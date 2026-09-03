Warnock prosseguiu, com um internacional da República da Irlanda rompendo vínculos com o Liverpool ao se transferir para o Brentford em 2025: “Achei que eles tinham um substituto adequado em [Caoimhin] Kelleher quando ele estava no clube. Eu adoro Kelleher e o que ele representa.

“Acho que ele ficou ao lado de Alisson por boa parte de cinco, seis anos, e isso o ensinou muito. Acho que dá para ver traços disso no jogo dele agora, com sua postura, sua calma, sua capacidade no um contra um. Obviamente, ele queria jogar no time principal e não teve tanta paciência para esperar, o que é compreensível.

“Mas agora eles se colocaram em uma situação em que tentaram contratar Mamardashvili. No momento, ele não é bom o bastante com a bola, tanto com os pés quanto com as mãos. Ele foi trazido como um potencial pegador de pênaltis, o que é uma forma diferente de jogar. Mas, quando você é o Liverpool e se espera que domine a posse de bola, também precisa ser bom com os pés. Você tem que ser capaz de iniciar ataques. Eu simplesmente não acho que ele esteja nesse nível ainda.

“Mas, obviamente, eles contrataram um garoto jovem do Genk. É uma aposta enorme, tendo feito apenas 12 jogos e gastando £ 35 milhões nele. Mas eles obviamente veem algo especial nele.”