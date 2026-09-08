Ben Latty, diretor comercial do Liverpool, destacou a importância da mudança. "Este é um anúncio histórico para nós, e estamos muito felizes em receber a Turkish Airlines como nossa principal parceira do clube a partir de junho de 2027", disse Latty ao site oficial do clube. "A parte da frente da camisa do Liverpool ocupa um lugar especial na história do nosso clube.

"A Turkish Airlines é uma organização reconhecida globalmente, com uma ampla rede internacional, e estamos ansiosos para iniciar nossa parceria e construir juntos uma relação forte, com bases já sólidas construídas a partir daquelas memórias especiais de 2005."

Latty também aproveitou para elogiar o patrocinador principal que está de saída, acrescentando: "Este anúncio também oferece uma oportunidade para reconhecer a contribuição extraordinária que a Standard Chartered deu ao Liverpool nos últimos 17 anos.

"Eles foram uma parte importante da nossa trajetória durante um período excepcional na história do clube, e estamos muito felizes que a Standard Chartered continuará fazendo parte da família Liverpool como parceira global a partir de junho de 2027.

“Enquanto nos preparamos para esta transição, estamos ansiosos por esta nova temporada e por receber a Turkish Airlines como nossa principal parceira do clube a partir de junho de 2027."