades. Gusto, que impressionou com seu vigor físico e sua capacidade de cruzamento desde que chegou à Premier League, era visto como um encaixe tático perfeito para o sistema de alta intensidade de Iraola.

O técnico claramente sentia que o elenco precisava de uma opção mais especializada para a posição a fim de competir em várias competições ao longo da temporada 2026-27.

A investida pelo jogador do Chelsea não foi uma decisão de última hora, já que o clube supostamente monitora Gusto há algum tempo. No entanto, a incapacidade de encontrar um denominador comum com um rival direto da Premier League se mostrou um obstáculo intransponível.