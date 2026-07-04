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Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United e da seleção argentina, cogita se aposentar em meio a uma série de lesões
Campeões em título escapam de uma surpresa
A Argentina evitou uma grande surpresa no torneio ao garantir uma vitória por 3 a 2 na prorrogação contra Cabo Verde, em Miami. A partida foi de grande importância para Martínez, que marcou um gol e deu uma assistência para ajudar os atuais campeões a avançarem. O jogador de 28 anos já havia chegado à beira de encerrar sua carreira como jogador após sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior durante uma partida da Premier League contra o Crystal Palace.
- AFP
Zagueiro emocionado reflete sobre sua trajetória
O zagueiro central ficou visivelmente emocionado após o apito final na Flórida, ao refletir sobre os meses difíceis de sua reabilitação. Ele reconheceu que o nascimento de sua filha mudou completamente sua perspectiva durante um período em que se sentia pronto para abandonar o esporte.
Martinez afirmou: “Começo a pensar no que aconteceu com a minha lesão e sinto vontade de chorar. Nem sei mais onde estou. Se minha filha não tivesse nascido justamente quando me lesionei, não sei se estaria aqui jogando hoje, e hoje marquei um gol em uma Copa do Mundo.”
O apoio da família inspira a recuperação
A companheira do zagueiro, Muri López Benítez, já havia contado como a chegada da filha deles, Aurora, serviu como principal motivação durante o processo de recuperação dele. Esse marco familiar proporcionou ao zagueiro a estabilidade necessária para lidar com seu retorno ao futebol competitivo.
Em uma postagem nas redes sociais no início deste ano, Martinez e sua companheira disseram: “Quão transformadora foi a sua chegada às nossas vidas, Aurora! Desde o momento em que descobrimos que você existia, tudo ganhou outro significado, um significado mais profundo… Esperar para te segurar em nossos braços foi maravilhoso!
“Cuidamos tanto de você que isso nos levou a cuidar de nós mesmos também. Não se tratava apenas de alimentação e exercícios, mas de palavras, tranquilidade, amor, consciência, aproveitar cada segundo e compreender o caminho. E quando você estava pronta, nós também estávamos! Foi mágico.
"Você nos ancorou no presente. Nossa atenção estava tão ativa que cada dia parecia infinito, e o tempo deixou de ser horas no relógio para se tornar momentos no coração."
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Um desafio emocionante na fase eliminatória se aproxima
A Argentina precisa agora resolver seus problemas defensivos antes de enfrentar o Egito nas oitavas de final, na terça-feira. A equipe de Lionel Scaloni mostrou-se vulnerável na defesa contra Cabo Verde, o que significa que Martínez precisará manter seu alto nível de distribuição de bola e sua compostura. Enfrentar uma seleção egípcia disciplinada, que avançou após uma disputa de pênaltis, será um teste difícil para a capacidade dos atuais campeões de defenderem seu título.
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