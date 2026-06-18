Lisa Baum: Por que Arsenal, Barcelona, Manchester United e outros clubes estão na disputa pela contratação do ponta de 19 anos do RB Leipzig

Felicia Schroder, a atacante da seleção sueca, destacou-se como líder nessa categoria no último mês. A jogadora de 19 anos marcou 30 gols e deu nove assistências na Damallsvenskan no ano passado, antes de levar o Hacken à conquista da Copa da Europa em maio, com oito gols — o maior número da competição. Como resultado, ela teria sido alvo de uma oferta recorde mundial do Chelsea, com muitos outros clubes de ponta do esporte também interessados em contratá-la.

Por outro lado, Erica Parkinson, a jogadora mais jovem a ser convocada para a seleção principal da Inglaterra durante a gestão de grande sucesso de Sarina Wiegman, parece prestes a mudar de clube. A jogadora de 18 anos foi eleita a Melhor Jovem Jogadora do campeonato português na temporada 2024-25, antes de melhorar suas estatísticas de gols e assistências pelo Valadares Gaia na campanha seguinte. Ela tem sido associada a uma transferência para a NWSL, para onde muitos jovens talentos ingleses começaram a migrar. De fato, Laila Harbert, que ficou em 15º lugar na lista NXGN 2026 das melhores jogadoras adolescentes do esporte, também pode estar de rumo aos Estados Unidos.

Lisa Baum, ponta de 19 anos do RB Leipzig, é a mais recente a se juntar a esse grupo crescente de jovens promissoras que podem estar de mudança. O jornal “Bild” noticiou recentemente que o clube alemão está prestes a receber uma quantia significativa pela adolescente, com Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern de Munique e London City Lionesses todos interessados. No entanto, segundo a reportagem, é o Arsenal que lidera a disputa pela contratação de Baum.

Então, quem é essa jovem e talentosa atacante que chamou a atenção de tantos clubes de elite da Europa? O que Baum tem a oferecer e o que a torna tão especial?