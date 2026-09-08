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Liverpool anuncia enorme acordo de patrocínio máster com a Turkish Airlines no valor de £ 300 milhões, enquanto a era Standard Chartered chega ao fim após 17 anos
Um acordo histórico para o Liverpool
O Liverpool confirmou que a Turkish Airlines assumirá como sua nova principal parceira do clube a partir da temporada 2027-28. Segundo o Daily Star, o contrato de cinco anos está estimado em mais de £ 60 milhões por ano, levando o valor total do acordo a impressionantes £ 300 milhões.
Com a mudança, o Liverpool deixa a Standard Chartered como patrocinadora na parte frontal da camisa, embora o banco sediado em Londres não vá deixar o clube por completo. Depois de atuar como patrocinadora principal desde 2010, a Standard Chartered passará a ocupar o papel de parceira global.
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Fim da era Standard Chartered
Ben Latty, diretor comercial do Liverpool, destacou a importância da mudança. "Este é um anúncio histórico para nós, e estamos muito felizes em receber a Turkish Airlines como nossa principal parceira do clube a partir de junho de 2027", disse Latty ao site oficial do clube. "A parte da frente da camisa do Liverpool ocupa um lugar especial na história do nosso clube.
"A Turkish Airlines é uma organização reconhecida globalmente, com uma ampla rede internacional, e estamos ansiosos para iniciar nossa parceria e construir juntos uma relação forte, com bases já sólidas construídas a partir daquelas memórias especiais de 2005."
Latty também aproveitou para elogiar o patrocinador principal que está de saída, acrescentando: "Este anúncio também oferece uma oportunidade para reconhecer a contribuição extraordinária que a Standard Chartered deu ao Liverpool nos últimos 17 anos.
"Eles foram uma parte importante da nossa trajetória durante um período excepcional na história do clube, e estamos muito felizes que a Standard Chartered continuará fazendo parte da família Liverpool como parceira global a partir de junho de 2027.
“Enquanto nos preparamos para esta transição, estamos ansiosos por esta nova temporada e por receber a Turkish Airlines como nossa principal parceira do clube a partir de junho de 2027."
Um gigante global chega a Anfield
A Turkish Airlines já havia firmado anteriormente parcerias comerciais com clubes de elite como Barcelona e Borussia Dortmund. No entanto, o acordo com o Liverpool representa sua primeira investida como patrocinadora principal na parte frontal da camisa.
Ahmet Olmustur, CEO da Turkish Airlines, disse: "O Liverpool Football Club é um dos clubes de futebol mais reconhecidos e respeitados do mundo, com uma herança excepcional e uma comunidade de torcedores verdadeiramente global.
"Estamos muito satisfeitos por a Turkish Airlines se tornar a principal parceira do clube e por nosso nome passar a ocupar seu lugar em uma das camisas mais icônicas do esporte mundial.
"Como a companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, conectar pessoas, culturas e continentes está no centro de quem somos. Esta parceria reúne duas marcas globais unidas por seu alcance internacional, compromisso com a excelência e capacidade de inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo."
Olmustur continuou destacando os objetivos mais amplos da parceria, observando: "O acordo também marca um importante novo capítulo no apoio de longa data da Turkish Airlines ao esporte global. Acreditamos no poder único do esporte de transcender fronteiras e unir comunidades.
"Ao iniciarmos este novo capítulo, esperamos seguir em frente juntos com o Liverpool FC e seus torcedores ao redor do mundo."
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Domínio comercial fora de campo
O acordo reflete o status do Liverpool como uma potência comercial. De acordo com o Daily Star, o clube atualmente conta com mais pontos de venda independentes do que qualquer outra organização esportiva no mundo e mantém a maior média de audiência televisiva da Europa nas últimas seis temporadas. Esse enorme alcance permitiu à diretoria em Anfield exigir valores de primeira linha por seus ativos comerciais, garantindo que o clube permaneça competitivo com o poder financeiro de Manchester City e Manchester United.
Além disso, a presença digital do Liverpool teve papel crucial para garantir um parceiro de valor tão elevado. O Liverpool é atualmente o clube mais ativo da Premier League nas redes sociais, tendo registrado 1,5 bilhão de interações apenas na última temporada. Esse número representa 34 por cento a mais de engajamento do que seu rival doméstico mais próximo, oferecendo uma enorme plataforma global para a Turkish Airlines.
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