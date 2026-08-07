Tapia encerrou qualquer conversa sobre a busca por um novo técnico, apesar da crescente especulação em torno do futuro de Scaloni. Após o fim da Copa do Mundo de 2026, em que a Argentina perdeu para a Espanha na final, o presidente da AFA está convencido de que o responsável pelo triunfo da Argentina em 2022 é o único homem para o cargo.

Tapia disse em entrevista ao TyC Sport: "Sem dúvida, quero que ele fique, todos nós queremos que ele fique. Nós conversamos, e ele mesmo também já expressou que as conversas estavam muito avançadas. Sou um cara grato, e é por isso que acho que temos de deixá-lo refletir, tomar a decisão certa, e temos de respeitá-la.

"Não posso manter Scaloni acorrentado se ele sente que não tem vontade ou não tem uma projeção melhor. Quero que ele esteja bem, e todos nós deveríamos querer o mesmo, mesmo que isso nos machuque."

O chefe da federação enfatizou que não há nenhum plano de contingência em vigor, mesmo com o contrato atual de Scaloni previsto para expirar em dezembro de 2026. Questionado sobre possíveis substitutos ou uma estratégia de reserva, Tapia disse: "Não, meu Plano A, B e C é Scaloni."



