O zagueiro argentino ficou furioso com a decisão do VAR que validou o gol da vitória do City aos 60 minutos. Ele argumentou que o movimento de Fernandez em posição de impedimento claramente desorganizou a linha defensiva antes de Haaland mandar a bola para o fundo da rede.

Falando à ESPNapós o apito final, Martinez afirmou: "Está mais do que claro, todo mundo viu. O gol do Haaland foi claramente influenciado pelo lance, porque eu o acompanhei e isso deixou Haaland sem marcação atrás de nós. Mas tudo bem, são só alguns jogos e eles já têm muita coisa para resolver."

O jogador de 28 anos inicialmente tentou conter a frustração para evitar possíveis sanções disciplinares da Football Association (FA). No entanto, ainda assim condenou com veemência o nível da arbitragem de Michael Oliver e dos oficiais do VAR na elite do futebol inglês.

"Os árbitros aqui... não posso dizer muita coisa porque, se você fala qualquer coisa, é punido por nada, às vezes só por dizer a verdade. Mas tudo bem, temos que aceitar isso agora e deixar que eles e todo mundo vejam os erros e as decisões óbvias", acrescentou.

"O que eu não entendo é o seguinte: com tantas câmeras aqui, na melhor liga do mundo, com tanta gente assistindo, deixar isso nas mãos de cinco ou seis pessoas sentadas ali que seguem tomando essas decisões é inacreditável... Isso te afeta, tira três pontos de você, dói, você perde um dérbi, mas é o que é."