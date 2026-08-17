O Liverpool apresentou uma proposta melhorada de €135 milhões ao PSG para contratar o ponta Barcola, de acordo com o Foot01. O internacional francês foi completamente deixado fora da lista de relacionados do Paris Saint-Germain para a partida contra o Lens pelo técnico Luis Enrique, sinalizando um grande avanço nas negociações em andamento pela transferência.

O ex-atacante do Lyon mantém um forte desejo de concluir uma transferência para o Liverpool nesta janela de transferências. Depois de já ter apresentado propostas pouco acima de €100 milhões, o clube inglês agora aumentou significativamente sua oferta financeira na tentativa de convencer o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, a autorizar a venda.