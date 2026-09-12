Getty Images Sport
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Lisandro Martinez faz aviso desafiador a Erling Haaland enquanto defensor do Manchester United se prepara para confronto de clássico contra o Manchester City
Preparando o cenário para o clássico de Manchester
O Manchester United receberá o rival local Manchester City em Old Trafford na tarde de domingo. O United teve um início lento em sua campanha na Premier League, mas chega ao dérbi embalado por uma vitória por 4 a 0 sobre o Sabah na Champions League na noite de quinta-feira.
O próximo confronto verá Martinez e Haaland renovarem seu duelo individual em campo. Apesar de Haaland ter marcado um hat-trick na estreia de Martinez em dérbis, o norueguês não conseguiu balançar as redes nos cinco encontros seguintes envolvendo o argentino. Vale destacar que Martinez teve uma atuação defensiva impecável na vitória do United por 2 a 0 em janeiro, sob o comando de Michael Carrick, silenciando dúvidas anteriores sobre sua capacidade de lidar com o prolífico atacante do City.
- Every Second Media
Martinez minimiza batalhas do passado
Apesar de seu impressionante retrospecto recente contra Haaland, Martinez se recusa a ficar preso aos confrontos anteriores. Falando aos repórteres após a vitória europeia sobre o Sabah, o zagueiro foi questionado sobre seu histórico de anular o talismã do Manchester City.
"Sim, mas isso é passado", respondeu Martinez. "É passado, sabe, já foi, e agora nós temos, eu tenho de estar pronto para este jogo porque vai ser muito diferente do último."
Encontrando a forma no momento certo
O triunfo europeu do United no meio da semana trouxe uma positividade vital ao elenco, e Martinez reconheceu a importância do resultado. "Com certeza, quando você vence, sua confiança aumenta, sabe", explicou. "Mas agora temos que manter a calma, temos que ser humildes e aproveitar esta noite, e depois amanhã temos que pensar no dérbi, que é realmente importante para nós."
O City terá desfrutado de 48 horas extras de descanso antes da partida, mas Martinez segue sem se preocupar com o calendário. "É isso que queremos, jogar a cada três dias, jogar em todas as competições", acrescentou. "É isso que queremos há muito tempo, sabe, e agora estamos prontos. Temos que nos recuperar agora, e esse é o padrão que queremos como equipe."
O defensor até balançou as redes contra o Sabah, embora tenha ressaltado que seu foco principal continua sendo suas funções defensivas. "Bom, estou feliz com a atuação e com o jogo sem sofrer gol", concluiu Martinez. "Sou defensor, sabe, e se eu marco é bom, se eu não marco, não importa, sabe. Para mim, o importante é conquistar os três pontos, vencer e jogar um bom futebol, isso é o mais importante para mim, e é isso."
- Getty Images Sport
Um teste crucial em Old Trafford
O United agora enfrenta o teste doméstico definitivo quando a equipe de Enzo Maresca chegar a Old Trafford. Garantir um resultado positivo no clássico pode servir como um grande ponto de virada para a cambaleante campanha do Manchester United na Premier League.
Para Martinez, o foco imediato estará na recuperação antes do confronto de domingo. Sua capacidade de mais uma vez manter Haaland em silêncio pode ser decisiva para determinar qual lado de Manchester ficará com o direito de se gabar.
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