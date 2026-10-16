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Lisandro Martinez pede desculpas publicamente após criticar duramente a diretoria do Manchester United na sequência de derrota na Champions League
Carrick convoca astro para reunião de crise
Segundo o Manchester Evening News, Martinez foi chamado para uma reunião destinada a esclarecer a situação no centro de treinamento de Carrington, na quinta-feira. Lá, teve de explicar sua conduta recente ao técnico Michael Carrick e a integrantes da direção do Manchester United. A reunião ocorreu após um período de intenso escrutínio sobre as manifestações públicas do defensor a respeito da gestão interna do clube.
Embora o clube da Premier League tenha mantido em sigilo os detalhes de eventuais medidas disciplinares internas, há um entendimento generalizado de que o ex-jogador do Ajax recebeu uma multa significativa. A pesada multa indica uma postura firme da direção do clube, que busca encerrar a controvérsia e restabelecer a disciplina no vestiário.
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Confronto em Carrington leva a pedido público de desculpas
Martinez procurou reduzir as tensões em Old Trafford ao pedir desculpas formalmente após seu recente desabafo contra a diretoria do clube. Pouco depois das conversas, Martinez recorreu às redes sociais para expressar seu arrependimento. O clube afirmou que a decisão de publicar uma declaração partiu exclusivamente do jogador, em meio à tentativa de deixar a controvérsia para trás.
Em uma publicação em sua conta no Instagram, o jogador de 28 anos tentou explicar as emoções por trás de suas palavras. “Hoje me reuni com a diretoria do clube e com o técnico. Foi uma conversa muito positiva, na qual pudemos trocar opiniões e falar abertamente sobre o que aconteceu depois do jogo de terça-feira”, disse Martinez.
Frustração transborda contra o Atlético
A polêmica começou com a entrevista franca de Martinez após a difícil derrota para o Atlético de Madrid na Champions League. Visivelmente frustrado, o defensor não poupou palavras ao avaliar a situação atual do elenco e a falta de reforços no verão. Ele criticou diretamente os dirigentes do clube por não terem aproveitado a base construída na temporada anterior, sugerindo que o elenco atual não tinha a profundidade necessária para competir com a elite europeia.
“Todos sabem que sou uma pessoa apaixonada e que vivo o futebol com muita intensidade. A frustração pela derrota me levou a expressar o que sentia em um momento e em um lugar que talvez não fossem os mais adequados, e por isso quero pedir desculpas. Nosso clube está em sua melhor forma quando estamos todos unidos, e reconheço que minhas palavras naquele momento não ajudaram nisso. Sei que cada pessoa no Manchester United está fazendo todo o possível para alcançar nossa ambição em comum: trazer o sucesso que este clube e seus torcedores merecem”, acrescentou em seu comunicado.
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Críticas diretas a Jason Wilcox
Durante suas primeiras entrevistas após o jogo à Amazon Prime, Martinez foi especialmente duro com o diretor técnico Jason Wilcox. O jogador da seleção argentina afirmou acreditar que o departamento de contratações havia deixado o time na mão. “Tenho que me controlar muito. Mas, às vezes, isso reflete a situação do nosso clube neste momento, sabe? Fizemos uma temporada fantástica na temporada passada e agora esperamos mais de quem está no comando, sabe? Que tragam mais jogadores para competir”, afirmou na primeira entrevista.
Questionado diretamente se considerava o elenco à altura da Champions League, o zagueiro foi direto: “Eu esperava mais, sinceramente. Esperava mais.” Ele confirmou que se referia especificamente aos investimentos no verão e acrescentou: “Sim, 100%. Eu esperava mais do nosso diretor técnico. Tenho que ser honesto, sabe? E nós, jogadores, também precisamos fazer mais, mas é importante montar um elenco forte para estar pronto para noites como esta. De modo geral, acho que fizemos tudo na temporada passada; criamos uma base para construir um time incrível.”
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