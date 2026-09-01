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Liverpool faz tentativa de última hora para contratar a estrela do Chelsea Malo Gusto por empréstimo, mas o Chelsea rejeita o acordo sem cláusula de compra obrigatória
Drama no último dia da janela de transferências em Anfield
As horas finais da janela de transferências de verão viram o Liverpool surgir como interessado surpresa em Gusto, do Chelsea. Buscando dar profundidade de alto nível e concorrência ao lado direito de sua defesa, o clube de Merseyside fez um esforço significativo para levar o francês de 23 anos para Anfield.
De acordo com informações de Fabrice Hawkins, o Liverpool fez uma investida final hoje para contratar Gusto por empréstimo, mas a tentativa terminou sem sucesso. O Liverpool havia identificado Gusto como um candidato ideal para reforçar sua rotação defensiva, mas o tempo acabou se esgotando em sua investida.
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Obstáculos financeiros impedem transferência em definitivo
O principal entrave no negócio era a insistência do Chelsea em uma saída definitiva para o ex-zagueiro do Lyon. Enquanto o Liverpool tinha interesse apenas em uma solução temporária para seus problemas de elenco, o Chelsea não estava disposto a liberar Gusto sem um compromisso significativo de longo prazo por parte do clube comprador. Esse choque de ideias acabou com qualquer esperança de o jogador se transferir de West London para o North West antes do prazo das 23h.
Especificamente, o Liverpool só estava disposto a considerar um empréstimo sem obrigação de compra pelo internacional francês, mas o Chelsea só autorizaria a saída se ela envolvesse uma venda em definitivo. Segundo relatos, o Liverpool não conseguiu viabilizar um acordo permanente por Gusto neste momento, depois de já ter comprometido recursos substanciais em outros setores do elenco.
A busca de Iraola por profundidade defensiva
O técnico do Liverpool, Iraola, estava disposto a ajustar seu elenco após um verão movimentado, e um novo lateral-direito estava no topo de sua lista de prioridades. Gusto, que impressionou com seu vigor físico e sua capacidade de cruzamento desde que chegou à Premier League, era visto como um encaixe tático perfeito para o sistema de alta intensidade de Iraola.
O técnico claramente sentia que o elenco precisava de uma opção mais especializada para a posição a fim de competir em várias competições ao longo da temporada 2026-27.
A investida pelo jogador do Chelsea não foi uma decisão de última hora, já que o clube supostamente monitora Gusto há algum tempo. No entanto, a incapacidade de encontrar um denominador comum com um rival direto da Premier League se mostrou um obstáculo intransponível.
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Implicações para o elenco do Liverpool
Com o acordo por Gusto fracassando, o Liverpool agora precisa atravessar a primeira metade da temporada com suas opções defensivas atuais. O fracasso em garantir a contratação do jogador de 23 anos deixa Iraola com menos opções na lateral direita do que ele esperava ter na chegada do outono. Isso pode colocar pressão adicional sobre o elenco atual para se manter em forma e atuar de maneira consistente à medida que a lista de jogos fica mais apertada com compromissos nacionais e europeus.
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