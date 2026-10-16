Lisandro Martinez pede desculpas publicamente após criticar duramente a diretoria do Manchester United na sequência de derrota na Champions League

A polêmica começou com a entrevista franca de Martinez após a difícil derrota para o Atlético de Madrid na Champions League. Visivelmente frustrado, o defensor não poupou palavras ao avaliar a situação atual do elenco e a falta de reforços no verão. Ele criticou diretamente os dirigentes do clube por não terem aproveitado a base construída na temporada anterior, sugerindo que o elenco atual não tinha a profundidade necessária para competir com a elite europeia.

“Todos sabem que sou uma pessoa apaixonada e que vivo o futebol com muita intensidade. A frustração pela derrota me levou a expressar o que sentia em um momento e em um lugar que talvez não fossem os mais adequados, e por isso quero pedir desculpas. Nosso clube está em sua melhor forma quando estamos todos unidos, e reconheço que minhas palavras naquele momento não ajudaram nisso. Sei que cada pessoa no Manchester United está fazendo todo o possível para alcançar nossa ambição em comum: trazer o sucesso que este clube e seus torcedores merecem”, acrescentou em seu comunicado.