O Manchester United lidera atualmente a corrida para contratar Mitchell, de acordo com uma reportagem do jornalista Ekrem Konur. O lateral-esquerdo entrou em uma fase difícil no Crystal Palace, já que as conversas por uma renovação de contrato estagnaram.

Correndo o risco de perder Mitchell de graça caso não haja acordo, o Crystal Palace estaria disposto a considerar ofertas na faixa de £20 milhões a £25 milhões quando a janela de transferências abrir em janeiro. O Manchester United busca com urgência mais estabilidade pelo lado esquerdo de sua defesa e vê Mitchell como um candidato ideal para resolver seus problemas em andamento.