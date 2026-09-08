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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Liverpool é atacado! Man Utd fecha acordo para contratar empolgante ponta adolescente do rival histórico, enquanto revolução nas categorias de base continua

Mercado da bola
Manchester United
Liverpool
Premier League

O Manchester United deu um golpe significativo em seu rival mais feroz ao buscar na base do Liverpool um de seus jovens talentos mais promissores. O clube acertou a contratação da sensação adolescente Isaac Konde, reforçando ainda mais seu compromisso de reunir as melhores estrelas emergentes do futebol inglês.

  • Atravessando a divisão

    O Manchester United está prestes a dar um grande golpe em seu rival mais ferrenho ao garantir a contratação da promissora joia da base do Liverpool, Isaac Konde. De acordo com Fabrizio Romano, o acordo foi concluído e fará com que o jogador de 16 anos troque Merseyside por Manchester.

    O versátil ponta, que atua predominantemente pelo lado esquerdo, já havia acelerado sua ascensão nas categorias de base de seu atual clube. Mesmo sem completar 17 anos até o próximo mês, Konde já fazia parte da equipe sub-18 do Liverpool.

    Agora, ele passará a integrar o sistema de base do United. O adolescente estará ansioso para começar bem e impressionar imediatamente o técnico do sub-18, Darren Fletcher.



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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Desequilíbrios no elenco principal

    Embora a cúpula de Old Trafford tenha claramente priorizado a contratação de jovens, sua estratégia mais ampla para a janela de transferências de verão levantou algumas sobrancelhas. O meio-campo principal passou por uma reformulação significativa, reforçado pelas chegadas de destaque de Andrey Santos, Youri Tielemans e Carlos Baleba.

    No entanto, esse investimento no meio-campo aparentemente veio às custas de reforços defensivos. A lateral esquerda segue como uma área de preocupação evidente, com Luke Shaw sendo atualmente a única opção de origem para uma vaga regular entre os titulares.

    Como resultado, o United pode ser forçado a recorrer às suas contratações de desenvolvimento para tapar lacunas no time principal. O jovem internacional paraguaio Diego Leon, inicialmente contratado como uma aposta para o futuro, pode ser acelerado para atuar na equipe principal se lesões atingirem a vulnerável linha defensiva.


  • Uma estratégia de recrutamento mais ampla

    A chegada esperada de Konde faz parte de um esforço conjunto para tirar talentos de ponta das categorias de base de rivais domésticos. O Manchester United já teve sucesso anteriormente ao buscar nas categorias de base do Arsenal Ayden Heaven e Chido Obi.

    A contratação de Heaven, em particular, se mostrou especialmente proveitosa. Desde que chegou do norte de Londres em fevereiro passado, o defensor de 19 anos fez a transição de forma natural para o futebol profissional. Ele já soma 25 aparições pela equipe principal, incluindo 22 na Premier League.

    A trajetória de Obi, no entanto, destaca a natureza imprevisível do desenvolvimento de jovens. Depois de fazer oito aparições pela equipe principal durante a campanha 2024-25, o atacante dinamarquês estagnou na temporada passada. Posteriormente, ele foi emprestado ao clube holandês Willem II para a atual campanha, a fim de recuperar o embalo.


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  • imago-sport-1064573454.jpgZUMA Press Wire

    Pressionando por um avanço

    Para Konde, o foco imediato será se adaptar ao novo ambiente e provar seu valor na estrutura da academia de Fletcher. Uma adaptação rápida pode fazê-lo subir rapidamente nas categorias de base nos próximos meses.

    Enquanto isso, o United continuará monitorando o progresso de seus investimentos globais na base. Ao lado da passagem de Obi pela Eredivisie, o meio-campista malinês Sekou Kone, de 20 anos, também foi enviado por empréstimo por uma temporada ao Lausanne-Sport, da Suíça, para ganhar uma valiosa experiência no futebol profissional.

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