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Lisandro Martinez critica decisões "inacreditáveis" do VAR após derrota do Manchester United no dérbi e detona a arbitragem da Premier League
Gol de Haaland provoca fúria
Apesar de Phil Foden ter recebido cartão vermelho direto aos 23 minutos por uma entrada em Bruno Fernandes, os visitantes ficaram com os três pontos graças a um rápido contra-ataque na marca de uma hora de jogo. Haaland marcou o gol decisivo após cruzamento rasteiro de Josko Gvardiol, depois que o VAR validou o lance, embora Fernandez parecesse disputar a bola em posição de impedimento. Sem conseguir aproveitar a vantagem numérica, o Manchester United teve de engolir uma amarga derrota em casa.
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Martínez critica a arbitragem
O zagueiro argentino ficou furioso com a decisão do VAR que validou o gol da vitória do City aos 60 minutos. Ele argumentou que o movimento de Fernandez em posição de impedimento claramente desorganizou a linha defensiva antes de Haaland mandar a bola para o fundo da rede.
Falando à ESPNapós o apito final, Martinez afirmou: "Está mais do que claro, todo mundo viu. O gol do Haaland foi claramente influenciado pelo lance, porque eu o acompanhei e isso deixou Haaland sem marcação atrás de nós. Mas tudo bem, são só alguns jogos e eles já têm muita coisa para resolver."
O jogador de 28 anos inicialmente tentou conter a frustração para evitar possíveis sanções disciplinares da Football Association (FA). No entanto, ainda assim condenou com veemência o nível da arbitragem de Michael Oliver e dos oficiais do VAR na elite do futebol inglês.
"Os árbitros aqui... não posso dizer muita coisa porque, se você fala qualquer coisa, é punido por nada, às vezes só por dizer a verdade. Mas tudo bem, temos que aceitar isso agora e deixar que eles e todo mundo vejam os erros e as decisões óbvias", acrescentou.
"O que eu não entendo é o seguinte: com tantas câmeras aqui, na melhor liga do mundo, com tanta gente assistindo, deixar isso nas mãos de cinco ou seis pessoas sentadas ali que seguem tomando essas decisões é inacreditável... Isso te afeta, tira três pontos de você, dói, você perde um dérbi, mas é o que é."
Zagueiro cobra melhora urgente
O internacional argentino também destacou como o cartão vermelho do adversário acabou saindo pela culatra para o seu time. Apesar de ter controlado 55% da posse de bola, contra 45% do City, o United encontrou dificuldades para criar chances reais por causa do bloco defensivo baixo do City.
Ao refletir sobre a dinâmica contra dez homens, Martinez explicou: "Sim, sem dúvida... Às vezes você pensa que, contra dez homens, obviamente vai ter mais posse de bola, mas não conseguimos criar perigo real porque eles ficaram recuados. Ainda assim, temos que nos adaptar ao jogo e ao que acontece. Estávamos indo muito bem quando estava 11 contra 11, depois Foden foi expulso e tudo mudou completamente. E, bem, eles têm jogadores rápidos que mantêm muito bem a posse de bola, e fizeram o que tinham que fazer."
A derrota no clássico aumenta ainda mais um início de campanha desastroso para o United, que ocupa a 13ª posição na tabela após sofrer gols em todos os jogos da liga: "Não estamos no nosso melhor momento e, obviamente, não começamos da forma como queríamos. Falta-nos a consistência necessária para vencer jogos aconteça o que acontecer. Às vezes você joga mal, às vezes joga bem, mas tem que vencer. Claramente, temos muitas coisas para melhorar. Precisamos ser muito autocríticos e mostrar um lado completamente diferente de nós mesmos."
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Partida da copa oferece redenção
O time de Michael Carrick precisa se recompor rapidamente quando receber o Brighton na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa na quarta-feira, 16 de setembro. A consistência da equipe no cenário doméstico será testada novamente fora de casa contra o Fulham antes do duelo com o Tottenham Hotspur no próximo mês. O técnico precisa encontrar rapidamente uma fórmula eficiente para conter as falhas defensivas e afastar o clube da metade de baixo da tabela.
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