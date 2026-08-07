(C)Getty Images
Traduzido por
Lionel Scaloni vai deixar o cargo? Presidente da AFA revela “plano A, B e C” para o futuro do técnico após a decepção da Copa do Mundo
Presidente da AFA confirma que Scaloni segue como 'plano A, B e C'
Tapia encerrou qualquer conversa sobre a busca por um novo técnico, apesar da crescente especulação em torno do futuro de Scaloni. Após o fim da Copa do Mundo de 2026, em que a Argentina perdeu para a Espanha na final, o presidente da AFA está convencido de que o responsável pelo triunfo da Argentina em 2022 é o único homem para o cargo.
Tapia disse em entrevista ao TyC Sport: "Sem dúvida, quero que ele fique, todos nós queremos que ele fique. Nós conversamos, e ele mesmo também já expressou que as conversas estavam muito avançadas. Sou um cara grato, e é por isso que acho que temos de deixá-lo refletir, tomar a decisão certa, e temos de respeitá-la.
"Não posso manter Scaloni acorrentado se ele sente que não tem vontade ou não tem uma projeção melhor. Quero que ele esteja bem, e todos nós deveríamos querer o mesmo, mesmo que isso nos machuque."
O chefe da federação enfatizou que não há nenhum plano de contingência em vigor, mesmo com o contrato atual de Scaloni previsto para expirar em dezembro de 2026. Questionado sobre possíveis substitutos ou uma estratégia de reserva, Tapia disse: "Não, meu Plano A, B e C é Scaloni."
- DSports
O impacto emocional da final da Copa do Mundo de 2026
A incerteza surge da própria reação emocional de Scaloni após uma dolorosa derrota por 1 a 0 para a Espanha no MetLife Stadium. O treinador não conseguiu terminar a entrevista coletiva após a partida, caindo no choro ao refletir sobre o fim de um ciclo.
"Para continuar, você precisa de muitas coisas. É muito difícil recriar isso de novo", disse. "Tentamos até o último minuto dar tudo de nós [na final]. Acho justo que eu tire um tempo para pensar nisso.
"Vou falar com o presidente. Vou cumprir meu contrato. Sei o que quero fazer. Sinto necessidade de pensar. Não sei se algo tão grande pode ser feito [de novo]."
O desafio de uma revolução no elenco
Um fator importante na hesitação de Scaloni é a necessidade iminente de uma reformulação do elenco. O grupo de 2026, liderado por Lionel Messi, de 39 anos, foi um dos mais velhos do torneio, e outros pilares, como Nicolas Otamendi, estão chegando ao crepúsculo de suas carreiras internacionais. Scaloni observou que montar um grupo com essa química é "difícil de repetir".
Apesar da falta de um troféu neste verão, Scaloni continua extremamente orgulhoso do esforço de sua equipe. Ele afirmou: "Quero que vocês se lembrem do que tentamos mostrar com este grupo de jogadores, meus guerreiros, como eu os chamava quando falava deles com a minha esposa. O esforço, a vontade, a recusa em desistir, suportar críticas duras, a compostura, a vontade de seguir em frente quando suas pernas já não obedecem mais ao seu cérebro… Esse é o verdadeiro troféu."
- Getty
Apoio familiar e a visão de 2030
Enquanto Scaloni delibera, ele pode ter uma arma secreta ao seu lado o incentivando a ficar. Segundo reportagem da TyC, sua esposa, Elisa Montero, é uma grande defensora de sua permanência no cargo para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Morando em Mallorca, Montero acredita, segundo a publicação, que a alegria que Scaloni tira do trabalho com sua comissão técnica e com a seleção supera a enorme pressão do cargo.
O retrospecto de Scaloni fala por si, com mais de 78 vitórias e apenas 10 derrotas desde que assumiu o comando em 2018. Nesse período, ele conquistou dois títulos da Copa América, a Finalíssima e a Copa do Mundo de 2022. Enquanto a AFA olha para o futuro, segue convencida de que nenhum outro candidato pode repetir seu sucesso.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.