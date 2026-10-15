Lisandro Martinez atribui à “raiva e frustração” suas duras críticas à cúpula do Manchester United, mas se recusa a pedir desculpas

Martinez usou sua conta no Instagram para explicar que seu desabafo inicial foi motivado pelo desejo desesperado de ver o United ter sucesso. “Depois de tudo o que foi dito sobre meus comentários de ontem, quero compartilhar algumas reflexões sobre o que falei e como me sinto”, escreveu o zagueiro. “Depois da partida, falei movido pela raiva e pela frustração por não termos conseguido o resultado que todos queríamos.

“Quem me conhece sabe como vivo o futebol, com paixão, comprometimento e uma enorme vontade de vencer. E, quando as coisas não saem como queremos, isso dói, especialmente quando se representa um clube com a história e a grandeza do Manchester United.

“Minhas palavras refletem como me sinto e o quanto quero ver este clube disputando os títulos mais importantes.”

O ex-jogador do Ajax então esclareceu sua cobrança por mais investimentos da diretoria e acrescentou: “Esses padrões elevados fazem parte da minha maneira de enxergar o futebol e da responsabilidade que vem com o ato de vestir esta camisa. Quando digo que quero mais, estou falando da ambição que todos nós, como parte deste clube, devemos ter para continuar crescendo, ficar mais fortes e ter tudo de que precisamos para competir no mais alto nível.

“Esses são padrões que todos devemos exigir de nós mesmos, a começar por mim. Sei que, acima de tudo, somos nós, os jogadores, que temos de corresponder, e assumo a dianteira nessa responsabilidade.”



