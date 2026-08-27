Liverpool acerta a contratação de Barcola junto ao PSG: negócio de 140 milhões de euros

O Liverpool chegou a um acordo verbal para contratar Bradley Barcola, com uma quantia inicial de 100 milhões de euros mais bônus, por um pacote total possível de até 140 milhões de euros para o PSG. Os documentos serão trocados em até 24 horas. Segundo o Times, o negócio deve ser fechado em definitivo até o fim de semana: golpe importantíssimo para o Liverpool, que acerta seu primeiro alvo.

