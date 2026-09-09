Lista de candidatas à Bola de Ouro feminina de 2026: não há italianas, Aitana Bonmatí também está ausente

Entre as candidatas à Bola de Ouro feminina, porém, não está a atual campeã Aitana Bonmatí, do Barcelona, a única jogadora a ter vencido pelo menos três Bolas de Ouro consecutivas, ao lado de Michel Platini (de 1982 a 1984) e do próprio Messi (de 2009 a 2012). Em novembro, ela quebrou a perna e, por isso, perdeu grande parte da temporada.