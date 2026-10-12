O Liverpool está analisando o mercado de transferências em busca de um novo lateral-direito, diante da crescente preocupação interna com as atuações de Frimpong, segundo o Football Insider. O jogador da seleção dos Países Baixos chegou a Anfield vindo do Bayer Leverkusen no ano passado, em uma contratação de destaque por 29,5 milhões de libras, com uma excelente reputação no futebol europeu.

No entanto, sua temporada de estreia em Merseyside tem sido marcada por uma frustrante irregularidade. O clube agora questiona seriamente se Frimpong é a solução definitiva para o lado direito da defesa no longo prazo.

Como o promissor jovem Conor Bradley também tem dificuldades para se manter em condições físicas de forma consistente, a lateral direita parece, de repente, muito vulnerável para os próximos meses.