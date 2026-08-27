O Liverpool está perto de concretizar uma transferência de peso após chegar a um acordo em princípio com o Paris Saint-Germain por Barcola. Segundo o The Athletic, o pacote proposto vale cerca de £120 milhões (€140 milhões), com mais de £100 milhões em pagamentos garantidos ao gigante francês.

O avanço acontece após uma redução significativa nas exigências iniciais do PSG. O clube da Ligue 1 avaliava originalmente o atacante em €170 milhões, mas as negociações bem-sucedidas conduzidas pelo diretor esportivo do Liverpool, Richard Hughes, e pelo presidente do Fenway Sports Group, Mike Gordon, teriam reduzido o valor pedido.

Embora a documentação final ainda esteja sendo processada, o jogador de 23 anos está totalmente comprometido em se transferir para o clube da Premier League. Não se espera que os termos pessoais sejam um obstáculo, já que a estrutura de um contrato de longo prazo já está firmemente definida.



