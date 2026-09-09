AFP
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Liverpool completa virada impressionante em Anfield, e golaço de Alexis Mac Allister derruba o Atlético de Madrid na estreia da Champions League
Liverpool garante vitória sobre o Atlético de Madrid
Jogando diante de sua apaixonada torcida, o Liverpool teve uma atuação impressionante para conquistar os três pontos na estreia europeia. A vitória não veio facilmente para os donos da casa, que tiveram de superar um revés inicial após saírem atrás nos primeiros 17 minutos da partida. No entanto, o Liverpool mostrou grande poder de reação para virar o jogo e garantir uma vitória crucial em casa.
- Getty Images Sport
Gol no início leva ao empate do Liverpool
O Atlético de Madrid começou bem a partida e silenciou a torcida em Anfield ao abrir o placar aos 17 minutos. Llorente balançou as redes para dar ao Atlético uma vantagem inicial no confronto.
O Liverpool foi ganhando embalo gradualmente ao longo da primeira etapa e encontrou uma forma de voltar ao jogo cinco minutos antes do intervalo. Szoboszlai empatou para o Liverpool, finalizando bem após uma assistência inteligente do companheiro Ronald Araujo e garantindo que as equipes fossem para o intervalo com o placar em 1 a 1.
Gol de Mac Allister completa virada em Anfield
O ímpeto seguiu firmemente com o Liverpool no início do segundo tempo, e os donos da casa precisaram de apenas cinco minutos após o reinício para completar a virada. Mac Allister protagonizou o momento decisivo que colocou o Liverpool em vantagem pela primeira vez na partida.
O meio-campista deixou o nome dele na súmula com um chute forte de fora da área, alterando o placar para 2 a 1. O Liverpool então administrou bem o restante da partida para defender a vantagem até o apito final.
- Getty Images Sport
Foco se volta para a liga nacional
Com um início vitorioso garantido em sua campanha na Liga dos Campeões, a equipe de Andoni Iraola rapidamente voltará o foco para os compromissos nacionais. O Liverpool está programado para jogar a próxima partida da Premier League, recebendo o Fulham em Anfield no fim de semana que vem.
Por outro lado, o Atlético de Madrid tentará deixar para trás esse revés europeu ao retornar à disputa da liga nacional. O Atlético viajará para enfrentar a Real Sociedad em sua próxima partida de La Liga.
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