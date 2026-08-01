O conselheiro de futebol do PSG, Luis Campos, estaria pressionando fortemente para garantir a contratação de Godts e encaixá-lo no projeto de longo prazo do técnico Luis Enrique. O próprio jogador estaria aberto a uma mudança para Paris, apesar de enfrentar forte concorrência por vagas no ataque.

No entanto, o diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, reforçou publicamente a posição do clube holandês em entrevista ao De Telegraaf. Ele disse: "No fim das contas, jogadores como Godts vão sair, mas apenas no momento certo e pelo preço certo."

Cruyff também reiterou a determinação do gigante de Amsterdã em manter seu jovem talento, acrescentando: "Queremos mantê-lo em Amsterdã por pelo menos mais um ano. Ele não está à venda e, fora isso, é muito difícil de comprar."