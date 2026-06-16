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Liverpool e Manchester City não podem contratar Marcus Rashford por 40 milhões de libras - mas qualquer outro clube pode, já que foi revelada a cláusula de transferência no contrato do jogador com o Manchester United
O Barcelona recusa a proposta de transferência definitiva de Rashford
O Barcelona desistiu oficialmente da chance de contratar Rashford em caráter definitivo, optando por não exercer a opção de compra de €30 milhões prevista em seu contrato de empréstimo de uma temporada antes do prazo final desta segunda-feira. O gigante catalão decidiu direcionar seus recursos financeiros limitados para outros alvos, deixando o atacante em uma situação de incerteza enquanto ele planeja seu próximo passo.
Neste momento, Rashford deve retornar ao Manchester United no mês que vem, embora seu futuro a longo prazo em Old Trafford continue envolto em incertezas.
Embora uma nova tentativa do Barça não tenha sido totalmente descartada e o interesse de clubes de toda a Europa persista, espera-se que o United adote uma postura firme: o clube só considerará ofertas definitivas pelo jogador de 28 anos, em vez de mais uma transferência temporária.
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A cláusula de rescisão exclui os principais rivais
Uma cláusula de rescisão de 40 milhões de libras (54 milhões de dólares) em um mercado de transferências volátil é um verdadeiro achado, e embora vários clubes da Premier League estejam de olho em Rashford, o Manchester United agiu com astúcia nas letras miúdas.
De acordo com o The Athletic, os dirigentes de Old Trafford inseriram uma espécie de “imposto sobre rivais”, impedindo especificamente os adversários locais, Liverpool e Manchester City, de acionarem a cláusula de rescisão com valor reduzido.
Mas, apesar das restrições contratuais terem sido criadas para impedir uma transferência entre os clubes do noroeste, o ex-goleiro dos Reds, David James, instou o Liverpool a ignorar as barreiras e lançar uma investida surpresa pelo jogador de 28 anos. James argumenta que a qualidade técnica pura e o alto QI futebolístico devem transcender as rivalidades regionais, mesmo que as manobras da diretoria do United tenham feito com que uma transferência direta para Anfield pareça uma missão impossível.
Carrick mantém as portas abertas no Old Trafford
Se Rashford voltar ao Old Trafford, acredita-se que sua preferência seria cumprir os 24 meses restantes de seu contrato lá, em vez de se transferir para um time inglês. Essa postura poderia representar uma tábua de salvação para sua carreira no Teatro dos Sonhos, especialmente porque o técnico Michael Carrick estaria, segundo relatos, aberto a trazer o atacante de volta ao time após seu período longe do clube.
Tal cenário, muito provavelmente, reduz as chances do United reforçar essa posição no elenco do técnico Carrick.
Carrick tem mantido contato com o jogador e está disposto a reintegrá-lo caso uma saída definitiva não se concretize durante a atual janela de transferências.
- AFP
O foco do United agora está nos reforços para o meio-campo
Com a situação de Rashford ainda em evolução, o United voltou sua atenção imediata para outras áreas do campo. Essa já é uma prioridade menor do que o meio-campo central, para onde Ederson chegará vindo da Atalanta, e o trabalho continua para reforçar ainda mais o time. O clube busca montar um elenco mais equilibrado de acordo com as preferências táticas de Carrick.
Atualmente, o United está concentrando seus esforços em Mateus Fernandes, do West Ham, à medida que avançam as negociações com Jorge Mendes, agente do jogador de 21 anos, e não se prevê que os termos contratuais sejam um problema.