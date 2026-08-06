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Lista de níveis de atratividade para ver os Americanos no Exterior: Christian Pulisic é espetáculo garantido, mas em quem mais os torcedores da USMNT deveriam ficar de olho?

Especiais e Opinião
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Milan
Crystal Palace
Strasbourg

Uma nova temporada trouxe muitas mudanças ao cenário europeu do grupo de jogadores da USMNT, com alguns nomes de peso agora em novos clubes.

O futebol europeu está de volta. Ainda se recuperando um pouco da Copa do Mundo? Desculpe, agora é hora de voltar o foco para outro lugar! A boa notícia de ter tantos americanos no exterior é que a qualidade da seleção sempre vai melhorar. A má notícia de ter tantos americanos no exterior é que fica bem difícil acompanhá-los.

Fica ainda mais complicado quando se considera que esta será uma temporada um pouco estranha. Ainda há algumas pontas soltas aqui, mas apenas 1(!!) dos nomes estrelados no grupo, Weston McKennie, tem a garantia de começar a temporada com o mesmo técnico com quem terminou 2026. Este esporte está sempre mudando e, de qualquer forma, continuidade é superestimada.

Então, em quem vale a pena prestar atenção? Christian Pulisic sempre vai render histórias, seja saindo do banco ou não. Chris Richards é titular na melhor liga do mundo. O Bournemouth de Tyler Adams é sempre bom de assistir. Mas não se pode dizer o mesmo de, por exemplo, o Atlético de Madrid de Johnny Cardoso, que vai ser um pouco entediante.

De todo modo, GOAL reuniu tudo isso de forma bem organizada em uma lista por níveis para mostrar quais americanos você deve acompanhar semana após semana...

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26 new kitGetty

    TV imperdível

    Folarin Balogun (a definir) - Bem, depende de onde ele vai parar. Há algumas informações muito boas circulando que sugerem que Folarin Balogun está a caminho do PSG. SE esse for o caso, pode largar praticamente tudo. É o melhor time para assistir no futebol, e isso não é exagero. Se for o Monaco, também não é nada mal, especialmente porque Balogun parece ser o cara da USMNT daqui para frente.

    Christian Pulisic (Milan) - Com Pulisic, isso é quase obrigatório. Ele é o melhor jogador e o principal nome da USMNT. O Milan vai ser interessante nesta temporada, especialmente com Ruben Amorim no comando. O sistema 3-4-2-1 dele significa que Pulisic ou será usado em sua melhor posição, ou ficará espetado como ala. Os fãs da USMNT certamente vão torcer para que seja a primeira opção.

    Gio Reyna (Strasbourg) - Justiça para Gio! Reyna sempre foi um talento imenso, mas as questões sobre sua atitude e a falta de intensidade sem a bola certamente o atrapalharam. Um recomeço no Strasbourg, sob o comando de um técnico relativamente desconhecido em Hugo Oliveira, deve adicionar bastante interesse.

    Tyler Adams (Bournemouth) - O Bournemouth é um caso interessante. Andoni Iraola fez o time render acima das expectativas, e será difícil repetir esse sucesso. Mas Marco Rose é um nome experiente, e uma janela de transferências agitada deve fazer com que a equipe brigue na Europa League.

    • Publicidade
  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    Vale a pena

    Weston McKennie (Juventus) - Bem, a boa notícia é que McKennie agora parece ser valorizado na Juventus. Ele assinou um contrato de quatro anos em março, que o manterá no clube até 2030. A Juve também fez um trabalho decente ao se livrar de algum peso morto neste verão, com Lois Openda e Dusan Vlahovic deixando o clube. A má notícia é que Luciano Spalletti, que comandou um colapso bastante notável no ano passado, de alguma forma ainda é o técnico.

    Brenden Aaronson (Leeds) - É simples. O Leeds sempre será bom de assistir, e Daniel Farke adora ter Aaronson no time. Ele terá algum tipo de papel toda semana e, com o Leeds sendo cotado para brigar contra o rebaixamento, não vai faltar assunto.

