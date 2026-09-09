Nenhuma italiana entre as 30 candidatas à Bola de Ouro. No ano passado, estavam presentes na lista Cristiana Girelli, que terminou em 16º, e Sofia Cantore, em 24º. Há dois anos, Manuela Giugliano, a primeira italiana da história indicada ao prêmio mais prestigioso, havia terminado na 27ª posição. A única "italiana" de clube presente entre as candidatas é a atacante belga Tessa Wullaert, que joga no Como.
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Lista de candidatas à Bola de Ouro feminina de 2026: não há italianas, Aitana Bonmatí também está ausente
Aitana Bonmatí não está aí
Entre as candidatas à Bola de Ouro feminina, porém, não está a atual campeã Aitana Bonmatí, do Barcelona, a única jogadora a ter vencido pelo menos três Bolas de Ouro consecutivas, ao lado de Michel Platini (de 1982 a 1984) e do próprio Messi (de 2009 a 2012). Em novembro, ela quebrou a perna e, por isso, perdeu grande parte da temporada.
A lista das candidatas
Selma Bacha (França, OL Lyonnes)
Barbra Banda (Zâmbia, Orlando Pride)
Esmee Brugts (Países Baixos, Barcelona)
Klara Bühl (Alemanha, Bayern de Munique)
Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)
Scarlett Camberos (México, Club América)
Kerstin Casparij (Países Baixos, Manchester City)
Temwa Chawinga (Maláui, Kansas City Current)
Cata Coll (Espanha, Barcelona)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
Alex Greenwood (Inglaterra, Manchester City)
Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)
Pernille Harder (Dinamarca, Bayern de Munique)
Yui Hasegawa (Japão, Manchester City)
Rose Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC)
Mapi León (Espanha, Barcelona/London City Lionesses)
Lorena (Brasil, Kansas City Current)
Melvine Malard (França, Manchester United/Chelsea)
Manaka Matsukubo (Japão, North Carolina Courage/Chelsea)
Vivianne Miedema (Países Baixos, Manchester City)
Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)
Clàudia Pina (Espanha, Barcelona)
Alexia Putellas (Espanha, Barcelona/London City Lionesses)
Wendie Renard (França, OL Lyonnes)
Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)
Momoko Tanikawa (Japão, Bayern de Munique)
Caroline Weir (Escócia, Real Madrid/OL Lyonnes)
Tessa Wullaert (Bélgica, Inter/Como)
CERIMÔNIA EM LONDRES
A cerimônia da Bola de Ouro será em 26 de outubro e, neste ano, acontecerá pela primeira vez em Londres, em vez de Paris. O prêmio é organizado pela revista esportiva francesa France Football, mas, por ocasião do 70º aniversário da premiação, foi decidido homenagear o vencedor da primeira edição, em 1956, o jogador inglês Stanley Matthews, realizando a cerimônia na Inglaterra.
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