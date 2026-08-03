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Liverpool define posição firme sobre transferência de Cody Gakpo à medida que o interesse do Tottenham se intensifica
Liverpool mantém posição firme sobre futuro de Gakpo
O Liverpool não tem intenção de autorizar a saída de Gakpo neste verão, apesar do crescente interesse do Tottenham, de acordo com a talkSPORT. O atacante de 27 anos surgiu como alvo prioritário de Roberto De Zerbi, enquanto o italiano busca dar sequência à sua reformulação agressiva do elenco do Tottenham. No entanto, o Liverpool deixou claro que o internacional neerlandês segue sendo parte fundamental de seus planos sob o comando de Iraola. Com contrato até 2030, o Liverpool está em uma posição forte nas negociações e tem pouco apetite para perder um membro experiente de sua linha de ataque.
Relatos indicavam que o Tottenham estava preparado para testar a determinação do Liverpool com um pacote financeiro significativo e apontavam que o clube provavelmente exigiria algo na casa de £ 70 milhões por Gakpo. Embora esse valor representasse um lucro substancial sobre a taxa inicial paga ao PSV Eindhoven, o projeto esportivo em Anfield atualmente tem prioridade sobre um ganho financeiro imediato.
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Gastança do Tottenham continua sob De Zerbi
O interesse do Tottenham em Gakpo surge em meio a um verão de gastos sem precedentes no norte de Londres. O time de De Zerbi tem sido o mais proativo no mercado da Premier League, quebrando duas vezes o próprio recorde de transferência em questão de semanas. Matheus Fernandes foi a primeira chegada de peso, vindo do West Ham por £ 85 milhões, mas logo foi ofuscado pela impressionante contratação de Sandro Tonali por £ 100 milhões.
O técnico italiano tem sido enfático sobre seu desejo de acrescentar mais poder de fogo ao elenco e, recentemente, atiçou os torcedores com a perspectiva de mais chegadas importantes. De Zerbi afirmou anteriormente que o Spurs está apenas "60 por cento" completo em seus negócios de transferência.
Crise de lesões define posição do Liverpool
Um dos principais motivos por trás da recusa do Liverpool em vender Gakpo é o atual estado de seu elenco. O Liverpool enfrenta um grande problema de opções nas posições de ataque após uma grave lesão de Hugo Ekitike. Não é esperado que o principal centroavante volte a atuar antes do início de 2026, enquanto segue em recuperação de uma lesão de longo prazo no tendão de Aquiles. Isso deixa Iraola com poucas alternativas, tornando a capacidade de Gakpo de atuar centralizado ou em qualquer um dos lados algo inestimável.
Embora o Liverpool esteja supostamente trabalhando em um acordo para contratar o ponta do Paris Saint-Germain Bradley Barcola, o restante de suas opções pelos lados não tem experiência de alto nível. Fora dos nomes já estabelecidos, o elenco atualmente conta com Rio Ngumoha, de 17 anos, e o novo reforço Victor Munoz. Gakpo, que conquistou a Premier League com o clube em 2025, oferece um nível de consistência que Iraola não pode se dar ao luxo de perder. Na temporada passada, o ex-jogador do PSV entrou em campo 52 vezes em todas as competições, contribuindo com nove gols e seis assistências durante uma campanha em que foi frequentemente acionado para cobrir as lacunas deixadas por Alexander Isak e Ekitike.
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Tottenham muda o foco para alvos alternativos
Com uma investida por Gakpo parecendo cada vez mais improvável, o Tottenham explora várias outras opções de ataque de alto nível para atender às exigências de De Zerbi. A dupla do Manchester City Savinho e Omar Marmoush tem sido ligada a transferências para o Tottenham Hotspur Stadium, enquanto Marcus Rashford, do Manchester United, também foi mencionado em relação a uma sensacional mudança entre rivais da mesma cidade. Os dirigentes do clube estariam trabalhando em um acordo por Savinho que pode atingir um valor total de £ 60 milhões. A urgência por um novo atacante aumentou quando De Zerbi disse à imprensa que estava preparando outra "bomba" de transferência antes do prazo final.
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