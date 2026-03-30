Liverpool e Chelsea entram na disputa pela contratação de Maxence Lacroix após o craque do Crystal Palace estrear pela seleção francesa

Lacroix, que completará 26 anos no dia 6 de abril, tem sido franco sobre seu desejo de transformar seu bom desempenho no clube em títulos importantes, tanto pela seleção quanto no Selhurst Park. Depois de ter estreado recentemente como reserva na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, ele logo em seguida disputou os 90 minutos completos ao lado de Lucas Hernández na vitória por 3 a 1 contra a Colômbia.

Em entrevista ao site oficial do Palace, Lacroix revelou: “Meu sonho é ganhar a Copa do Mundo – quero ganhar a Copa do Mundo com a França. No Palace, é claro, neste momento é ganhar a Conference League. Não podemos ganhar a Premier League agora, mas na Conference League temos nossa chance – então essa é a nossa ambição.”