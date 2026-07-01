Liverpool: é oficial a contratação de Jeremy Jacquet, que custou 60 milhões de libras

Jacquet, de 21 anos, chega a Anfield após ter passado por todas as categorias de base do Rennes e ter disputado 33 partidas pelo time principal. Vinte e uma delas ocorreram na temporada 2025-26, que terminou mais cedo para o zagueiro central devido a uma lesão no ombro sofrida em fevereiro. Jacquet – jogador da seleção francesa Sub-21 – também disputou 24 partidas pelo Clermont Foot, clube para o qual foi emprestado.