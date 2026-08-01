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Liverpool e Arsenal em alerta, já que gigantes da Premier League recebem a chance de atravessar a investida do PSG por Mika Godts
Gigantes da Premier League são alertados
Segundo o TEAMtalk, o quarteto da Premier League formado por Arsenal, Liverpool, Man Utd e Tottenham foi contatado por intermediários sobre a oportunidade de atravessar a negociação por Godts. O ponta de 21 anos do Ajax teve uma campanha de afirmação sensacional na última temporada, com participação em 32 gols. O Paris Saint-Germain lidera atualmente a corrida, depois de mudar o foco para o belga após perder Yan Diomande, atacante do RB Leipzig.
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Postura firme de Jordi Cruyff
O conselheiro de futebol do PSG, Luis Campos, estaria pressionando fortemente para garantir a contratação de Godts e encaixá-lo no projeto de longo prazo do técnico Luis Enrique. O próprio jogador estaria aberto a uma mudança para Paris, apesar de enfrentar forte concorrência por vagas no ataque.
No entanto, o diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, reforçou publicamente a posição do clube holandês em entrevista ao De Telegraaf. Ele disse: "No fim das contas, jogadores como Godts vão sair, mas apenas no momento certo e pelo preço certo."
Cruyff também reiterou a determinação do gigante de Amsterdã em manter seu jovem talento, acrescentando: "Queremos mantê-lo em Amsterdã por pelo menos mais um ano. Ele não está à venda e, fora isso, é muito difícil de comprar."
Clube de Amsterdã define preço
Novas informações da TEAMtalk afirmam que o Ajax avalia o ponta em cerca de € 60 milhões (£ 51 milhões), valor que não desanimou o PSG a seguir com as conversas. Enquanto isso, os clubes ingleses interessados acompanham de perto a situação. Arsenal e Liverpool, em especial, seguem ativos na busca por opções de qualidade pelos lados para reforçar a profundidade do setor ofensivo antes do fechamento da janela de transferências.
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Confronto por transferência no fim da janela
O PSG segue otimista em fechar um acordo, desde que as conversas com o Ajax avancem de forma construtiva nos próximos dias. Com Godts sob contrato na Johan Cruyff Arena até junho de 2029, o clube holandês tem uma posição de força nas negociações. A disputa pela contratação do internacional belga está se desenhando como uma das novelas da reta final da janela de transferências.
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