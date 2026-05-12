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Gabriel Marin

Pré-lista dos jogadores do Brasil para a Copa do Mundo 2026 com Neymar: veja os nomes que já vazaram antes da lista final de convocados de Ancelotti

Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Técnico italiano enviou relação preliminar à FIFA e anunciará os 26 convocados definitivos no próximo dia 18, no Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à FIFA, na última segunda-feira (11), a pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O documento, elaborado pelo técnico Carlo Ancelotti, conta com 55 jogadores e servirá como base para a convocação definitiva do Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A lista final, com 26 nomes, será anunciada na próxima segunda-feira (18), em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Até lá, os bastidores da seleção seguem movimentados com os nomes já apurados pela imprensa brasileira.

Entre os destaques está Neymar, atualmente no Santos, que aparece na relação preliminar mesmo sem presença garantida na convocação final. Por outro lado, Estêvão, do Chelsea, ficou fora após sofrer uma grave lesão muscular na coxa direita.

Segundo apuração de ge e ESPN, ao menos 51 dos 55 jogadores já foram identificados. O Flamengo lidera a lista de representantes entre os clubes brasileiros, enquanto o Nottingham Forest aparece como o time europeu com mais atletas citados.

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  • Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Goleiros

    - Alisson (Liverpool)

    - Bento (Al Nassr)

    - Ederson (Fenerbahçe)

    - Hugo Souza (Corinthians)

    - John (Nottingham Forest)

    - Weverton (Grêmio)

    • Publicidade
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Defensores

    - Alex Sandro (Flamengo)

    - Alexsandro Ribeiro (Lille)

    - Bremer (Juventus)

    - Danilo (Flamengo)

    - Douglas Santos (Zenit)

    - Fabrício Bruno (Cruzeiro)

    - Gabriel Magalhães (Arsenal)

    - Ibañez (Al Ahli)

    - Kaiki Bruno (Cruzeiro)

    - Léo Ortiz (Flamengo)

    - Léo Pereira (Flamengo)

    - Luciano Juba (Bahia)

    - Marquinhos (PSG)

    - Paulo Henrique (Vasco)

    - Thiago Silva (Porto)

    - Vitinho (Botafogo)

    - Wesley (Roma)

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Meio-campo

    - Andreas Pereira (Palmeiras)

    - Andrey Santos (Chelsea)

    - Bruno Guimarães (Newcastle)

    - Casemiro (Manchester United)

    - Danilo (Botafogo)

    - Ederson (Atalanta)

    - Fabinho (Al Ittihad)

    - Gabriel Sara (Galatasaray)

    - Gerson (Cruzeiro)

    - João Gomes (Wolverhampton)

    - Lucas Paquetá (Flamengo)

    - Matheus Pereira (Cruzeiro)

  • Brazil v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    - Antony (Real Betis)

    - Endrick (Lyon)

    - Gabriel Martinelli (Arsenal)

    - Igor Jesus (Nottingham Forest)

    - Igor Thiago (Brentford)

    - João Pedro (Chelsea)

    - Kaio Jorge (Cruzeiro)

    - Luiz Henrique (Zenit)

    - Matheus Cunha (Manchester United)

    - Neymar (Santos)

    - Pedro (Flamengo)

    - Raphinha (Barcelona)

    - Rayan (Bournemouth)

    - Richarlison (Tottenham)

    - Samuel Lino (Flamengo)

    - Vinícius Júnior (Real Madrid)