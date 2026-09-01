A busca do Liverpool por mais profundidade no ataque encontrou um obstáculo significativo após o colapso das negociações pelo atacante Sarr, do Crystal Palace, segundo o especialista em notícias de transferências Sacha Tavolieri.

O gigante de Merseyside havia identificado o ex-jogador do Watford como um alvo-chave para reforçar seu setor ofensivo, mas esses planos foram frustrados pela recusa do Crystal Palace em ceder no valor pedido.

A diretoria em Selhurst Park provou mais uma vez neste verão ser uma negociadora difícil. Depois de já lidar com o interesse em outras estrelas importantes, o clube deixou claro que não estava disposto a perder Sarr a menos que suas exigências financeiras específicas fossem atendidas integralmente. Os relatos indicam que o negócio com o Liverpool agora está esfriando.