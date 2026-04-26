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“Literalmente, não tinha nada para fazer além de entrar em forma” – Avaliação contundente sobre o retorno de Paul Pogba após a suspensão por doping, já que o ex-jogador do Manchester United ouviu que “não consegue se movimentar pelo campo” no Mônaco
Um pesadelo fitness em Mônaco
A campanha de retorno de Pogba no Mônaco deveria ter sido o arco de redenção de um dos grandes nomes do futebol moderno. Em vez disso, está rapidamente perdendo força, tornando-se mais um capítulo decepcionante desde que o campeão da Copa do Mundo deixou o Manchester United em 2022. Desde passagens frustrantes pelo United e pela Juventus até a decepção ainda maior de cumprir uma suspensão de 18 meses por uma infração de doping que ele insiste não ter sido intencional, os últimos anos não têm sido gentis com Pogba. A triste verdade é que os melhores dias do jogador de 33 anos podem já ter ficado para trás. Um ano de estreia marcado por lesões na Riviera Francesa é prova disso, com Pogba tendo jogado apenas 57 minutos em cinco partidas pelo Mônaco, à medida que a temporada se aproxima do fim.
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A avaliação implacável de seu declínio
Os especialistas acreditam que uma nova transferência está prestes a acontecer, depois que ele não conseguiu se destacar em Fontvieille durante esta fase crucial de sua carreira. O especialista em futebol francês Tom Williams fez uma avaliação contundente sobre o motivo pelo qual o ex-contrato mais caro da história do clube está enfrentando tantas dificuldades no Stade Louis II. “Sim, infelizmente”, disse ele ao MEN Sport quando questionado sobre a temporada de retorno de Pogba, após dois anos sem disputar minutos em competições oficiais. “Pelo que vimos, ele é o mesmo jogador. Ele ainda se movimenta pelo campo da mesma maneira. Tem a autoridade que sempre teve. Possui a mesma destreza técnica com a bola. Ainda consegue lançar um passe diagonal de 60 metros com peso perfeito.”
“Ele simplesmente não consegue se movimentar pelo campo como costumava fazer. Infelizmente, desde o início da temporada, ele não tem conseguido fazer isso por mais de 20 minutos seguidos. Apesar de ele não ter tido literalmente nada para fazer além de tentar entrar em forma. Mais uma vez, não sei qual é a solução a longo prazo, se é que existe uma, mas é difícil ter qualquer confiança real na sua capacidade de se recuperar disso de forma duradoura. Porque ele teve quase nove meses para tentar e simplesmente não deu certo.”
Contribuições mínimas em campo
A mais recente participação de Pogba foi uma entrada de seis minutos saindo do banco no empate de 2 a 2 deste sábado em Toulouse. O meio-campista substituiu Simon Adingra quando o placar estava 2 a 1, numa tentativa de reforçar a defesa e garantir o resultado, mas a equipe de Sébastien Pocognoli acabou cedendo mais uma vez e perdendo terreno crucial na disputa pela classificação para as competições europeias. Embora tenha contrato até o verão de 2027, as chances de Pogba permanecer no clube após esta temporada continuam sendo uma grande incógnita.
Williams continuou: “Imagino que, se o Mônaco tivesse traçado um conjunto de cenários possíveis no início da temporada, em termos de quanto futebol ele poderia jogar e quanto poderia contribuir, a temporada que ele conseguiu apresentar até agora teria sido praticamente a expectativa mínima absoluta. As coisas basicamente correram da pior maneira possível no que diz respeito às lesões. Acho que pode ser vista como uma temporada completamente perdida no que se refere à situação de Pogba.”
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O que nos reserva o futuro?
O que foi anunciado como o renascimento do antigo filho pródigo da França acabou, ao contrário, por mostrar a influência do tempo sobre o assunto. Aos 33 anos, outros meio-campistas criativos costumam reformular seu jogo para compensar o que as pernas já não conseguem fazer; Pogba, neste momento, ficaria radiante apenas por conseguir completar uma partida de 90 minutos. A dura realidade é que a experiência no Mônaco “simplesmente não deu certo”, deixando o futuro profissional do meio-campista cada vez mais incerto.