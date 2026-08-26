Getty Images Sport
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Liverpool enfrenta o Tottenham, enquanto o Manchester United pega o Brighton na Copa da Liga Inglesa
Grandes confrontos aguardam na terceira rodada
De acordo com a Sky Sports, o sorteio da terceira rodada da Carabao Cup definiu uma série de confrontos domésticos empolgantes, com destaque para o Liverpool recebendo o Tottenham Hotspur em Anfield. O sorteio tem até seis possíveis confrontos entre equipes da Premier League, proporcionando aos torcedores grandes duelos logo no início.
O Manchester United receberá o Brighton em Old Trafford em uma repetição do confronto da temporada passada na FA Cup, em que o Brighton eliminou o Manchester United. Enquanto isso, o Arsenal visitará o Ipswich Town, e o Sunderland enfrentará o Hull City em outro confronto já confirmado entre equipes da elite. O Everton também se prepara para receber o Wolverhampton Wanderers em uma partida que promete ser altamente competitiva.
- Getty Images Sport
Times europeus ficaram separados durante o sorteio
As oito equipes envolvidas em competições europeias nesta temporada, incluindo Manchester City e Aston Villa, foram deliberadamente mantidas separadas durante o sorteio da terceira rodada.
O Manchester City foi sorteado para jogar em casa contra o Norwich City, enquanto o Aston Villa viajará para enfrentar o Coventry City em um clássico das Midlands. O Chelsea receberá o Leeds United se conseguir superar o Luton Town no confronto restante da segunda rodada. Em outro duelo, o Newcastle United viajará a Londres para enfrentar o Millwall. O Fleetwood Town, que é a única equipe da quarta divisão ainda restante na competição, receberá o Sheffield United por uma vaga na quarta rodada.
A segunda rodada termina na quinta-feira
Antes do início da terceira rodada, os confrontos restantes da segunda rodada precisam ser concluídos na quinta-feira. Enquanto o Chelsea enfrenta o Luton Town, o West Ham United aguarda o vencedor do duelo entre Fulham e AFC Wimbledon. As equipes que conseguirem avançar nesses últimos confrontos completarão a lista completa de 16 partidas da próxima fase. O sorteio trouxe bastante expectativa, com o Bradford City garantindo um confronto contra o Leyton Orient após sua vitória nos pênaltis sobre o Burnley. O Brentford também enfrentará o Reading, enquanto clubes de toda a English Football League buscam assegurar uma campanha memorável na copa.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para os clubes?
Os jogos da terceira fase da Copa da Liga Inglesa serão disputados ao longo das semanas com início em 7 e 14 de setembro. Os cinco clubes da Premier League que participam da Champions League jogarão suas partidas durante a segunda semana para se adequar às suas agendas europeias cheias. Os técnicos agora começarão a preparar seus elencos para esses confrontos decisivos de mata-mata, à medida que o calendário doméstico se intensifica.
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