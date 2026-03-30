Liverpool e Newcastle prontos para disputar o atacante colombiano avaliado em 80 milhões de euros

Embora o Sporting não tenha pressa em vender, a perspectiva de jogar na primeira divisão inglesa parece estar influenciando as decisões do atacante. Suárez deu a entender, em conversas privadas, que uma transferência para a Premier League poderia estar nos planos assim que a atual temporada terminar, desde que o valor pedido seja aceito.

As estatísticas do colombiano nesta temporada são prova de sua evolução, já que ele marcou 33 gols e deu sete assistências em 42 partidas em todas as competições. Isso inclui um desempenho notável de 24 gols em apenas 25 jogos do campeonato, além de cinco gols em dez partidas da Liga dos Campeões. Esses números convenceram as equipes de recrutamento de Anfield e St. James’ Park de que ele possui a determinação necessária para se destacar na liga mais exigente do mundo.