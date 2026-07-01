O Liverpool oficializou a contratação do zagueiro Jeremy Jacquet, do Rennes, com um contrato de longo prazo, enquanto aguarda a liberação internacional. O clube havia chegado a um acordo para trazer o francês para Anfield no início deste ano, e a transferência será ratificada nos próximos dias.
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Liverpool: é oficial a contratação de Jeremy Jacquet, que custou 60 milhões de libras
TITULAR DO RENNES
Jacquet, de 21 anos, chega a Anfield após ter passado por todas as categorias de base do Rennes e ter disputado 33 partidas pelo time principal. Vinte e uma delas ocorreram na temporada 2025-26, que terminou mais cedo para o zagueiro central devido a uma lesão no ombro sofrida em fevereiro. Jacquet – jogador da seleção francesa Sub-21 – também disputou 24 partidas pelo Clermont Foot, clube para o qual foi emprestado.
CLUBE DOS SONHOS
Este foi o comentário publicado no site oficial dos Reds: “Um clube como o Liverpool representa um grande sonho para mim. Estou muito feliz. Quando vejo as instalações, consigo me imaginar aqui. Sinto-me à vontade e estou animado para começar2.”
QUANTO CUSTOU
Jacquet foi contratado em fevereiro de 2026 em transferência definitiva. O custo da operação foi de 55 milhões de libras, mais 5 em bônus.