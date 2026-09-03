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Liverpool deixou escapar o sucessor perfeito de Alisson? Clube se prepara para mudança no gol enquanto o camisa 1 do Brasil caminha para ficar livre no mercado em 2027
Alisson passou nove anos memoráveis em Anfield
Várias temporadas em Anfield foram passadas na tentativa de encontrar uma última linha de defesa confiável, com Jurgen Klopp montando cuidadosamente um quebra-cabeça vencedor de título. O sul-americano Alisson provou ser uma adição astuta no verão de 2018.
Ele chegou com um preço de £67 milhões (US$ 90 mi), tornando-se brevemente o goleiro mais caro do planeta, mas isso provou ser um dinheiro bem gasto. Alisson já soma mais de 330 partidas pelo Liverpool, tendo marcado um gol de forma memorável nesse período, e ostenta títulos da Premier League e uma conquista da Champions League em seu brilhante currículo.
Uma opção de extensão de 12 meses em seu contrato foi acionada, mas nenhum novo acordo foi fechado. Isso significa que, depois de passar de seu 34º aniversário, Alisson deixará Merseyside quando a atual temporada chegar ao fim.
Substituí-lo não será tarefa fácil, dado tudo o que ele alcançou ao longo de nove anos na Inglaterra, com Giorgi Mamardashvili ainda sendo considerado uma opção de reserva, enquanto Lucca Brughmans, de 18 anos, que se juntará ao belga Genk, continua sendo um projeto relativamente pouco testado.
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Alisson será quase impossível de substituir?
Questionado se será praticamente impossível para o Liverpool encontrar um substituto pronto para Alisson, o ex-jogador do Liverpool Warnock, que falou em associação com Gambler Media, disse à GOAL: "É interessante, porque você poderia passar por tantas pessoas que dizem que eles são tão difíceis de substituir, mas, no fim das contas, você encontra substitutos. Eles podem não ser o mesmo tipo de jogador pela forma como jogam, mas terão um tipo diferente de efeito no time.
"Quando Alisson chegou, ele era um pouco desconhecido para muita gente na Inglaterra. Não tinha realmente jogado tanto assim na Roma e depois chegou, e todos ficaram impressionados com o motivo de ninguém mais ter contratado esse goleiro e com a qualidade que ele tinha, por causa de como ele tem sido bom tanto com a bola nos pés quanto em situações de um contra um.
"O retrospecto dele quando joga em comparação a quando não joga é bastante incrível. Então, acho que encontrar um substituto vai ser muito difícil."
O Liverpool deveria ter feito mais para manter Kelleher?
Warnock prosseguiu, com um internacional da República da Irlanda rompendo vínculos com o Liverpool ao se transferir para o Brentford em 2025: “Achei que eles tinham um substituto adequado em [Caoimhin] Kelleher quando ele estava no clube. Eu adoro Kelleher e o que ele representa.
“Acho que ele ficou ao lado de Alisson por boa parte de cinco, seis anos, e isso o ensinou muito. Acho que dá para ver traços disso no jogo dele agora, com sua postura, sua calma, sua capacidade no um contra um. Obviamente, ele queria jogar no time principal e não teve tanta paciência para esperar, o que é compreensível.
“Mas agora eles se colocaram em uma situação em que tentaram contratar Mamardashvili. No momento, ele não é bom o bastante com a bola, tanto com os pés quanto com as mãos. Ele foi trazido como um potencial pegador de pênaltis, o que é uma forma diferente de jogar. Mas, quando você é o Liverpool e se espera que domine a posse de bola, também precisa ser bom com os pés. Você tem que ser capaz de iniciar ataques. Eu simplesmente não acho que ele esteja nesse nível ainda.
“Mas, obviamente, eles contrataram um garoto jovem do Genk. É uma aposta enorme, tendo feito apenas 12 jogos e gastando £ 35 milhões nele. Mas eles obviamente veem algo especial nele.”
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Jogos do Liverpool em 2026-27: visita ao Ipswich é a próxima da lista
Alisson espera se despedir em alta como jogador do Liverpool, com o clube de volta à briga por grandes títulos após uma campanha 2025-26 sem troféus que acabou custando o cargo de Arne Slot.
Andoni Iraola está agora no comando, e o espanhol viu sua equipe empatar em 2 a 2 consecutivos com Newcastle e Nottingham Forest no início de 2026-27. A primeira vitória, ao lado de mais pontos preciosos, será buscada em uma visita ao recém-promovido Ipswich na sexta-feira.
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