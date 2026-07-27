Lisandro Martínez explica por que a seleção argentina se afastou da cerimônia de entrega do troféu da Copa do Mundo da Espanha e refuta as acusações de “arrogância”

A imagem da seleção argentina de costas para o pódio no MetLife Stadium se tornou imediatamente um ponto de discórdia nas redes sociais, com muitos rotulando a equipe de Lionel Scaloni como “sem classe”. No entanto, Martínez insistiu que o gesto foi mal interpretado por quem assistia pela televisão.

“A imagem em que aparecemos de costas para a câmera foi porque continuamos cantando com nossos torcedores”, esclareceu o zagueiro. “Foi uma demonstração de respeito para com os torcedores argentinos, não podíamos ir embora. Após a final, cumprimentamos todos os jogadores e a comissão técnica da Espanha.”



