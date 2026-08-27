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Liverpool acerta acordo sensacional de £ 120 milhões por astro do PSG Bradley Barcola, com sucessor de Mohamed Salah identificado
Liverpool fecha acordo de £ 120 milhões por Barcola
O Liverpool está perto de concretizar uma transferência de peso após chegar a um acordo em princípio com o Paris Saint-Germain por Barcola. Segundo o The Athletic, o pacote proposto vale cerca de £120 milhões (€140 milhões), com mais de £100 milhões em pagamentos garantidos ao gigante francês.
O avanço acontece após uma redução significativa nas exigências iniciais do PSG. O clube da Ligue 1 avaliava originalmente o atacante em €170 milhões, mas as negociações bem-sucedidas conduzidas pelo diretor esportivo do Liverpool, Richard Hughes, e pelo presidente do Fenway Sports Group, Mike Gordon, teriam reduzido o valor pedido.
Embora a documentação final ainda esteja sendo processada, o jogador de 23 anos está totalmente comprometido em se transferir para o clube da Premier League. Não se espera que os termos pessoais sejam um obstáculo, já que a estrutura de um contrato de longo prazo já está firmemente definida.
- AFP
O plano de sucessão de Salah
Barcola foi identificado no início do verão como o candidato prioritário do Liverpool para eventualmente substituir Mohamed Salah. O Liverpool acelerou sua investida depois que uma proposta de transferência por Yan Diomande fracassou, concentrando todo o seu foco em garantir a contratação do atacante francês.
O jogador de 23 anos deixou claro seu desejo de deixar a capital francesa. Com dois anos restantes em seu contrato com o PSG, Barcola se recusou a assinar uma renovação e, posteriormente, foi excluído da lista de convocados de Luis Enrique para o empate por 2 a 2 com o Rennes no domingo.
Uma mudança para Anfield oferece a Barcola um caminho claro para ter minutos regulares. Apesar de ter entrado em campo 49 vezes na última temporada e contribuído com 13 gols em todas as competições, ele frequentemente se viu disputando com Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue por uma vaga no time titular durante os triunfos consecutivos do PSG na Champions League.
Uma possível reformulação de recorde do clube
Se a transferência for concluída, Barcola se tornará a segunda contratação mais cara da história do Liverpool. O acordo de £120 milhões fica ligeiramente abaixo dos £125 milhões que o clube pagou ao Newcastle United por Alexander Isak no verão passado. Também supera o pacote total de £116 milhões negociado por Florian Wirtz, que incluía £16 milhões em bônus condicionais.
A chegada de Barcola pode criar um efeito significativo no elenco. O futuro de Cody Gakpo agora é incerto, já que o atacante holandês segue atraindo forte interesse do Tottenham Hotspur. O Manchester City também monitora sua situação ao longo de todo o verão, o que significa que o time de Andoni Iraola pode autorizar saídas para equilibrar seu enorme investimento financeiro.
- AFP
O último dia da janela de transferências se aproxima
Hughes e a equipe de recrutamento do Liverpool agora precisam finalizar os detalhes restantes para agendar os exames médicos de Barcola antes do fechamento da janela de transferências na terça-feira. Mesmo com o acordo por Barcola se aproximando da conclusão, os negócios de verão do clube podem ainda não ter terminado. O Liverpool segue ativo no mercado em busca de mais um ponta-direita antes do prazo de 1º de setembro, depois de já ter visto propostas ambiciosas por Yankuba Minteh serem rejeitadas no início da janela. Consultas por Endrick e Ismaila Sarr também foram recusadas por Real Madrid e Crystal Palace. Garantir mais um jogador de lado de campo antes do fechamento da janela consolidaria um verão verdadeiramente transformador em Anfield.
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