O futebol europeu está de volta. Ainda se recuperando um pouco da Copa do Mundo? Desculpe, agora é hora de voltar o foco para outro lugar! A boa notícia de ter tantos americanos no exterior é que a qualidade da seleção sempre vai melhorar. A má notícia de ter tantos americanos no exterior é que fica bem difícil acompanhá-los.

Fica ainda mais complicado quando se considera que esta será uma temporada um pouco estranha. Ainda há algumas pontas soltas aqui, mas apenas 1(!!) dos nomes estrelados no grupo, Weston McKennie, tem a garantia de começar a temporada com o mesmo técnico com quem terminou 2026. Este esporte está sempre mudando e, de qualquer forma, continuidade é superestimada.

Então, em quem vale a pena prestar atenção? Christian Pulisic sempre vai render histórias, seja saindo do banco ou não. Chris Richards é titular na melhor liga do mundo. O Bournemouth de Tyler Adams é sempre bom de assistir. Mas não se pode dizer o mesmo de, por exemplo, o Atlético de Madrid de Johnny Cardoso, que vai ser um pouco entediante.

De todo modo, GOAL reuniu tudo isso de forma bem organizada em uma lista por níveis para mostrar quais americanos você deve acompanhar semana após semana...