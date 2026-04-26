“Literalmente, não tinha nada para fazer além de entrar em forma” – Avaliação contundente sobre o retorno de Paul Pogba após a suspensão por doping, já que o ex-jogador do Manchester United ouviu que “não consegue se movimentar pelo campo” no Mônaco

Os especialistas acreditam que uma nova transferência está prestes a acontecer, depois que ele não conseguiu se destacar em Fontvieille durante esta fase crucial de sua carreira. O especialista em futebol francês Tom Williams fez uma avaliação contundente sobre o motivo pelo qual o ex-contrato mais caro da história do clube está enfrentando tantas dificuldades no Stade Louis II. “Sim, infelizmente”, disse ele ao MEN Sport quando questionado sobre a temporada de retorno de Pogba, após dois anos sem disputar minutos em competições oficiais. “Pelo que vimos, ele é o mesmo jogador. Ele ainda se movimenta pelo campo da mesma maneira. Tem a autoridade que sempre teve. Possui a mesma destreza técnica com a bola. Ainda consegue lançar um passe diagonal de 60 metros com peso perfeito.”

“Ele simplesmente não consegue se movimentar pelo campo como costumava fazer. Infelizmente, desde o início da temporada, ele não tem conseguido fazer isso por mais de 20 minutos seguidos. Apesar de ele não ter tido literalmente nada para fazer além de tentar entrar em forma. Mais uma vez, não sei qual é a solução a longo prazo, se é que existe uma, mas é difícil ter qualquer confiança real na sua capacidade de se recuperar disso de forma duradoura. Porque ele teve quase nove meses para tentar e simplesmente não deu certo.”