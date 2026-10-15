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Muhammad Zaki
Traduzido por

Lisandro Martinez atribui à “raiva e frustração” suas duras críticas à cúpula do Manchester United, mas se recusa a pedir desculpas

L. Martinez
Manchester United
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid x Manchester United
Liga dos Campeões
Premier League

Lisandro Martinez fez um longo esclarecimento após suas duras críticas à diretoria e à estratégia de contratações do Manchester United. O zagueiro argentino admitiu que falou movido pela raiva depois de uma derrota para o Atlético de Madrid na Champions League, mas não chegou a pedir desculpas diretamente à cúpula do clube.

  • Martinez esclarece críticas à diretoria do Manchester United

    O Manchester United sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na terça-feira, o que provocou uma reação explosiva de Martinez após a partida. O jogador de 28 anos criticou a diretoria do clube e o diretor esportivo Jason Wilcox, acusando-os de não apoiar o técnico Michael Carrick na janela de transferências de verão.

    Em meio a relatos de que os dirigentes do Manchester United se preparam para punir o zagueiro, Martinez usou as redes sociais na quarta-feira para esclarecer sua posição. Embora o jogador da seleção argentina tenha tentado amenizar a situação, sua declaração de 271 palavras não trouxe um pedido direto de desculpas aos dirigentes que havia criticado.

    A repercussão ocorre em um momento turbulento para o Manchester United, que já perdeu cinco de seus nove primeiros jogos da temporada. A tensão no vestiário ficou ainda mais evidente quando o companheiro de equipe Amad Diallo publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais: “Uma p*** vergonha, não tenho palavras”, aumentando a turbulência em torno de Old Trafford.


  • imago-sport-1084500999.jpgAlterphotos

    “Falei por raiva e frustração”

    Martinez usou sua conta no Instagram para explicar que seu desabafo inicial foi motivado pelo desejo desesperado de ver o United ter sucesso. “Depois de tudo o que foi dito sobre meus comentários de ontem, quero compartilhar algumas reflexões sobre o que falei e como me sinto”, escreveu o zagueiro. “Depois da partida, falei movido pela raiva e pela frustração por não termos conseguido o resultado que todos queríamos.

    “Quem me conhece sabe como vivo o futebol, com paixão, comprometimento e uma enorme vontade de vencer. E, quando as coisas não saem como queremos, isso dói, especialmente quando se representa um clube com a história e a grandeza do Manchester United.

    “Minhas palavras refletem como me sinto e o quanto quero ver este clube disputando os títulos mais importantes.”

    O ex-jogador do Ajax então esclareceu sua cobrança por mais investimentos da diretoria e acrescentou: “Esses padrões elevados fazem parte da minha maneira de enxergar o futebol e da responsabilidade que vem com o ato de vestir esta camisa. Quando digo que quero mais, estou falando da ambição que todos nós, como parte deste clube, devemos ter para continuar crescendo, ficar mais fortes e ter tudo de que precisamos para competir no mais alto nível.

    “Esses são padrões que todos devemos exigir de nós mesmos, a começar por mim. Sei que, acima de tudo, somos nós, os jogadores, que temos de corresponder, e assumo a dianteira nessa responsabilidade.”


  • Defendendo Carrick em meio à turbulência no elenco

    Apesar de criticar a diretoria, Martinez deu total apoio a Carrick. Em sua primeira entrevista após o jogo, afirmou que o treinador estava fazendo o melhor que podia e ressaltou que um clube "não pode ficar trocando, trocando, trocando de treinador".

    Em uma declaração posterior, Martinez reafirmou seu apoio à comissão técnica e ao elenco. "Precisamos cobrar ainda mais de nós mesmos e trabalhar juntos para levar o Manchester United de volta ao topo", afirmou. "Acredito nos meus companheiros de equipe, no nosso treinador e em todos que trabalham para ajudar este clube a seguir em frente.

    "Estou convencido de que o caminho é continuar trabalhando juntos, com ambição e comprometimento. Meu objetivo é o mesmo desde o primeiro dia: vencer, competir no mais alto nível e dar tudo de mim por este escudo."


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    Para além deste fim de semana, o futuro de Martinez a longo prazo segue indefinido. Seu contrato atual termina no fim de junho, colocando em dúvida sua permanência em Old Trafford. O Manchester United tem a opção de prorrogá-lo por mais um ano e a expectativa é de que a exerça para evitar perder, sem custos de transferência no próximo verão, o campeão da Copa do Mundo contratado por 57 milhões de libras.

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