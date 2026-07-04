Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United e da seleção argentina, cogita se aposentar em meio a uma série de lesões

A companheira do zagueiro, Muri López Benítez, já havia contado como a chegada da filha deles, Aurora, serviu como principal motivação durante o processo de recuperação dele. Esse marco familiar proporcionou ao zagueiro a estabilidade necessária para lidar com seu retorno ao futebol competitivo.

Em uma postagem nas redes sociais no início deste ano, Martinez e sua companheira disseram: “Quão transformadora foi a sua chegada às nossas vidas, Aurora! Desde o momento em que descobrimos que você existia, tudo ganhou outro significado, um significado mais profundo… Esperar para te segurar em nossos braços foi maravilhoso!

“Cuidamos tanto de você que isso nos levou a cuidar de nós mesmos também. Não se tratava apenas de alimentação e exercícios, mas de palavras, tranquilidade, amor, consciência, aproveitar cada segundo e compreender o caminho. E quando você estava pronta, nós também estávamos! Foi mágico.

"Você nos ancorou no presente. Nossa atenção estava tão ativa que cada dia parecia infinito, e o tempo deixou de ser horas no relógio para se tornar momentos no coração."