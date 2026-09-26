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Liverpool, Chelsea e Juventus se juntam ao Manchester United na batalha de transferências de inverno por estrela do Crystal Palace
Manchester United lidera a corrida por Mitchell
O Manchester United lidera atualmente a corrida para contratar Mitchell, de acordo com uma reportagem do jornalista Ekrem Konur. O lateral-esquerdo entrou em uma fase difícil no Crystal Palace, já que as conversas por uma renovação de contrato estagnaram.
Correndo o risco de perder Mitchell de graça caso não haja acordo, o Crystal Palace estaria disposto a considerar ofertas na faixa de £20 milhões a £25 milhões quando a janela de transferências abrir em janeiro. O Manchester United busca com urgência mais estabilidade pelo lado esquerdo de sua defesa e vê Mitchell como um candidato ideal para resolver seus problemas em andamento.
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Liverpool, Chelsea e Juventus entram na disputa
Embora o Manchester United esteja pressionando forte pela transferência, o clube enfrenta forte concorrência de outras potências europeias. O Liverpool identificou Mitchell como um jogador que traria uma valiosa experiência de Premier League e daria excelente profundidade ao lado esquerdo.
O Chelsea também está analisando de perto a situação, vendo o possível acordo de £ 25 milhões como uma forma econômica de reforçar seu elenco sem gastar taxas exorbitantes.
O interesse vai além da Inglaterra, com a gigante italiana Juventus consultando a disponibilidade de Mitchell enquanto busca acrescentar opções defensivas versáteis à sua linha de defesa para a segunda metade da temporada.
Mitchell se destaca pelo Crystal Palace nesta temporada
Mitchell se consolidou como uma peça crucial no Crystal Palace desde que saiu da academia do clube, somando 250 jogos, oito gols e 18 assistências. Ele já teve grande sucesso pelo clube, ajudando a conquistar a FA Cup em 2025, seguida pela Conference League e pela Supercopa da Inglaterra na temporada 2025/26. Até aqui nesta temporada, Mitchell disputou cinco partidas da Premier League e marcou dois gols. Sua capacidade de defender em situações de um contra um e apoiar os ataques faz dele um nome muito atraente para equipes que disputam a Champions League.
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O que vem a seguir para o zagueiro inglês?
As negociações formais entre os clubes interessados e o Crystal Palace ainda não começaram, mas propostas oficiais devem chegar em janeiro. O Crystal Palace ainda espera acertar um novo contrato, mas o atrativo de disputar a Liga dos Campeões pode convencer Mitchell a sair. Se a transferência acontecer, o Crystal Palace provavelmente exigirá bônus por desempenho e uma cláusula de revenda.
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