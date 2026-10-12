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Liverpool está pronto para substituir Jeremie Frimpong após atuação defensiva desastrosa contra o Manchester City
Em busca de reforços imediatos para a defesa
O Liverpool está analisando o mercado de transferências em busca de um novo lateral-direito, diante da crescente preocupação interna com as atuações de Frimpong, segundo o Football Insider. O jogador da seleção dos Países Baixos chegou a Anfield vindo do Bayer Leverkusen no ano passado, em uma contratação de destaque por 29,5 milhões de libras, com uma excelente reputação no futebol europeu.
No entanto, sua temporada de estreia em Merseyside tem sido marcada por uma frustrante irregularidade. O clube agora questiona seriamente se Frimpong é a solução definitiva para o lado direito da defesa no longo prazo.
Como o promissor jovem Conor Bradley também tem dificuldades para se manter em condições físicas de forma consistente, a lateral direita parece, de repente, muito vulnerável para os próximos meses.
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Com dificuldades contra o Manchester City
As dúvidas sobre a capacidade defensiva de Frimpong se intensificaram muito após uma recente e péssima derrota por 3 a 0 para o Manchester City. O holandês teve uma tarde particularmente difícil e sofreu para conter as investidas de Rayan Cherki.
Suas fragilidades defensivas ficaram ainda mais evidentes depois que ele rapidamente perdeu a vaga de titular. Frimpong começou entre os titulares nas duas primeiras partidas do Liverpool na Premier League sob o comando do técnico Andoni Iraola, antes de ir para o banco de reservas nos três jogos seguintes em competições nacionais.
É significativo que o Liverpool tenha passado três jogos consecutivos sem sofrer gols enquanto ele esteve fora do time titular, o que tornou seu retorno à equipe muito mais difícil.
Produção ofensiva versus solidez defensiva
A capacidade de Frimpong de apoiar o ataque com dinamismo e avançar pelo campo nunca foi realmente questionada em seu curto período em Anfield. O ex-jogador do Leverkusen continua a oferecer uma ameaça significativa ao ataque quando faz ultrapassagens e chega ao terço final do campo.
No entanto, a principal preocupação está na sua confiabilidade defensiva ao atuar em uma linha de quatro defensores. O Liverpool precisa urgentemente de um lateral moderno capaz de conciliar um desempenho ofensivo de alto nível com solidez defensiva absoluta.
Suas dificuldades recentes para voltar e recompor a defesa levaram a equipe de recrutamento do Liverpool a repensar radicalmente suas opções defensivas. Segundo a mesma reportagem, o clube já começou a elaborar uma lista de possíveis alvos para as próximas janelas de transferências.
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Jogador do Barcelona entra no radar
O defensor do Barcelona Kounde rapidamente se tornou um dos principais nomes monitorados pela diretoria do Liverpool. Versátil, o jogador da seleção francesa se encaixa perfeitamente no perfil de lateral-direito disciplinado taticamente e seguro na defesa.
Embora uma transferência em janeiro, no meio da temporada, siga sendo uma possibilidade concreta, o Liverpool pode acabar optando por esperar até o próximo verão para fechar o negócio. Concluir uma transferência complexa no mercado de inverno costuma ser difícil, e o clube prefere uma abordagem cautelosa nas contratações.
Por enquanto, Frimpong precisa trabalhar incansavelmente nos treinos para recuperar a vaga de titular e provar a Iraola seu valor defensivo. Se não adaptar rapidamente seu jogo, a chegada de um substituto de destaque a Anfield parece cada vez mais inevitável.
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