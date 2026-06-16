Liverpool e Manchester City não podem contratar Marcus Rashford por 40 milhões de libras - mas qualquer outro clube pode, já que foi revelada a cláusula de transferência no contrato do jogador com o Manchester United

O Barcelona desistiu oficialmente da chance de contratar Rashford em caráter definitivo, optando por não exercer a opção de compra de €30 milhões prevista em seu contrato de empréstimo de uma temporada antes do prazo final desta segunda-feira. O gigante catalão decidiu direcionar seus recursos financeiros limitados para outros alvos, deixando o atacante em uma situação de incerteza enquanto ele planeja seu próximo passo.

Neste momento, Rashford deve retornar ao Manchester United no mês que vem, embora seu futuro a longo prazo em Old Trafford continue envolto em incertezas.

Embora uma nova tentativa do Barça não tenha sido totalmente descartada e o interesse de clubes de toda a Europa persista, espera-se que o United adote uma postura firme: o clube só considerará ofertas definitivas pelo jogador de 28 anos, em vez de mais uma transferência temporária.







