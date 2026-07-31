Liverpool é alertado contra investida de £ 100 milhões por Bradley Barcola, enquanto Jamie Carragher exige que o clube foque na busca por um substituto para Mohamed Salah

Em entrevista à Sky Sports News, a lenda do Liverpool Carragher sugeriu que seu ex-clube deveria priorizar a busca por um sucessor para Salah na ponta direita, em vez de contratar Barcola. O ex-zagueiro disse: "Ele é um grande jogador, não há dúvidas sobre isso. Eu adoraria ver Barcola no Liverpool. Mas, para mim, ele é um ponta esquerda.

"A grande questão do Liverpool, que salta aos olhos neste momento, é substituir Mo Salah, um ponta direita. E eu não acho que o Liverpool tenha alguém no elenco que pareça totalmente confortável jogando pela direita.

"Eles provavelmente já têm pelo menos quatro jogadores no elenco antes de Barcola chegar, se ele chegar, que poderiam jogar pelo lado esquerdo com tranquilidade.

"Mas se você me disser: eu quero que Barcola venha e que o Liverpool também contrate um ponta direita? Eu ficaria absolutamente encantado, porque jogadores teriam de sair. Claro que teriam.

"Mas, neste momento, eu achava que este verão seria sobre substituir Mo Salah. Barcola não substitui Mo Salah."