Espera-se que Eichhorn, a jovem promessa do Hertha Berlin, deixe a capital neste verão, mas a tão sonhada transferência para a Allianz Arena está agora fora de questão. Apesar do interesse de longa data do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, o gigante bávaro desistiu oficialmente da disputa, segundo a revista Kicker. Embora Eberl fosse um defensor ferrenho da transferência e mantivesse contato regular com a equipe do jogador, não foi possível chegar a um consenso dentro da hierarquia do clube.

Dúvidas internas no Bayern começaram a surgir já em janeiro, quando ficou claro que os defensores da negociação não detinham mais a maioria. Após a última rodada de discussões internas, o clube reiterou sua posição. O Bayern decidiu mudar seu foco para o desenvolvimento de seus próprios jogadores da base, em vez de aprovar um pacote financeiro gigantesco para a jovem estrela do Hertha.