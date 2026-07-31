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Adhe Makayasa

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Liverpool é alertado contra investida de £ 100 milhões por Bradley Barcola, enquanto Jamie Carragher exige que o clube foque na busca por um substituto para Mohamed Salah

Mercado da bola
B. Barcola
J. Carragher
M. Salah
Liverpool
Premier League
PSG
Campeonato Francês

Jamie Carragher pediu que o Liverpool mude o foco no mercado de transferências para encontrar um substituto direto para Mohamed Salah, em vez de tentar a contratação do ponta do Paris Saint-Germain Bradley Barcola. O ex-zagueiro dos Reds alertou que gastar mais de £ 100 milhões em outro atacante que atua pelo lado esquerdo faz pouco sentido, dada a atual composição do elenco em Anfield.

  • Liverpool mira ponta do PSG

    Segundo a ESPN, o Liverpool está se preparando para fazer sua primeira oferta para contratar Barcola, com o PSG supostamente avaliando o ponta em cerca de € 150 milhões (£ 129 milhões). No entanto, a investida pelo internacional francês levantou questionamentos porque sua posição natural é pela ponta esquerda. Esse setor já está bastante povoado em Anfield, com opções como Cody Gakpo, o talentoso jovem Rio Ngumoha e o novo reforço Victor Munoz.


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    Carragher destaca desequilíbrio no elenco

    Em entrevista à Sky Sports News, a lenda do Liverpool Carragher sugeriu que seu ex-clube deveria priorizar a busca por um sucessor para Salah na ponta direita, em vez de contratar Barcola. O ex-zagueiro disse: "Ele é um grande jogador, não há dúvidas sobre isso. Eu adoraria ver Barcola no Liverpool. Mas, para mim, ele é um ponta esquerda.

    "A grande questão do Liverpool, que salta aos olhos neste momento, é substituir Mo Salah, um ponta direita. E eu não acho que o Liverpool tenha alguém no elenco que pareça totalmente confortável jogando pela direita.

    "Eles provavelmente já têm pelo menos quatro jogadores no elenco antes de Barcola chegar, se ele chegar, que poderiam jogar pelo lado esquerdo com tranquilidade.

    "Mas se você me disser: eu quero que Barcola venha e que o Liverpool também contrate um ponta direita? Eu ficaria absolutamente encantado, porque jogadores teriam de sair. Claro que teriam.

    "Mas, neste momento, eu achava que este verão seria sobre substituir Mo Salah. Barcola não substitui Mo Salah."

  • Preocupações com o desenvolvimento de Ngumoha

    Carragher também destacou como a chegada de um jogador caro como Barcola poderia atrapalhar o caminho de desenvolvimento do talento de 17 anos Ngumoha, que recentemente marcou em um amistoso de pré-temporada contra o Wrexham: "Rio é um garoto jovem, ele é muito bom. Acho que vai evoluir a partir de onde parou na temporada passada. Mas esse é um ponto: você está comprando um jogador muito jovem por muito dinheiro, no caso Barcola, que é melhor do que Rio Ngumoha neste momento.

    "Mas você pensa que, eventualmente, no próximo ano ou nos próximos dois anos, Rio vai querer estar jogando semana após semana pelo Liverpool. E cabe a ele provar isso.

    "Então, quando você paga esse tipo de dinheiro por um jogador jovem na posição dele, isso realmente faz você coçar a cabeça um pouco. Há comentários de que Rio Ngumoha poderia jogar pela direita e ter alguns minutos ali. Como jogador jovem, tudo bem atuar pelos dois lados. Mas acho que a posição dele agora é a ponta esquerda.

    "Mas se eles forem ao mercado para contratar um jogador para a ponta direita, trouxerem Barcola e depois venderem alguns dos jogadores de lado de campo que têm no elenco neste momento, acho que isso seria fantástico."

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  • Liverpool FC v Wrexham AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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