    Haji Wright (Coventry) - O Coventry vai ser atropelado na Premier League? Talvez. Mas Frank Lampard vai tentar jogar futebol, e esse é o melhor produto que o esporte pode oferecer. Também parece que Wright terá um papel de destaque, o que será um excelente teste para suas credenciais.

    Chris Richards (Crystal Palace) - Com a saída de outros dois zagueiros experientes nos últimos oito meses, Richards agora é um dos principais nomes do Crystal Palace. Há um novo técnico também, com o ex-treinador do Lens Pierre Sage assumindo o comando. Resta saber se ele conseguirá repetir a magia de Oliver Glasner, mas Richards terá papel de protagonista em qualquer drama que isso venha a ser.

  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Depende do confronto

    Ricardo Pepi & Sergino Dest (PSV) - Tudo bem, seja sincero: quantos de vocês estão assistindo à Eredivisie toda semana? Há um mundo em que Pepi está jogando pelo Fulham neste ano. Mas isso não aconteceu, e ele, em vez disso, vai exercer seu ofício no melhor time da Holanda. O PSV deve passear na liga. A Champions League será muito mais atraente.

    Yunus Musah (Milan - por enquanto) - Como Pulisic, mas menos sexy. Amorim usou Musah na pré-temporada, mas, com Lazio e Besiktas supostamente interessados em garantir sua contratação, um papel de fato parece bem improvável. Volte a conferir em algumas semanas...

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) - Não é segredo que Tillman não se dava bem com Kasper Hjulmand. O treinador fazia o time jogar um futebol bastante morno, e Tillman nunca realmente se firmou em seu novo clube. A boa notícia? Há um novo treinador aqui. E Carles Mariínez Novell fez muito com pouco no Toulouse. A informação é que ele não era a primeira opção, mas isso pouco importa.

    Antonee Robinson (Fulham) - Alvaro Arbeloa é o novo homem no comando do Fulham, e ele já começou a levar um pouco de toque espanhol ao seu time, gastando alto em produtos da base do Real Madrid, especificamente o inexperiente atacante Gonzalo Garcia. A mensagem é clara: Arbeloa quer jogar futebol. Robinson, que é mais um ala, vai se encaixar nesse sistema? Difícil dizer.


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  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    PARA OS VERDADEIROS FÃS

    Cameron Carter-Vickers e Auston Trusty (Celtic) - Contra o Rangers, claro! Fora isso, não há muito para ver aqui, especialmente com outra briga pelo título do Hearts parecendo muito improvável.

    Alex Freeman (Villarreal) - Um ótimo jogador, mas não um titular garantido em um time de La Liga que não gastou um centavo neste verão? Complicado.

    Tim Weah (Marseille) - Um caso estranho. Ele ficou preso na lateral direita do Marseille na temporada passada, e foi um encaixe um tanto incomum. O novo técnico Bruno Genesio fez maravilhas com o Lille no ano passado. Ele consegue encontrar uma função para Weah quando outros não conseguiram? Ainda não se sabe.

    Joe Scally (Gladbach) - Minutos consistentes em um futebol de Bundesliga de bom nível? Claro!

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    Precisa de ajuda para dormir?

    Tanner Tessmann (Lyon) - Tente intelectualizar um jogador útil, sólido, mas não brilhante, de um time francês em dificuldade. Desafiamos você.

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) - Não vamos ficar aqui fingindo que o Atleti é um espetáculo de se ver. Diego Simeone tem um monte de jogadores muito bons, com Julian Alvarez como principal nome entre eles, mas isso não vai ser um futebol sexy. Cardoso vai ter que fazer um trabalho disciplinado em um time disciplinado.

    Sebastian Berhalter, Aidan Morris, Max Arfsten (Middlesbrough) - Não minta para nós e finja que vai assistir a um futebol de meio de tabela da Championship por causa de três americanos que provavelmente nunca terão um papel de destaque na seleção nacional. Você não vai, e está tudo bem.

    Benjamin Cremaschi(Parma) - Ele foi eleito o Jogador Jovem do Ano da U.S. Soccer entre os homens em 2025, o que foi uma certa surpresa. O Parma vai lhe dar a plataforma para repetir isso? Quem sabe?