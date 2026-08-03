Liverpool define posição firme sobre transferência de Cody Gakpo à medida que o interesse do Tottenham se intensifica

Um dos principais motivos por trás da recusa do Liverpool em vender Gakpo é o atual estado de seu elenco. O Liverpool enfrenta um grande problema de opções nas posições de ataque após uma grave lesão de Hugo Ekitike. Não é esperado que o principal centroavante volte a atuar antes do início de 2026, enquanto segue em recuperação de uma lesão de longo prazo no tendão de Aquiles. Isso deixa Iraola com poucas alternativas, tornando a capacidade de Gakpo de atuar centralizado ou em qualquer um dos lados algo inestimável.

Embora o Liverpool esteja supostamente trabalhando em um acordo para contratar o ponta do Paris Saint-Germain Bradley Barcola, o restante de suas opções pelos lados não tem experiência de alto nível. Fora dos nomes já estabelecidos, o elenco atualmente conta com Rio Ngumoha, de 17 anos, e o novo reforço Victor Munoz. Gakpo, que conquistou a Premier League com o clube em 2025, oferece um nível de consistência que Iraola não pode se dar ao luxo de perder. Na temporada passada, o ex-jogador do PSV entrou em campo 52 vezes em todas as competições, contribuindo com nove gols e seis assistências durante uma campanha em que foi frequentemente acionado para cobrir as lacunas deixadas por Alexander Isak e Ekitike.