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Liverpool e Newcastle prontos para disputar o atacante colombiano avaliado em 80 milhões de euros
O crescente murmúrio das especulações
De acordo com reportagens do Correio da Manhã, uma disputa acirrada por uma transferência está se formando entre o Liverpool e o Newcastle United pelo craque do Sporting CP, Luis Suárez. O jogador de 28 anos tornou-se um dos atacantes mais precisos do futebol europeu desde sua transferência de € 25 milhões do Almería em 2025, preenchendo com eficácia a lacuna deixada por Viktor Gyokeres. O valor de Suárez disparou após dois gols simbólicos contra o Paris Saint-Germain em janeiro, e ele agora se consolidou como titular indiscutível da Colômbia antes da Copa do Mundo. Apesar de sua excelente forma, o Sporting continua em posição de vantagem, já que o atacante está vinculado a um contrato de longo prazo no Estádio José Alvalade até junho de 2030.
- AFP
Suéter da Premier League
Embora o Sporting não tenha pressa em vender, a perspectiva de jogar na primeira divisão inglesa parece estar influenciando as decisões do atacante. Suárez deu a entender, em conversas privadas, que uma transferência para a Premier League poderia estar nos planos assim que a atual temporada terminar, desde que o valor pedido seja aceito.
As estatísticas do colombiano nesta temporada são prova de sua evolução, já que ele marcou 33 gols e deu sete assistências em 42 partidas em todas as competições. Isso inclui um desempenho notável de 24 gols em apenas 25 jogos do campeonato, além de cinco gols em dez partidas da Liga dos Campeões. Esses números convenceram as equipes de recrutamento de Anfield e St. James’ Park de que ele possui a determinação necessária para se destacar na liga mais exigente do mundo.
Preço versus nível comprovado
Apesar do entusiasmo atual, um possível investimento de 80 milhões de euros — ou mesmo uma taxa negociada de 60 milhões de euros — acarreta riscos inerentes que os olheiros da Premier League estão acompanhando de perto. O histórico de Suárez antes de chegar a Lisboa era significativamente mais modesto; suas passagens anteriores pela La Liga renderam apenas 23 gols em 100 partidas. Esse contexto histórico cria uma tensão no cerne da história, já que os clubes precisam decidir se sua atual forma prolífica é uma elevação permanente de seu jogo ou um produto do sistema português. A diretoria do Sporting, por sua vez, está satisfeita em adiar quaisquer negociações formais até depois da Copa do Mundo, apostando que o valor do atacante subirá ainda mais no cenário global.
- AFP
Definição do teste europeu
As credenciais continentais do Sporting CP serão postas à prova no próximo confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, time em alta da Premier League, com a primeira partida marcada para 7 de abril, em Lisboa. Este confronto de grande destaque serve como o teste decisivo para Suárez, oferecendo uma oportunidade para provar que ele é capaz de manter sua eficiência goleadora contra uma das defesas mais disciplinadas da Europa. Com a janela de transferências de verão se aproximando e a Copa do Mundo no horizonte, essas atuações de destaque contra adversários ingleses de elite podem ser o fator decisivo para convencer o Liverpool ou o Newcastle a acionar sua cláusula de rescisão de € 80 milhões.