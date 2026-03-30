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Liverpool e Chelsea entram na disputa pela contratação de Maxence Lacroix após o craque do Crystal Palace estrear pela seleção francesa
Um rápido aumento
Lacroix viu sua reputação disparar após uma semana marcante no cenário internacional, na qual conquistou suas primeiras convocações para a seleção principal da França durante a pausa de março. O ex-jogador do Wolfsburg tem sido uma revelação no Selhurst Park, tendo sido oficialmente registrado como o zagueiro central mais rápido da primeira divisão, com uma velocidade máxima de 35,39 km/h. Sua confiabilidade é igualmente impressionante; ele perdeu apenas duas partidas da Premier League em toda a temporada, completando os 90 minutos em 27 de suas 28 partidas. Essa combinação de velocidade de recuperação e presença física chamou a atenção de vários clubes de elite que buscam reforçar suas defesas antes da temporada 2026-27.
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Ambições na Copa do Mundo
Lacroix, que completará 26 anos no dia 6 de abril, tem sido franco sobre seu desejo de transformar seu bom desempenho no clube em títulos importantes, tanto pela seleção quanto no Selhurst Park. Depois de ter estreado recentemente como reserva na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, ele logo em seguida disputou os 90 minutos completos ao lado de Lucas Hernández na vitória por 3 a 1 contra a Colômbia.
Em entrevista ao site oficial do Palace, Lacroix revelou: “Meu sonho é ganhar a Copa do Mundo – quero ganhar a Copa do Mundo com a França. No Palace, é claro, neste momento é ganhar a Conference League. Não podemos ganhar a Premier League agora, mas na Conference League temos nossa chance – então essa é a nossa ambição.”
Exodo defensivo
O Palace encontra-se numa situação delicada no que diz respeito à estabilidade defensiva, tendo já perdido Marc Guehi para o Manchester City em janeiro. Fontes revelaram ao TEAMtalkque o Liverpool vê Lacroix como um potencial sucessor de Ibrahima Konate, que está de saída, enquanto o Bayern de Munique e o Aston Villa também demonstram um forte interesse pelo francês.
Felizmente para os Eagles, Lacroix continua vinculado a um contrato de longo prazo no Selhurst Park até junho de 2029. Fundamentalmente, o acordo não contém cláusula de rescisão, garantindo que o clube do sul de Londres mantenha uma vantagem significativa e possa exigir uma taxa de transferência elevada caso algum dos grandes clubes europeus decida formalizar seu interesse.
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Decisão europeia
O Palace ocupa atualmente a 14ª posição na Premier League, com 39 pontos em 30 partidas, o que deixa Lacroix e seus companheiros com poucos objetivos a alcançar no campeonato nacional, além de terminar entre os primeiros dez. Isso torna o próximo confronto pelas quartas de final da Liga Conferência contra a Fiorentina, da Itália, o ponto de virada definitivo de sua campanha, já que o sucesso continental continua sendo a melhor chance do zagueiro de conquistar um título imediato e consolidaria ainda mais sua posição nos planos de Didier Deschamps antes de um verão em que Liverpool e Chelsea estarão observando de perto.