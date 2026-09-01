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Mohamed Saeed

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Liverpool abandona investida por Ismaila Sarr após Crystal Palace recusar proposta de £ 50 milhões, e transferência do atacante senegalês para Anfield fracassa

Liverpool
Mercado da bola
I. Sarr
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Crystal Palace

O Liverpool teria desistido de um acordo para contratar a estrela do Crystal Palace, Ismaila Sarr, após não conseguir chegar a um entendimento com o clube do sul de Londres. Apesar do interesse de longa data do Liverpool no ponta senegalês, o Crystal Palace manteve sua posição quanto ao valor pedido, levando Andoni Irola a buscar reforços em outro lugar.

  • Palace mantém posição firme sobre a avaliação de Sarr

    A busca do Liverpool por mais profundidade no ataque encontrou um obstáculo significativo após o colapso das negociações pelo atacante Sarr, do Crystal Palace, segundo o especialista em notícias de transferências Sacha Tavolieri.

    O gigante de Merseyside havia identificado o ex-jogador do Watford como um alvo-chave para reforçar seu setor ofensivo, mas esses planos foram frustrados pela recusa do Crystal Palace em ceder no valor pedido.

    A diretoria em Selhurst Park provou mais uma vez neste verão ser uma negociadora difícil. Depois de já lidar com o interesse em outras estrelas importantes, o clube deixou claro que não estava disposto a perder Sarr a menos que suas exigências financeiras específicas fossem atendidas integralmente. Os relatos indicam que o negócio com o Liverpool agora está esfriando.

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  • 안도니 이라올라 (Andoni Iraola)Getty Images

    O interesse em Anfield termina em frustração

    O Liverpool há muito tempo admira o internacional senegalês, desde o período dele na Championship e sua passagem anterior pela Premier League. O clube o via como uma opção versátil, capaz de oferecer cobertura de alto nível e concorrência em qualquer uma das três posições de ataque. No entanto, com o prazo se aproximando, foi tomada a decisão de abandonar a investida em vez de pagar acima do valor por um jogador que o Crystal Palace está desesperado para manter.

    O fracasso da transferência é um golpe para Andoni Iraola, que está ansioso para deixar sua própria marca no elenco que herdou neste verão. Fontes sugerem que as partes envolvidas no negócio já seguiram em frente, com a expectativa de que o jogador permaneça em Selhurst Park.

  • Foco muda para alvos alternativos

    Com o acordo por Sarr agora definitivamente descartado, o Liverpool precisa mudar rapidamente o foco para outras opções se quiser reforçar seu elenco antes de a janela se fechar. A equipe de recrutamento em Anfield é conhecida por ter uma lista de alvos secundários, e os olheiros têm trabalhado sem parar para identificar jogadores com perfil semelhante ao da estrela senegalesa.

    A situação no Crystal Palace também segue intrigante, já que o clube continua resistindo ao interesse por seus melhores talentos. Ao manter Sarr, Pierre Sage garante que seguirá com uma poderosa arma ofensiva para a próxima temporada.

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  • Crystal Palace v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Sarr

    Para o jogador, a transferência frustrada representa uma oportunidade perdida de se testar no mais alto nível das competições europeias. Sarr estava aberto à ida para Anfield, mas manteve o profissionalismo durante toda a novela. Agora, espera-se que ele lidere o ataque do Crystal Palace enquanto a equipe tenta construir sobre a forte reta final da temporada passada. Sarr agora voltará sua atenção para ajudar seus companheiros de Crystal Palace a se recuperarem da recente derrota por 4 a 1 para o Manchester City, quando o Crystal Palace visitar o Fulham no próximo sábado.

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