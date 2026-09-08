O Manchester United está prestes a dar um grande golpe em seu rival mais ferrenho ao garantir a contratação da promissora joia da base do Liverpool, Isaac Konde. De acordo com Fabrizio Romano, o acordo foi concluído e fará com que o jogador de 16 anos troque Merseyside por Manchester.

O versátil ponta, que atua predominantemente pelo lado esquerdo, já havia acelerado sua ascensão nas categorias de base de seu atual clube. Mesmo sem completar 17 anos até o próximo mês, Konde já fazia parte da equipe sub-18 do Liverpool.

Agora, ele passará a integrar o sistema de base do United. O adolescente estará ansioso para começar bem e impressionar imediatamente o técnico do sub-18, Darren Fletcher.







