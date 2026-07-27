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Lisandro Martínez explica por que a seleção argentina se afastou da cerimônia de entrega do troféu da Copa do Mundo da Espanha e refuta as acusações de “arrogância”
Martínez defende a conduta da Argentina
Martínez reagiu com desafio à enxurrada de críticas dirigidas à Argentina após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha, em Nova Jersey. O zagueiro do Manchester United insiste que as imagens que viralizaram, nas quais sua equipe aparecia de costas para a cerimônia de entrega do troféu, não foram uma falta de respeito aos vencedores, mas um momento compartilhado com os torcedores que acompanharam a equipe na viagem.
- AFP
Respeito pelos torcedores
A imagem da seleção argentina de costas para o pódio no MetLife Stadium se tornou imediatamente um ponto de discórdia nas redes sociais, com muitos rotulando a equipe de Lionel Scaloni como “sem classe”. No entanto, Martínez insistiu que o gesto foi mal interpretado por quem assistia pela televisão.
“A imagem em que aparecemos de costas para a câmera foi porque continuamos cantando com nossos torcedores”, esclareceu o zagueiro. “Foi uma demonstração de respeito para com os torcedores argentinos, não podíamos ir embora. Após a final, cumprimentamos todos os jogadores e a comissão técnica da Espanha.”
Martinez rejeita acusações de “arrogância”
A polêmica em torno da conduta da Argentina se intensificou com uma série de confrontos após a partida. Leandro Paredes se envolveu em uma briga com Gavi e Eric García em campo, enquanto o técnico adjunto Roberto Ayala também se envolveu em uma discussão com Dani Olmo, o que aumentou ainda mais o escrutínio após a final. No entanto, Martínez rejeitou as críticas dirigidas à Argentina, insistindo que grande parte da reação era infundada.
“Tenho sentimentos contraditórios. Isso me deixa um pouco irritado porque não há fundamento para gerar todo esse ódio”, acrescentou Martínez. “Dizem que somos arrogantes, mas talvez isso diga mais sobre as pessoas que dizem essas coisas do que sobre nós. Sempre fomos respeitosos com nossos adversários.”
- (C)Getty Images
Scaloni mantém confiança em seu elenco
Apesar das críticas dirigidas à Argentina após a final, Scaloni defendeu a conduta de seus jogadores e insistiu que eles deram o exemplo certo mesmo na derrota. O técnico elogiou a atitude deles após a derrota e afirmou que lidaram com a decepção com dignidade.
Ele disse após a partida: “Aceitamos que perdemos, demos tudo de nós, chegamos a um momento decisivo, mas se eles derem tudo em campo como fizeram hoje, isso é um grande exemplo para o nosso povo e para o nosso país. Você perde e precisa se reerguer. Hoje mostramos que sabemos perder.”
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