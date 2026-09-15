Liverpool elimina o Tottenham da Copa da Liga Inglesa com vitória por 3 a 1, enquanto Andy Robertson faz retorno emocionante a Anfield

Andy Robertson fez seu primeiro retorno a Anfield desde que encerrou sua ilustre passagem de nove anos pelo Liverpool na janela de transferências de verão. Agora defendendo o Tottenham Hotspur sob o comando de Roberto De Zerbi, o internacional escocês foi relacionado entre os reservas para o jogo de terça-feira à noite pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Apesar de estar do lado adversário, o jogador de 32 anos foi recebido com enorme carinho pela torcida da casa.

A partida marcou um marco significativo para o lateral-esquerdo, que deixou o Liverpool como agente livre antes da atual temporada, depois que Milos Kerkez garantiu a vaga de titular em Merseyside.