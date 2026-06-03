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Liverpool e Manchester City recebem grande impulso após o Bayern e o Dortmund desistirem das negociações para contratar o jovem prodígio do Hertha de Berlim devido às exigências do agente
O Bayern de Munique desiste da contratação de Eichhorn
Espera-se que Eichhorn, a jovem promessa do Hertha Berlin, deixe a capital neste verão, mas a tão sonhada transferência para a Allianz Arena está agora fora de questão. Apesar do interesse de longa data do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, o gigante bávaro desistiu oficialmente da disputa, segundo a revista Kicker. Embora Eberl fosse um defensor ferrenho da transferência e mantivesse contato regular com a equipe do jogador, não foi possível chegar a um consenso dentro da hierarquia do clube.
Dúvidas internas no Bayern começaram a surgir já em janeiro, quando ficou claro que os defensores da negociação não detinham mais a maioria. Após a última rodada de discussões internas, o clube reiterou sua posição. O Bayern decidiu mudar seu foco para o desenvolvimento de seus próprios jogadores da base, em vez de aprovar um pacote financeiro gigantesco para a jovem estrela do Hertha.
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Exigências financeiras exorbitantes interrompem as negociações
O principal obstáculo para os campeões alemães parece ser a astronômica “comissão de assinatura” exigida pelos representantes do jogador. Relatos sugerem que o “handgeld” exigido, que chega a uma quantia de dezenas de milhões de euros, na verdade excede o valor da transferência que seria pago ao Hertha de Berlim. Essa estrutura financeira causou grande espanto entre a diretoria do Bayern, levando-a a considerar a operação economicamente inviável.
O Borussia Dortmund também deu um passo atrás semelhante, tendo anteriormente considerado o pacote total muito caro. Com uma cláusula de rescisão no valor de até € 12 milhões prestes a expirar em junho, a pressão era grande para que um clube alemão fechasse um acordo rapidamente. No entanto, com os dois maiores clubes da Bundesliga efetivamente fora da disputa, a porta se abriu para que pretendentes mais ricos da Inglaterra se lançassem sobre o talento nascido em 2009.
Liverpool e Manchester City lideram a disputa
A ausência de concorrência interna colocou o Manchester City e o Liverpool em uma posição de vantagem. Ambos os clubes da Premier League não se deixam abalar pelo aumento do valor da transação, considerando Eichhorn um investimento essencial para o futuro. Embora as regulamentações do Brexit signifiquem que o meio-campista não poderá jogar oficialmente na Inglaterra até completar 18 anos, em julho de 2027, os dois clubes estão explorando a possibilidade de garantir seus direitos de transferência já neste verão.
Enquanto Bayern e Dortmund veem os custos como um impedimento, os times ingleses estariam dispostos a pagar um valor próximo a € 20 milhões. A estratégia tanto do City quanto do Liverpool envolve contratar o jogador agora e emprestá-lo imediatamente para que ele continue seu desenvolvimento em alto nível. Essa abordagem proativa aumentou significativamente suas chances de uma transferência para a Premier League em vez de permanecer na Alemanha.
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O Bayer Leverkusen aguarda nas alas
Um cenário possível que poderia manter Eichhorn na Bundesliga envolve um complicado acordo de “estacionamento” com o Bayer Leverkusen. O Manchester City teria considerado uma proposta em que compraria o jovem e o emprestaria ao clube alemão para a próxima temporada. Isso permitiria ao jogador adquirir experiência na primeira divisão alemã antes de, eventualmente, se transferir para o Etihad Stadium.
Acredita-se que o Liverpool esteja considerando um esquema semelhante de empréstimo como parte de sua proposta. Para o Hertha Berlin, a situação permanece incerta; embora eles preferissem uma venda direta no mercado interno, o crescente interesse do exterior garante que ainda receberão uma quantia substancial. Por enquanto, o foco se volta para os gigantes da Premier League, que se preparam para disputar um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial.