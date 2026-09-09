O Atlético de Madrid começou bem a partida e silenciou a torcida em Anfield ao abrir o placar aos 17 minutos. Llorente balançou as redes para dar ao Atlético uma vantagem inicial no confronto.

O Liverpool foi ganhando embalo gradualmente ao longo da primeira etapa e encontrou uma forma de voltar ao jogo cinco minutos antes do intervalo. Szoboszlai empatou para o Liverpool, finalizando bem após uma assistência inteligente do companheiro Ronald Araujo e garantindo que as equipes fossem para o intervalo com o placar em 1 a 1.