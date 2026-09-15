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Liverpool elimina o Tottenham da Copa da Liga Inglesa com vitória por 3 a 1, enquanto Andy Robertson faz retorno emocionante a Anfield
Um retorno emocionante a Merseyside
Andy Robertson fez seu primeiro retorno a Anfield desde que encerrou sua ilustre passagem de nove anos pelo Liverpool na janela de transferências de verão. Agora defendendo o Tottenham Hotspur sob o comando de Roberto De Zerbi, o internacional escocês foi relacionado entre os reservas para o jogo de terça-feira à noite pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Apesar de estar do lado adversário, o jogador de 32 anos foi recebido com enorme carinho pela torcida da casa.
A partida marcou um marco significativo para o lateral-esquerdo, que deixou o Liverpool como agente livre antes da atual temporada, depois que Milos Kerkez garantiu a vaga de titular em Merseyside.
- Getty Images Sport
Uma recepção empolgante da Kop
Robertson foi obrigado a esperar pelo seu momento no banco, mas, quando foi colocado por De Zerbi aos 57 minutos para substituir Destiny Udogie, Anfield se levantou. O defensor foi recebido com uma enorme ovação de pé vinda dos quatro setores do estádio, enquanto os torcedores imediatamente entoaram novamente os cantos já conhecidos dedicados a ele ao longo de seus anos repletos de troféus no Liverpool.
Foi um reconhecimento comovente dos oito principais títulos que ele conquistou durante sua passagem pelo Liverpool, incluindo dois troféus da Premier League e a Liga dos Campeões de 2019.
Exibição dominante garante classificação sem sustos
Andoni Iraola fez 10 mudanças em sua formação titular, com Joe Gomez usando a braçadeira de capitão, mas o embalo do Liverpool não vacilou em casa. Alexis Mac Allister abriu o placar no primeiro tempo com uma finalização de primeira certeira antes de Cody Gakpo ampliar a vantagem pouco depois do intervalo. Embora Conor Gallagher tenha conseguido marcar de cabeça após cobrança de escanteio para recolocar o Tottenham no confronto, um golaço nos acréscimos do substituto Dominik Szoboszlai selou uma vitória mais do que merecida.
O placar de 3 a 1 refletiu com firmeza a superioridade ofensiva do Liverpool, que garantiu com segurança sua vaga na próxima fase do torneio.
- Getty Images Sport
Ampliando a sequência invicta sob o comando de Iraola
O resultado significa que a equipe de Iraola segue completamente invicta sob o comando do novo treinador e avança para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa com confiança crescente. A profundidade do elenco foi amplamente testada na noite, com minutos valiosos concedidos tanto a jogadores que voltavam quanto a jovens, enquanto o Liverpool mexia na equipe. O Liverpool agora voltará seu foco imediato para a disputa nacional, com uma viagem no fim de semana para enfrentar o Bournemouth pela Premier League, enquanto o Tottenham terá pela frente um retorno a Anfield em 19 de dezembro.
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