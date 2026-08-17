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Liverpool apresenta oferta melhorada de € 135 milhões ao PSG por Bradley Barcola após ausência contra o Lens
Liverpool faz oferta melhorada por Barcola
O Liverpool apresentou uma proposta melhorada de €135 milhões ao PSG para contratar o ponta Barcola, de acordo com o Foot01. O internacional francês foi completamente deixado fora da lista de relacionados do Paris Saint-Germain para a partida contra o Lens pelo técnico Luis Enrique, sinalizando um grande avanço nas negociações em andamento pela transferência.
O ex-atacante do Lyon mantém um forte desejo de concluir uma transferência para o Liverpool nesta janela de transferências. Depois de já ter apresentado propostas pouco acima de €100 milhões, o clube inglês agora aumentou significativamente sua oferta financeira na tentativa de convencer o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, a autorizar a venda.
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PSG considera avaliação reduzida
A decisão do Liverpool de aumentar seu pacote financeiro teria sido impulsionada pela entrada do chefe da Amazon na estrutura de capital do clube. Em vez de rejeitar imediatamente a proposta de €135 milhões, os dirigentes do PSG agora estudam ativamente a oferta.
Embora Enrique tenha se recusado a falar publicamente sobre o futuro imediato do ponta, sua forte decisão de deixá-lo fora contra o Lens foi uma declaração significativa. O PSG originalmente tinha uma avaliação interna de quase €150 milhões para Barcola, mas figuras importantes em Paris agora cogitam uma taxa menor para encontrar uma solução adequada e evitar repetir uma novela semelhante à saída de Kylian Mbappe.
Interesse do Arsenal descartado
Especulações sobre o interesse de um rival da Premier League também foram esclarecidas por relatos da imprensa inglesa. Embora o Arsenal tenha sido ligado ao ponta, uma ida para o Emirates Stadium foi descartada como uma possibilidade realista.
O Arsenal tem interesse no jogador, mas ainda não houve conversas entre os clubes, e um acordo parece improvável neste estágio devido às negociações avançadas entre o Liverpool e o bicampeão da Champions League.
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Negociações avançadas perto de serem concluídas
O PSG agora avalia cuidadosamente se deve ajustar suas expectativas financeiras para garantir uma saída tranquila de um jogador que sempre se comportou bem no clube. Com as negociações avançadas entre Liverpool e PSG em andamento, a transferência parece mais próxima do que nunca de se concretizar. O Liverpool buscará finalizar o acordo nos próximos dias, enquanto os dois clubes tentam encerrar uma das novelas de transferência mais badaladas do verão.
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