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Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

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Liverpool acerta a contratação de Barcola junto ao PSG: negócio de 140 milhões de euros

Liverpool

Golpe estrondoso para o Liverpool, que garante a contratação do ponta francês por uma cifra monstruosa.

O Liverpool chegou a um acordo verbal para contratar Bradley Barcola, com uma quantia inicial de 100 milhões de euros mais bônus, por um pacote total possível de até 140 milhões de euros para o PSG. Os documentos serão trocados em até 24 horas. Segundo o Times, o negócio deve ser fechado em definitivo até o fim de semana: golpe importantíssimo para o Liverpool, que acerta seu primeiro alvo.

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